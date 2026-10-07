O fabrică de ulei cu o capacitate de procesare de 600 de tone de semințe pe zi este construită în localitatea Mihai Viteazu din județul Cluj, în urma unei investiții de aproximativ 45 de milioane de euro. CEC Bank este partenerul bancar principal al proiectului și asigură cofinanțarea necesară realizării investiției, potrivit unui comunicat al băncii transmis AGERPRES.

Noua fabrică se va întinde pe o suprafață de 8,5 hectare și va include șase silozuri pentru depozitarea materiei prime, spații pentru depozitarea șroturilor și rezervoare.

Proiectul prevede și instalarea unui sistem agrovoltaic cu o capacitate de 1,65 MW, echipat cu sisteme de stocare a energiei. Potrivit CEC Bank, acesta ar urma să contribuie la reducerea costurilor operaționale și a amprentei de carbon.

Fabrica va procesa 600 de tone de semințe pe zi

Reprezentanții CEC Bank susțin că investițiile în capacități de procesare pot contribui la echilibrarea balanței comerciale din sectorul agroalimentar.

„Accesul fermierilor din România la finanțare pentru proiecte cu valoare adăugată ridicată rămâne o prioritate strategică pentru CEC Bank. Susținerea investițiilor în capacități de procesare reprezintă o componentă esențială pentru echilibrarea balanței comerciale în sectorul agroalimentar. Proiectul Podișul Transilvaniei demonstrează că agricultura românească poate face pasul de la simplul export de materie primă brută către produse finite performante, atunci când există viziune antreprenorială, asociere în cooperative și un parteneriat financiar solid”, a declarat Adrian Mușat, director al Direcției Companii Mari din cadrul CEC Bank, citat în comunicat.

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Investiția este dezvoltată de Cooperativa Agricolă Podișul Transilvaniei, care reunește 21 de fermieri din județele Cluj, Alba și Mureș.

Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene, aportul membrilor cooperativei și creditul bancar acordat de CEC Bank.

Fabrica de ulei este construită de o cooperativă cu 21 de fermieri

Președintele Cooperativei Agricole Podișul Transilvaniei, Emil Turdean, afirmă că proiectul urmărește procesarea în România a producției obținute de fermierii membri ai cooperativei.

Investiția este realizată în contextul în care România este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de semințe de floarea-soarelui din Uniunea Europeană, dar continuă să exporte materie primă și să importe cantități semnificative de ulei rafinat și șroturi proteice destinate zootehniei, potrivit comunicatului CEC Bank.

Prin procesarea locală a 600 de tone de semințe pe zi, noua fabrică ar urma să contribuie la păstrarea unei părți mai mari din valoarea adăugată în economia națională, susțin reprezentanții băncii.

Lucrările de construcție la fabrica din Mihai Viteazu sunt în derulare, iar punerea în funcțiune a unității este estimată pentru finalul anului 2027.