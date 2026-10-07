La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”

07 oct. 2026, FoodLife
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La 100 de ani, Natalie Groeger spune că afinele, dansul și optimismul fac parte din rutina ei: „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”
Foto Dreamstime
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Cuprins
  1. Afinele, nelipsite de la micul dejun
  2. Dansul a rămas parte din viața ei
  3. Tricotatul, solitaire și Canasta îi țin mintea ocupată
  4. „Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”

Natalie Groeger, o americancă în vârstă de 100 de ani care se pregătește să împlinească 101, nu urmează o dietă strictă și nu are o rețetă complicată pentru longevitate. În rutina ei se regăsesc însă afinele consumate dimineața, mișcarea, hobby-urile care îi țin mintea ocupată și o atitudine optimistă, conform Mediafax.

Născută în 1925, la Brooklyn, New York, Natalie Groeger spune că nu știe exact ce a ajutat-o să ajungă la această vârstă. Într-un interviu acordat publicației TODAY, centenara spune că este important să rămâi deschis, să accepți ceea ce îți aduce viața și, mai ales, să te bucuri de ea.

Afinele, nelipsite de la micul dejun

Unul dintre cele mai constante obiceiuri alimentare ale lui Natalie Groeger este consumul de afine. Fructele fac parte din micul dejun pe care îl ia în mod regulat.

Afinele sunt bogate în antioxidanți și polifenoli și au fost asociate în cercetări cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară și funcțiile cognitive. Unele studii au indicat și o posibilă asociere între consumul lor și un risc mai redus de diabet de tip 2.

Centenara consumă și mere și spune că îi place avocado. Nu urmează însă un anumit regim alimentar și nu încearcă să elimine categorii întregi de alimente.

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Micul dejun poate include două ouă, bacon și o brioșă englezească. Îi place și ciocolata, în special cea neagră.

Povestea ei arată însă și de ce dieta unei persoane care ajunge la 100 de ani nu poate fi transformată automat într-o rețetă de longevitate. Cercetările asupra centenarilor indică faptul că genetica poate avea un rol important, iar unele persoane pot beneficia de particularități genetice care le protejează într-o anumită măsură împotriva unor boli asociate îmbătrânirii.

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Foto Dreamstime

Dansul a rămas parte din viața ei

Mișcarea a fost o constantă în viața lui Natalie Groeger. I-a plăcut dansul de societate și chiar și-a învățat soțul să danseze.

După micul dejun de duminică, cei doi obișnuiau să pună muzică și să danseze în sufragerie. La 100 de ani, Natalie continuă să se miște pe muzică, participând la sesiuni de dans pe scaun.

Dansul este o formă de activitate fizică ce poate contribui la sănătatea cardiovasculară, echilibru și coordonare. Activitățile care combină mișcarea cu muzica și interacțiunea socială pot avea, de asemenea, efecte favorabile asupra stării psihice.

Tricotatul, solitaire și Canasta îi țin mintea ocupată

Natalie Groeger a învățat să tricoteze de la mama sa, încă din copilărie. De-a lungul anilor a făcut pături, căciuli și pulovere și a continuat această activitate până când problemele la mâini au obligat-o să renunțe, în urmă cu câțiva ani.

Astăzi, își ține mintea ocupată cu alte activități. Joacă solitaire pe tabletă și Canasta împreună cu prietenii.

Activitățile creative și jocurile care presupun atenție, strategie și interacțiune socială sunt asociate în cercetări cu menținerea funcțiilor cognitive la vârste înaintate. Ele pot contribui și la reducerea stresului și la menținerea unei vieți sociale active.

„Încerc să cred că lucrurile vor merge bine”

Un alt element pe care Natalie Groeger îl consideră important este felul în care privește problemele vieții.

Centenara spune că încearcă să nu se concentreze prea mult asupra lucrurilor negative. Se descrie drept o persoană veselă, căreia îi place să râdă și să glumească.

Relația dintre stres, optimism și longevitate este analizată de cercetători de mai mulți ani. Studiile au asociat stresul cronic cu efecte negative asupra sănătății, în timp ce reziliența psihologică și optimismul au fost corelate cu indicatori mai buni ai sănătății cardiovasculare și metabolice și cu o probabilitate mai mare de a ajunge la vârste înaintate.

Pentru Natalie Groeger, după un secol de viață, explicația nu este însă una complicată. Ea spune că încearcă să rămână deschisă, să accepte ceea ce îi aduce viața și să creadă că lucrurile vor merge bine.

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