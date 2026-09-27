O promoție destinată copiilor a provocat o controversă politică într-o gelaterie din localitatea Calusco d’Adda, provincia Bergamo. Proprietarul oferea înghețată gratuit copiilor cu o înălțime mai mică de un metru, însă metoda folosită pentru măsurarea lor a atras critici pe rețelele sociale, notează Mediafax Italia.
Proprietarul gelateriei a amplasat în fața magazinului o siluetă din carton, al cărei braț era poziționat orizontal la exact 100 de centimetri de sol. Copiii trebuiau să se așeze lângă personaj pentru a verifica rapid dacă se încadrează în limita de înălțime stabilită pentru promoție.
Gestul personajului din carton a atras însă atenția unor localnici, care au considerat că poziția brațului seamănă cu așa-numitul „salut roman”, asociat cu fascismul italian. Discuția a ajuns pe rețelele sociale și a generat reacții în comunitatea locală, potrivit Il Messaggero, citat de presa italiană.
Proprietarul gelateriei a respins interpretarea politică și a explicat că silueta a fost realizată exclusiv pentru a indica înălțimea de un metru, criteriul promoției.
„Înghețata este apolitică”, a transmis acesta pe rețelele sociale, precizând că intenția campaniei a fost de a-i bucura pe copii și pe părinții lor.
Controversa a pornit astfel de la un element al unei campanii comerciale care, în intenția proprietarului, avea un scop strict practic. În schimb, poziția brațului personajului a fost interpretată de unii dintre cei care au văzut imaginea ca o referință la un simbol asociat perioadei fasciste din Italia.
Cazul a generat discuții într-o localitate cu aproximativ 8.000 de locuitori, iar reacțiile au arătat cât de diferit poate fi interpretat un gest aparent banal atunci când este asociat cu simboluri politice sensibile.
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