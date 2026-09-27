O promoție la înghețată a stârnit controverse în Italia. Un gest banal, interpretat ca simbol fascist

27 sept. 2026, Retail
O promoție la înghețată a stârnit controverse în Italia. Un gest banal, interpretat ca simbol fascist
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

O promoție destinată copiilor a provocat o controversă politică într-o gelaterie din localitatea Calusco d’Adda, provincia Bergamo. Proprietarul oferea înghețată gratuit copiilor cu o înălțime mai mică de un metru, însă metoda folosită pentru măsurarea lor a atras critici pe rețelele sociale, notează Mediafax Italia.

Proprietarul gelateriei a amplasat în fața magazinului o siluetă din carton, al cărei braț era poziționat orizontal la exact 100 de centimetri de sol. Copiii trebuiau să se așeze lângă personaj pentru a verifica rapid dacă se încadrează în limita de înălțime stabilită pentru promoție.

Gestul personajului din carton a atras însă atenția unor localnici, care au considerat că poziția brațului seamănă cu așa-numitul „salut roman”, asociat cu fascismul italian. Discuția a ajuns pe rețelele sociale și a generat reacții în comunitatea locală, potrivit Il Messaggero, citat de presa italiană.

Proprietarul: „Înghețata este apolitică”

Proprietarul gelateriei a respins interpretarea politică și a explicat că silueta a fost realizată exclusiv pentru a indica înălțimea de un metru, criteriul promoției.

„Înghețata este apolitică”, a transmis acesta pe rețelele sociale, precizând că intenția campaniei a fost de a-i bucura pe copii și pe părinții lor.

- articolul continuă mai jos -

Controversa a pornit astfel de la un element al unei campanii comerciale care, în intenția proprietarului, avea un scop strict practic. În schimb, poziția brațului personajului a fost interpretată de unii dintre cei care au văzut imaginea ca o referință la un simbol asociat perioadei fasciste din Italia.

Cazul a generat discuții într-o localitate cu aproximativ 8.000 de locuitori, iar reacțiile au arătat cât de diferit poate fi interpretat un gest aparent banal atunci când este asociat cu simboluri politice sensibile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Retail
27 sept.
Prețurile alimentelor au crescut puternic în Europa. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri (date Eurostat)
Prețurile alimentelor au crescut puternic în Europa. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri (date Eurostat)
Retail
26 sept.
Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali: „Dacă ne uităm la produsele pe care le cumpărăm, în niciun caz inflația percepută nu este egală cu cea de pe site-ul BNR sau cu inflația națională”
Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali: „Dacă ne uităm la produsele pe care le cumpărăm, în niciun caz inflația percepută nu este egală cu cea de pe site-ul BNR sau cu inflația națională”
Articole / Reportaje
26 sept.
Ingredientul pe care un oncolog îl caută prima dată pe eticheta alimentelor / Este asociat cu un risc mai mare de cancer și se găsește, în special, în mezeluri
Ingredientul pe care un oncolog îl caută prima dată pe eticheta alimentelor / Este asociat cu un risc mai mare de cancer și se găsește, în special, în mezeluri
HoReCa
26 sept.
FOTO | O cramă din Dealu Mare vrea să pună Buzăul pe harta turismului viticol: „E un județ cu un potențial imens”
FOTO | O cramă din Dealu Mare vrea să pună Buzăul pe harta turismului viticol: „E un județ cu un potențial imens”
Retail
25 sept.
Producția de bere din România a scăzut cu 9% în 2026. Industria avertizează asupra declinului consumului: „Este nevoie de măsuri pe termen lung”
Producția de bere din România a scăzut cu 9% în 2026. Industria avertizează asupra declinului consumului: „Este nevoie de măsuri pe termen lung”
Recomandări
Mediafax
Ai mâncat, dar tot ai poftă de ceva dulce? Ce caută, de fapt, creierul
G4Media
SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
Economedia
EXCLUSIV: Lotul 1 Sibiu – Boița de pe Autostrada Sibiu – Pitești, pregătit să fie închis câteva luni / Șoferii vor fi redirecționați pe DN7 Valea Oltului
Mediafax Italia
Cum SĂ REDUCI FACTURA pentru încălzire?! GHIDUL COMPLET
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
CSID
Salata de vinete care nu se înnegrește și nu devine apoasă. Cum o prepari?
CSID
Ciroza poate apărea înainte de 50 de ani la persoanele cu ficat gras. Cine are un risc mai mare, potrivit unui nou studiu

Cele mai noi articole

VIDEO | Ciorba românească, de la „zeamă acră” la posibil brand gastronomic național / „Ciorba de burtă ar trebui pusă pe drapelul gastronomic” / „Când nu ai nimic în frigider, faci o ciorbă” / „Te scoală din boală”
VIDEO | Ciorba românească, de la „zeamă acră” la posibil brand gastronomic național / „Ciorba de burtă ar trebui pusă pe drapelul gastronomic” / „Când nu ai nimic în frigider, faci o ciorbă” / „Te scoală din boală”
FOTO – VIDEO | Mai puțină risipă, mai puțin timp în bucătărie și mai multe produse ready-to-cook. Ce trenduri în HoReCa am văzut la Nordic Expo, eveniment dedicat industriei ospitalității
FOTO – VIDEO | Mai puțină risipă, mai puțin timp în bucătărie și mai multe produse ready-to-cook. Ce trenduri în HoReCa am văzut la Nordic Expo, eveniment dedicat industriei ospitalității
FOTO | Halloumi în foi de plăcintă, o gustare crocanta la exterior, cremoasă în interior. Sărată, dar și cu un strop de dulce
FOTO | Halloumi în foi de plăcintă, o gustare crocanta la exterior, cremoasă în interior. Sărată, dar și cu un strop de dulce
Ulei de măsline, rapiță sau avocado? Ce ar trebui să alegi pentru gătit, conform dieteticienilor
Ulei de măsline, rapiță sau avocado? Ce ar trebui să alegi pentru gătit, conform dieteticienilor
Suspiciune de toxiinfecție alimentară la sala de evenimente a Palatului Brukenthal Avrig / 20 de persoane au ajuns la spital / Unitatea a fost închisă și amendată cu 30.000 de lei de ANSVSA
Suspiciune de toxiinfecție alimentară la sala de evenimente a Palatului Brukenthal Avrig / 20 de persoane au ajuns la spital / Unitatea a fost închisă și amendată cu 30.000 de lei de ANSVSA