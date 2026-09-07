Rețeta de castraveți murați a lui Radu Anton Roman. Ingredientul simplu care îi păstrează tari

07 sept. 2026, Rețete
Rețeta de castraveți murați a lui Radu Anton Roman. Ingredientul simplu care îi păstrează tari
Colaj foto G4Food
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Castraveții murați în saramură sunt nelipsiți din cămările românilor, însă pentru ca aceștia să rămână tari și gustoși, alegerea legumelor și proporția de sare sunt esențiale. Radu Anton Roman a lăsat o rețetă simplă, în care prospețimea castraveților este considerată cheia reușitei.

În cartea sa, „Bucate, vinuri și obiceiuri românești”, gastronomul Radu Anton Roman a explicat cum se pregătesc castraveții de vară în saramură. Rețeta are puține ingrediente, însă modul în care sunt alese și combinate face diferența.

Castraveții trebuie să fie mici, tari și lucioși

Pentru Radu Anton Roman, primul pas este alegerea castraveților. Aceștia trebuie să fie cât mai proaspeți, mici și tari.

„Principala condiție a valahului ce pune murături oricând: prospețimea! Deci, să fie castraveții tari, mici, lucioși, să respire sănătate și tinerețe”, explica gastronomul.

Pentru aproximativ 5 kilograme de castraveciori, rețeta folosește 2 linguri de sare la un litru de apă, două căpățâni de usturoi și câteva crengi de mărar uscat.

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foto: pexels.com/Karolina Grabowska

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Cum se pun castraveții la murat

Castraveciorii se așază în borcan, printre ei fiind distribuiți cățeii de usturoi. În funcție de preferințe, capetele castraveților pot fi îndepărtate pentru a grăbi procesul de murare.

Deasupra se pun crengile de mărar uscat. Separat, apa și sarea se pun la fiert și se lasă să clocotească câteva minute.

După fierbere, saramura se lasă puțin să se limpezească și să se răcorească, apoi se toarnă peste castraveți. Borcanul se închide bine.

Rețeta este una de fermentare în saramură, iar temperatura și igiena recipientelor au un rol important în obținerea unor murături reușite.

Ce se întâmplă în timpul fermentării

În timpul fermentării naturale, bacteriile lactice transformă zaharurile din legume și produc acid lactic. Acest proces contribuie la gustul acrișor specific și la conservarea castraveților.

Murăturile fermentate pot conține microorganisme benefice, însă efectul probiotic diferă în funcție de produs și de condițiile de fermentare. În plus, castraveții murați în saramură au, de regulă, un conținut ridicat de sare, astfel că porția contează mai ales în cazul persoanelor care trebuie să limiteze aportul de sodiu.

Castraveții proaspeți furnizează vitamine și minerale, iar vitamina K se numără printre nutrienții pe care îi conțin. Prin fermentare, profilul alimentar al produsului se modifică, iar aportul de sare crește semnificativ.

 

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