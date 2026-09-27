Mai puțină risipă, mai puțină muncă în bucătărie și produse care pot ajunge în farfuria clientului după câteva minute de pregătire. Sunt câteva dintre direcțiile care se conturează în HoReCa și care s-au văzut foarte clar la Nordic Expo, eveniment dedicat industriei ospitalității, unde producători și distribuitori au venit cu soluții pentru restaurante, hoteluri și cafenele.

Dincolo de echipamente și ingrediente, expoziția a arătat o schimbare în modul în care industria privește bucătăria profesională. Presiunea pe costuri și lipsa personalului îi determină pe operatori să caute produse care simplifică procesele, reduc pierderile și permit obținerea unui preparat constant, fără ca fiecare etapă să fie realizată de la zero în restaurant.

Mai puțină risipă, mai mult control asupra costurilor

Unul dintre mesajele care se repetă în oferta destinată HoReCa este reducerea risipei alimentare. Pentru un restaurant, pierderea nu înseamnă doar ingredientul aruncat, ci și banii investiți în achiziție, depozitare, pregătire și personal.

La Nordic Expo au fost prezentate soluții care permit porționarea mai exactă și păstrarea produselor pentru perioade mai lungi. Un exemplu este gama Fiordiprimi, de la Surgital, construită în jurul ideii de preparate porționate, cu termen de valabilitate extins și pregătire rapidă.

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Materialele de prezentare pun accentul pe câteva avantaje relevante pentru restaurante: nu este nevoie de o bucătărie complexă pentru pregătirea produsului, cantitatea folosită poate fi controlată, iar preparatele pot fi regenerate în câteva minute.

Este o abordare care răspunde unei probleme concrete a restaurantelor: cum să păstrezi un meniu divers fără să ai permanent în stoc cantități mari de ingrediente care pot ajunge la gunoi.

Ready-to-cook și ready-to-eat, soluții pentru lipsa personalului

Un alt trend vizibil este extinderea gamei de produse ready-to-cook și ready-to-eat destinate profesioniștilor.

La Nordic Expo au fost prezentate numeroase tipuri de paste, inclusiv paste umplute, colorate sau realizate în forme mai puțin obișnuite. În loc ca restaurantul să consume timp și personal pentru fiecare etapă a producției, o parte dintre aceste procese sunt realizate înainte ca produsul să ajungă în bucătărie.

Același principiu se regăsește și în patiserie. Maison Spique promovează produse de patiserie franțuzească destinate sectorului food service, realizate în Franța și pregătite pentru a fi finisate și servite în restaurante, hoteluri sau cafenele.

Pentru operatori, avantajul nu este doar timpul câștigat. Produsele standardizate permit păstrarea aceleiași rețete și a aceluiași rezultat, indiferent cine lucrează în bucătărie.

Mâncarea vegetală intră tot mai clar în meniurile HoReCa

La expoziție a fost vizibilă și direcția plant-based, reprezentată inclusiv prin produse Beyond Meat, precum chifteluțe vegetale.

Prezența acestor produse în zona dedicată profesioniștilor arată că oferta vegetală nu mai este tratată exclusiv ca o nișă pentru consumatorii vegani sau vegetarieni. Restaurantele au nevoie de preparate care să poată fi integrate în meniuri diverse și să răspundă clienților care reduc consumul de carne, fără să renunțe neapărat complet la produsele de origine animală.