Piemontul a obținut în 2026 una dintre cele mai bune recolte de struguri din ultimii ani, atât cantitativ, cât și calitativ. Cu toate acestea, producătorii de Barbera d’Asti au decis să reducă randamentele, pe fondul stocurilor ridicate de vin, al scăderii prețurilor și al unei piețe internaționale mai dificile.

Recolta de struguri din 2026 este considerată excepțională în Piemont, în nord-vestul Italiei. Viticultorii au început culesul încă de la sfârșitul lunii iulie, într-un an în care temperaturile au atins 40 de grade Celsius, însă condițiile de umiditate acumulate în lunile anterioare au ajutat vița-de-vie să reziste perioadei de caniculă.

„Am început culesul la sfârșitul lunii iulie, ceea ce este fără precedent. Dar nu am mai văzut niciodată o recoltă atât de frumoasă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Este o recoltă de cinci stele”, a declarat Filippo Mobrici, președintele Consorzio Barbera d’Asti, organizație care reunește producătorii vinului Barbera.

Canicula nu a compromis strugurii

Vara lui 2026 a fost cea mai fierbinte înregistrată în această zonă din nordul Italiei. În apropiere de Agliano Terme, temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius la începutul lunii august, iar media sezonului a fost de 21,6 grade Celsius.

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Vița-de-vie a beneficiat însă de rezervele de apă acumulate în urma unei ierni ploioase și a unui început de primăvară cu precipitații.

„Vița-de-vie a acumulat suficiente rezerve de apă, astfel încât, în pofida căldurii intense din ultimele luni, strugurii s-au copt în condiții bune”, a explicat Mobrici.

Viticultorii au încercat, de asemenea, să protejeze ciorchinii de radiația solară, păstrând mai mult frunziș în jurul strugurilor decât în mod obișnuit.

Producătorii reduc randamentul, deși recolta este foarte bună

Calitatea și cantitatea recoltei nu înseamnă însă automat și o producție mai mare de vin. Producătorii de Barbera d’Asti au decis să limiteze cantitatea recoltată, reducând randamentul de la 9 tone la 8,5 tone pe hectar.

Decizia vine într-un moment în care Italia se confruntă cu stocuri importante de vin. La sfârșitul lunii iulie, cantitatea de vin aflată în cramele italiene era cu 6,9% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Ministerului Agriculturii de la Roma. Stocurile echivalau cu peste 5,6 miliarde de sticle, adică aproape un an de producție.

Problema nu este specifică Piemontului. Producătorii italieni se confruntă cu o piață afectată de conflictele geopolitice, tarifele americane și schimbările în comportamentul de consum al generațiilor tinere, care beau mai puțin vin.

În prima jumătate a anului 2026, piața italiană a vinului a avut o evoluție lentă. Stocurile au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, iar prețurile au scăzut, în medie, cu 10% față de anul precedent, potrivit Uniunii Vinurilor Italiene (UIV).

Prosecco are cele mai mari rezerve

Cele mai mari stocuri sunt înregistrate la Prosecco, chiar dacă vinul spumant continuă să aibă o cerere importantă și să fie exportat.

Situația este mai dificilă pentru anumite vinuri roșii tradiționale din Puglia și Toscana. În Piemont, unii viticultori au ajuns să transforme o parte din producție în oțet.

Președintele UIV, Lamberto Frescobaldi, avertiza în luna iulie asupra necesității unor decizii dificile în sector. Potrivit acestuia, cantități importante de struguri provenite inclusiv din podgorii prestigioase au fost retrogradate și comercializate ulterior sub forma unor vinuri din categorii mai comune.

Fenomenul a afectat aproximativ una din cinci sticle la începutul lui 2026 și a contribuit la presiunea asupra prețurilor.

Italia încearcă să reducă dezechilibrul dintre producție și cerere

UIV susține că producția ar trebui planificată mai atent în funcție de cererea reală a pieței. Organizația pledează pentru reducerea producției și pentru limitarea extinderii suprafețelor cultivate cu viță-de-vie.

În Piemont, însă, situația este privită diferit de unii producători. Filippo Mobrici spune că regiunea este mai puțin afectată de problema surplusului și respinge ideea defrișării viilor.

„Pentru noi, podgoriile nu sunt doar un instrument de producție. Sunt o expresie a culturii noastre și un element esențial în dezvoltarea și conservarea terenului. Nu vrem să ne dezrădăcinăm singuri”, a declarat acesta.

Astfel, recolta din 2026 pune industria italiană într-o situație paradoxală: strugurii sunt de calitate foarte bună, însă piața nu poate absorbi întreaga producție. Pentru viticultori, provocarea nu mai este doar obținerea unei recolte bune, ci ajustarea cantităților produse la ceea ce consumatorii sunt dispuși să cumpere.