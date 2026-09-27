Pentru cei cărora le e dor de Grecia, opțiunea de a găti hallumi e mereu la îndemână. O brânză care se topește doar cât trebuie și pe care toți am încercat-o cu singuranță la tavernele grecești. Dacă v-ați plictisit s-o puneți pe grătar, această gustare cu hallumi și foi de plăcintă e de încercat. Foile devin crocante, brânza se topește, iar stropul de miere pe care îl punem deasupră face amestecul dulce-sărat.

Ce este halloumi?

Halloumi este o brânză originară din Cipru, produsă în mod tradițional din lapte de oaie și de capră (uneori și din lapte de vacă). Proprietatea sa cea mai remarcabilă este rezistența la temperaturi ridicate fără a se topi sau a-și pierde forma. Acest lucru se datorează procesului special de preparare, în care brânza este încălzită la o temperatură înaltă înainte de a fi pusă în forme, oferindu-i textura elastică atât de ușor de recunoscut.

Tradițional, halloumi se păstrează peste frunze de mentă, care ajută la conservarea ei și îi conferă o aromă distinctă. În stare crudă are un gust sărat și ușor acrișor, însă odată gătită la grătar sau în tigaie, capătă note delicioase de rumenit, devenind crocantă la exterior și extrem de suculentă la interior.

Ingrediente

Sunt doar patru mari și late.

Un calup de brânză hallumi

4 foi de plăcintă

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

4 lingurițe de miere.

Preparare hallumi în foi de plăcintă

Tăiem bucata de hallumi în patru felii groase.

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Stropim cu ulei o foaie de plăcintă și o îndoim pe jumătate. Foaie peste foaie.

Punem o bucată de hallumi în mijloc apoi o împachetăm cu foile.

Pe o foaie de hârtie de copt așezăm toate cele 4 „plăcințele” de hallumi.

Eu le-am pus la friteauza cu aer cald la 180 de grade 15 min, le puteți pune și în cuptor la 180 de grada cam 20 de minute sau până sunt bine rumenite.

Deasupra turnăm pe fiecare o linguriță de miere și…

Poftă bună!