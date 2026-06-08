Mâncarea gătită și păstrată la frigider poate părea sigură pentru consum mai multe zile la rând, însă specialiștii în siguranță alimentară atrag atenția că anumite preparate prezintă un risc mai mare de contaminare bacteriană după numai 48 de ore. Refrigerarea încetinește dezvoltarea microorganismelor, dar nu o oprește complet, explică experții, potrivit EatingWell.

„Mulți oameni presupun că refrigerarea oprește complet dezvoltarea bacteriilor, însă acest lucru nu este adevărat. Refrigerarea încetinește dezvoltarea multor agenți patogeni, dar unele microorganisme pot supraviețui și chiar continua să se dezvolte lent la temperaturile din frigider”, explică Melissa Vaccaro, specialistă în siguranță alimentară din cadrul National Environmental Health Association.

În unele cazuri, consumul unor alimente păstrate prea mult timp poate provoca toxiinfecții alimentare cu simptome care variază de la disconfort digestiv până la probleme grave de sănătate.

1. Carnea și fructele de mare preparate insuficient

Burgerii gătiți în sânge, tonul preparat rare sau alte produse de origine animală care nu au fost gătite complet prezintă un risc mai mare de contaminare cu bacterii precum E. coli, Listeria sau Salmonella.

Aceste microorganisme sunt distruse atunci când alimentele sunt preparate la temperaturi sigure, însă pot supraviețui în cazul preparatelor insuficient gătite.

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„Bacteriile folosesc proteinele drept sursă de hrană, ceea ce le permite să se dezvolte și să se înmulțească”, explică Melissa Vaccaro.

Specialiștii recomandă consumarea rapidă a acestor preparate și reîncălzirea lor la cel puțin 74°C înainte de consum. Dacă au stat prea mult timp la temperatura camerei înainte de a fi puse în frigider, este mai sigur să fie aruncate.

2. Salatele cu frunze verzi

Salatele pregătite în avans pot deveni și ele problematice după câteva zile.

Salata verde se numără printre alimentele asociate frecvent cu contaminări cu E. coli, Listeria, Salmonella sau Norovirus.

„Odată ce frunzele sunt tăiate, țesutul vegetal deteriorat eliberează umiditate și nutrienți care pot susține mai ușor dezvoltarea bacteriilor decât în cazul frunzelor intacte”, spune Vaccaro.

Cu cât salata stă mai mult în frigider, cu atât crește riscul dezvoltării microorganismelor. Din fericire, în multe cazuri frunzele ofilite și textura neplăcută apar înainte ca produsul să devină periculos pentru consum.

3. Orezul și pastele

Orezul și pastele gătite sunt asociate cu o bacterie numită Bacillus cereus, responsabilă pentru numeroase episoade de toxiinfecție alimentară.

Problema apare atunci când aceste alimente sunt lăsate prea mult timp la temperatura camerei înainte de a fi refrigerate.

„Sporii pot supraviețui procesului de gătire. Dacă orezul este lăsat prea mult timp la temperatura camerei, sporii pot germina și produce toxine care pot provoca vărsături sau diaree”, avertizează Melissa Vaccaro.

Experții recomandă împărțirea porțiilor mari în recipiente mai mici și introducerea lor rapidă în frigider.

„Porțiile mici sau recipientele puțin adânci cu orez cald pot și ar trebui introduse imediat în frigider”, spune Melissa Vaccaro. „Vechea recomandare de a lăsa orezul afară până se răcește complet este depășită și poate crește riscurile pentru siguranța alimentară.”

4. Cantitățile mari de mâncare gătită

Supele, tocănițele, sosurile pentru paste, chili, sosurile dense sau alte preparate gătite în cantități mari necesită o atenție specială.

Chiar dacă la suprafață par răcite, interiorul poate rămâne cald timp îndelungat, oferind condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor.

„Răcirea lentă este deosebit de riscantă pentru alimentele dense, precum sosurile, supele, tocănițele, chili sau sosurile gravy. Recipientele mari reprezintă o problemă deoarece centrul lor rămâne cald prea mult timp”, explică Vaccaro.

Jennifer Miller, specialistă în siguranță alimentară, recomandă folosirea unor recipiente mici și puțin adânci pentru răcirea rapidă a preparatelor. În cazul sosurilor, acestea pot fi răcite și într-o baie de gheață înainte de depozitare.

Potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), alimentele ar trebui să se răcească de la aproximativ 57°C la 5°C în maximum șase ore.

Cum păstrezi corect mâncarea gătită în frigider

Specialiștii recomandă câteva reguli simple pentru reducerea riscului de contaminare:

Menține temperatura frigiderului la maximum 4°C

„Vrem să ne asigurăm că alimentele nu stau în zona de pericol termic”, spune Vaccaro.

Potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA), această zonă este cuprinsă între 4°C și 60°C, interval în care bacteriile se înmulțesc rapid.

Păstrează separat carnea crudă

„Orice aliment gata de consum trebuie păstrat separat de carnea crudă. Nu vrei ca sucurile din carnea crudă să ajungă pe alimente care nu vor mai fi preparate termic”, explică Vaccaro.

Folosește recipiente închise etanș

Folia alimentară sau folia de aluminiu nu oferă întotdeauna cea mai bună protecție împotriva contaminării încrucișate.

Jennifer Miller recomandă recipiente cu capac care se închide etanș, după ce alimentele au fost răcite corespunzător.

Dezgheață alimentele în frigider

Specialiștii recomandă evitarea dezghețării pe blatul din bucătărie sau în chiuvetă.

„Cel mai bun loc pentru dezghețarea alimentelor este frigiderul”, spune Miller.

Curăță periodic frigiderul

Melissa Vaccaro recomandă o curățare temeinică a frigiderului la fiecare aproximativ șase luni, precum și igienizarea imediată a eventualelor scurgeri provenite din carne crudă.

Când ai dubii, mai bine aruncă

Specialiștii spun că siguranța alimentară este mai importantă decât evitarea risipei.

Atunci când nu ești sigur cât timp a stat un preparat în frigider sau dacă a fost depozitat corect, regula este simplă.

„When in doubt, throw it out” („Dacă ai dubii, aruncă-l”), recomandă experții în siguranță alimentară.