Importanța hidratării este menționată frecvent de medici și nutriționiști, însă puțini oameni știu ce efecte concrete poate avea consumul adecvat de apă asupra organismului. Specialiștii spun că hidratarea influențează aproape toate funcțiile corpului, de la digestie și nivelul de energie până la sănătatea rinichilor și capacitatea de concentrare.

Potrivit Real Simple, necesarul zilnic de apă diferă de la o persoană la alta și depinde de factori precum vârsta, sexul, nivelul de activitate fizică, temperatura mediului și anumite condiții medicale.

Câtă apă ar trebui să bem zilnic

Necesarul de lichide depinde de mai mulți factori și nu există o cantitate universală valabilă pentru toată lumea.

Gabrielle Kishner, dietetician și fondatoarea Nutrition By Gabrielle, explică faptul că nevoile de hidratare diferă de la o persoană la alta. „Cantitatea de apă de care ai nevoie în fiecare zi depinde de factori precum vârsta, sexul, nivelul de activitate fizică, clima, cantitatea de transpirație, anumite afecțiuni medicale sau dacă ești însărcinată ori alăptezi”, spune specialista.

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Potrivit Academiei de Nutriție și Dietetică din SUA, femeile au nevoie de aproximativ 9 căni de apă pe zi , iar bărbații de aproximativ 13 căni. Alte cercetări sugerează că necesarul ar putea fi chiar mai mare, ajungând la aproximativ 11 căni pe zi pentru femei și 15 căni pentru bărbați.

În perioadele caniculare, în timpul activității fizice intense, în cazul febrei sau al expunerii la temperaturi ridicate, necesarul de lichide poate crește. În schimb, anumite afecțiuni, precum boala cronică de rinichi, sau unele tratamente medicamentoase pot necesita recomandări diferite privind consumul de apă.

Ce beneficii poate avea hidratarea corectă

Apa joacă un rol esențial în funcționarea organismului.

Potrivit specialiștilor, aceasta contribuie la reglarea temperaturii corpului, protejarea articulațiilor și organelor și eliminarea reziduurilor prin urină, transpirație și scaun.

„Apa ajută la menținerea unei temperaturi sănătoase a corpului, protejează articulațiile și organele și contribuie la eliminarea reziduurilor prin urină, transpirație și scaun”, explică Gabrielle Kishner.

Lotta Andonian, dietetician specializat în nutriție culinară, spune că o hidratare adecvată „poate îmbunătăți digestia, reduce crampele musculare, ajuta la menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase și susține concentrarea și starea de spirit”. Potrivit acesteia, consumul suficient de apă poate contribui inclusiv la metabolism și la menținerea unei greutăți sănătoase.

Apa contribuie, de asemenea, la transportul nutrienților și oxigenului către celule și poate ajuta la reducerea riscului de calculi renali și infecții urinare.

Mai multă energie și o digestie mai bună

Dani Dominguez, nutriționist și fondatoarea SunBright Wellness, compară apa cu uleiul necesar funcționării unui motor.

„Îmi place să compar apa cu uleiul unui motor. Organismul poate funcționa o perioadă fără suficientă apă, însă lucrurile nu mai merg la fel de eficient. Atunci când oamenii se hidratează constant și corect, observă adesea îmbunătățiri ale nivelului de energie, digestiei, performanței fizice și chiar ale capacității de concentrare”, explică Dani Dominguez, dietetician și fondatoarea SunBright Wellness.

Hidratarea corespunzătoare poate contribui și la prevenirea constipației, mai ales atunci când aportul de fibre este crescut.

„Consumul suficient de apă ajută la prevenirea deshidratării, ceea ce poate avea efecte benefice asupra concentrării, stării de spirit, reglării temperaturii corpului și sănătății rinichilor”, adaugă Gabrielle Kishner.

Se poate consuma prea multă apă?

Deși deshidratarea este mai frecventă, specialiștii atrag atenția că și excesul de apă poate crea probleme.

„Se poate exagera și cu apa. Consumul excesiv poate provoca greață, vărsături, dureri de cap, balonare și crampe musculare. În cazuri severe poate apărea hiponatremia, o afecțiune în care nivelul de sodiu din organism devine prea diluat”, avertizează Dani Dominguez.

Experții subliniază însă că această situație este rară. Rinichii pot filtra în mod normal între 0,8 și 1 litru de lichide pe oră, iar pentru apariția unor probleme este necesar un consum foarte mare de apă într-un interval scurt de timp.

Semne că nu bei suficiente lichide

Specialiștii spun că organismul transmite de obicei semnale clare atunci când nu primește suficientă apă.

Printre cele mai frecvente semne ale deshidratării se numără:

senzația de sete;

urina închisă la culoare;

oboseala și lipsa de energie;

durerile de cap;

amețeala;

senzația de gură uscată;

iritabilitatea;

constipația;

dificultățile de concentrare și senzația de „ceață mentală”.

Cum te poți hidrata mai ușor

Nutriționiștii recomandă să ai mereu la îndemână o sticlă reutilizabilă cu apă și să adaugi fructe sau citrice pentru un gust mai plăcut.

De asemenea, fructele și legumele cu conținut ridicat de apă pot contribui la aportul zilnic de lichide. Ceaiurile din plante neîndulcite și apa minerală carbogazoasă pot reprezenta alternative utile pentru persoanele care nu obișnuiesc să consume suficientă apă simplă.