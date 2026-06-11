Deshidratarea este asociată de obicei cu temperaturile ridicate, efortul fizic sau consumul insuficient de lichide. Un nou studiu realizat de compania Instant Hydration sugerează însă că și unele alimente populare pot contribui la pierderea apei din organism, mai ales atunci când sunt bogate în zahăr, sodiu și au un conținut redus de apă, potrivit TheKitchn.

Cercetătorii au analizat 34 de preparate takeaway și le-au evaluat în funcție de patru criterii: conținutul de sodiu, zahăr, cafeină și apă. Alimentele cu scorurile cele mai mari au fost considerate cele mai susceptibile să favorizeze deshidratarea.

1. Gogoșile

Pe primul loc s-au aflat gogoșile. Potrivit studiului, acestea conțin aproximativ 20,5 g de zahăr și au un conținut redus de apă, de aproximativ 24%.

„Organismul are o cantitate limitată de apă disponibilă la un moment dat. Când mănânci o gogoașă, intestinul atrage apă din sânge pentru a dilua zahărul”, explică un specialist citat în studiu.

2. Brownies cu ciocolată

Brownies-urile au ocupat locul al doilea. Acestea conțin aproximativ 40 g de zahăr și doar 15% apă, unul dintre cele mai mici procente dintre toate alimentele evaluate.

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Combinația dintre concentrația mare de zahăr și conținutul redus de apă poate contribui la senzația de sete și la un aport net mai mic de lichide.

3. Mozzarella sticks

Primele alimente sărate din clasament au fost mozzarella sticks. O porție poate conține în jur de 861 mg de sodiu și aproximativ 38% apă.

Studiul notează că aportul ridicat de sare obligă organismul să utilizeze mai multă apă pentru a elimina excesul de sodiu.

4. Garlic naan

Pâinea naan cu usturoi s-a clasat pe locul al patrulea, cu aproximativ 810 mg de sodiu și 36% apă.

Cercetătorii atrag atenția că, în practică, acest preparat este adesea consumat alături de curry-uri cremoase și sărate, ceea ce poate crește aportul total de sodiu al mesei.

5. Quesadilla cu pui

Quesadilla cu pui a completat topul cinci, cu aproximativ 745 mg de sodiu per porție.

Tortilla, brânza și carnea condimentată contribuie toate la aportul ridicat de sare, iar sosurile servite alături, precum salsa sau smântâna, pot adăuga și mai mult sodiu.

Ce alte alimente au intrat în top

În top 10 au mai apărut pizza cu pepperoni, burrito, sandwich-ul cu cârnat, ou și brânză, hot dog-ul, aripioarele și chicken tenders, în principal din cauza conținutului ridicat de sodiu. Cartofii prăjiți și chipsurile cu queso au fost de asemenea asociate cu un risc mai mare de deshidratare.

Surpriza studiului: Cafeaua nu a intrat în top 10 Autorii au subliniat că băuturile pe bază de cafea și ceai s-au încadrat într-o categorie de risc moderat. Cafeina poate avea un efect diuretic ușor, însă alimentele foarte bogate în zahăr și sodiu au avut scoruri mai mari în analiza realizată.

Nu înseamnă că aceste alimente trebuie eliminate complet Studiul nu sugerează că gogoșile, brownies-urile sau quesadilla trebuie evitate complet. Mesajul principal este că mesele foarte bogate în zahăr și sare pot crește nevoia organismului de apă. Specialiștii recomandă consumul de apă alături de astfel de preparate pentru a compensa pierderile și a menține o hidratare adecvată.

Pe scurt, cercetarea sugerează că hidratarea nu depinde doar de câtă apă bem, ci și de ceea ce punem în farfurie. Iar surpriza este că unele gustări dulci și sărate pot avea un impact mai mare asupra setei decât cafeaua consumată cu moderație.