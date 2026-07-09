Cât de sănătoasă este, de fapt, mierea? Oamenii de știință au dat verdictul asupra celui mai popular înlocuitor al zahărului

Foarte mulți oameni au renunțat la zahărul alb și îl înlocuiesc cu miere, convinși că fac o alegere mult mai sănătoasă. Mierea este percepută drept un aliment natural, bogat în vitamine și minerale, iar în jurul ei s-au construit de-a lungul timpului numeroase recomandări și chiar mituri, potrivit EatingWell.

Realitatea este însă mai nuanțată. Mierea este tot o sursă importantă de zaharuri și trebuie consumată cu moderație. Totuși, spre deosebire de zahărul rafinat, conține compuși bioactivi care au atras în ultimii ani atenția cercetătorilor. Mai multe studii recente sugerează că un consum moderat de miere poate aduce anumite beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, microbiomul intestinal și recuperarea după efort fizic.

Mierea este tot zahăr, dar nu este identică zahărului alb

Din punct de vedere caloric, diferențele nu sunt spectaculoase.

O lingură de miere (aproximativ 21 g) furnizează în jur de 64 kcal și aproximativ 17 g de carbohidrați, aproape în totalitate sub formă de zaharuri naturale, potrivit USDA FoodData Central.

Din acest motiv, nici mierea nu poate fi consumată fără limită.

Diferența apare însă în compoziția ei. Spre deosebire de zahărul rafinat, care oferă aproape exclusiv zaharoză, mierea conține sute de compuși naturali, printre care polifenoli, flavonoide, enzime și acizi organici. Tocmai acești compuși sunt considerați responsabili pentru multe dintre efectele benefice observate în studii.

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O analiză publicată în 2024 în International Journal of Molecular Sciences arată că polifenolii reprezintă principalii compuși care conferă mierii proprietățile antioxidante și antiinflamatoare.

Poate reduce inflamația din organism

Inflamația cronică este asociată cu numeroase boli moderne, inclusiv diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și unele forme de cancer.

Antioxidanții din miere neutralizează radicalii liberi și pot reduce stresul oxidativ, unul dintre mecanismele implicate în apariția inflamației cronice.

Specialiștii subliniază însă că efectele apar în cadrul unei alimentații echilibrate și nu transformă mierea într-un tratament.

Studiile au observat beneficii pentru inimă

Deși este un îndulcitor, unele cercetări sugerează că mierea poate influența favorabil câțiva dintre principalii factori de risc cardiovascular.

O meta-analiză publicată în Nutrition Reviews în 2023, care a analizat rezultatele mai multor studii clinice, a arătat că un consum de aproximativ două linguri de miere pe zi, timp de opt săptămâni, a fost asociat cu reducerea colesterolului total, a colesterolului LDL („rău”) și a trigliceridelor.

Autorii atrag însă atenția că rezultatele nu înseamnă că mierea trebuie consumată în exces, ci doar că poate reprezenta o alternativă mai interesantă decât zahărul rafinat atunci când este folosită cu moderație.

Ar putea susține sănătatea intestinului

Tot mai multe cercetări arată că microbiomul intestinal influențează digestia, imunitatea și chiar metabolismul.

O analiză publicată în Frontiers in Nutrition sugerează că mierea poate avea efect prebiotic, favorizând dezvoltarea bacteriilor benefice și limitând dezvoltarea unor bacterii implicate în infecții.

Acest efect este pus pe seama combinației dintre polifenoli și carbohidrații specifici prezenți în miere.

Poate fi un combustibil bun pentru sportivi

În timpul exercițiilor fizice intense, organismul utilizează rapid carbohidrații drept sursă principală de energie.

Două studii recente au comparat mierea cu produsele sportive clasice utilizate înainte și în timpul antrenamentelor.

O cercetare publicată în International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism în 2025 a concluzionat că mierea poate susține performanța fizică într-o măsură comparabilă cu gelurile sportive pe bază de carbohidrați.

Un alt studiu, publicat în 2024 în Frontiers in Physiology, a observat că băuturile îndulcite cu miere pot contribui la recuperarea musculară după antrenamente solicitante și la reducerea durerilor musculare.

Este mai sănătoasă decât zahărul?

Din punct de vedere al efectului asupra glicemiei și al aportului caloric, diferențele nu sunt uriașe. Mierea rămâne un aliment bogat în zaharuri și trebuie consumată în cantități moderate.

Avantajul ei constă în faptul că, spre deosebire de zahărul rafinat, aduce și compuși bioactivi care pot avea efecte favorabile asupra sănătății.

American Heart Association recomandă limitarea consumului total de zaharuri adăugate, indiferent de sursa lor.

Cine trebuie să evite mierea

Există însă o categorie pentru care mierea este contraindicată.

Academia Americană de Pediatrie recomandă ca mierea să nu fie oferită copiilor cu vârsta sub un an, din cauza riscului de botulism infantil, o afecțiune rară, dar gravă, provocată de sporii bacteriei Clostridium botulinum.

Persoanele alergice la polen trebuie, de asemenea, să manifeste prudență, deoarece mierea poate conține urme de polen care pot declanșa reacții alergice la persoanele sensibile.

Cum o consumi inteligent

Nutriționiștii recomandă folosirea mierii ca ingredient într-o alimentație echilibrată, nu ca substitut consumat fără limită.

Poate fi adăugată în iaurt, în ceai (după ce acesta s-a răcit puțin), în dressinguri pentru salate, peste ovăz sau în combinație cu nuci și fructe.

În schimb, nu este recomandat să fie consumată în cantități mari doar pentru că este un produs natural.