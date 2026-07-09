Persoanele diagnosticate cu diabet se întreabă adesea dacă ouăle sunt permise în alimentație și în ce cantitate pot fi consumate. În general, ouăle pot face parte din alimentația persoanelor cu diabet, atunci când sunt integrate într-un plan alimentar echilibrat.

Ouăle conțin foarte puțini carbohidrați, motiv pentru care nu determină creșteri importante ale glicemiei. În același timp, sunt o sursă bună de proteine de înaltă calitate, contribuie la menținerea senzației de sațietate și furnizează nutrienți importanți, precum vitamina D, vitamina B12, colină și seleniu, a declarat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și vicepreședinte pe regiunea sud- est al Societății Române de Lifestyle Medicine.

Medicul a răspuns întrebărilor noastre într-un scurt interviu:

G4Food: Câte ouă sunt recomandate persoanelor cu diabet?

Dr. Sorina Ispas: Pentru multe persoane cu diabet, consumul de aproximativ un ou pe zi poate fi considerat sigur, în contextul unei alimentații echilibrate. Practic, până la șapte ouă pe săptămână pot fi incluse în dietă, dacă nu există alte contraindicații medicale. Totuși, recomandarea trebuie individualizată. Persoanele care au colesterol LDL crescut, boală cardiovasculară, boală cronică de rinichi sau alte afecțiuni asociate ar trebui să discute cu medicul diabetolog, cardiolog sau cu dieteticianul. În anumite situații, poate fi recomandată reducerea consumului de gălbenușuri și folosirea mai frecventă a albușurilor.

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G4Food: Cum să consumi ouăle dacă ai diabet ?

Dr. Sorina Ispas: Modul de preparare este foarte important. Cele mai potrivite variante sunt: ouăle fierte,

ouăle poșate, omleta preparată cu foarte puțin ulei sau ouăle asociate cu legume și salate.

Este recomandată evitarea consumului frecvent de ouă prăjite în mult ulei sau unt. De asemenea, ouăle nu ar trebui asociate des cu bacon, cârnați, salam sau alte mezeluri bogate în grăsimi saturate și sare.

G4Food: Câte calorii are un ou?

Dr. Sorina Ispas: Un ou are, în medie, între 55 și 100 kcal, în funcție de mărime. Un ou mediu are aproximativ 70 kcal, iar un ou mare poate ajunge la 80-90 kcal. Caloriile cresc semnificativ atunci când oul este prăjit în ulei, unt sau este asociat cu alimente bogate în grăsimi, precum bacon, cârnați sau mezeluri.

G4Food: Ce nutrienți conține un ou mare?

Dr. Sorina Ispas: Ouăle conțin proteine de înaltă calitate și furnizează toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie, motiv pentru care sunt considerate o sursă completă de proteine.

Informațiile nutriționale pentru un ou

Calorii: 70-80kcal

Proteine: 6-7 g

Grăsimi totale: 5 g

Carbohidrați: sub 1 g

Colesterol: 180-200 mg

Colină: circa 145-150 mg

Seleniu: aproximativ 15 mcg

Vitamina B12: circa 0,5 mcg

Vitamina D: circa 1 mcg

Luteină+zeaxantină: circa 250 mcg

„Ouăle nu trebuie excluse automat din alimentația persoanelor cu diabet. Consumate corect, în cantitate moderată și în combinații sănătoase, ele pot fi parte dintr-un stil de viață echilibrat. Recomandarea finală trebuie însă adaptată fiecărui pacient, în funcție de profilul metabolic, valorile colesterolului, riscul cardiovascular și eventualele boli asociate”, a declarat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas.