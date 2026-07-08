Boala ficatului gras poate evolua mult timp fără simptome evidente. Tocmai de aceea, multe persoane află întâmplător că au acumulări de grăsime la nivelul ficatului, în urma analizelor de sânge sau a unei ecografii abdominale. Deși în fazele timpurii poate părea o problemă minoră, afecțiunea poate progresa și poate favoriza inflamația, fibrozarea și afectarea severă a ficatului.

Alimentația joacă un rol important în prevenirea și gestionarea bolii. Iar specialiștii consultați de publicația Parade atrag atenția că nu există un singur aliment „vinovat”. Problema este mai largă și privește o întreagă categorie de produse consumate frecvent: zaharurile simple și carbohidrații rafinați. Dr. Sujit Janardhan, hepatolog specializat în boala ficatului gras, spune că una dintre cele mai importante schimbări alimentare este reducerea acestor produse. În această categorie intră băuturile îndulcite, sucurile de fructe, dulciurile, chipsurile, biscuiții, deserturile ambalate și alimentele preparate din făină rafinată.

De ce apare ficatul gras

Acumularea de grăsime în ficat poate avea cauze diferite. Consumul excesiv de alcool este una dintre ele. Însă boala apare și la persoane care nu consumă alcool sau beau foarte puțin. Dr. Sujit Janardhan explică faptul că problemele metabolice au un rol major. Printre factorii importanți se numără obezitatea, în special acumularea de grăsime abdominală, diabetul sau valorile crescute ale glicemiei, trigliceridele ridicate și hipertensiunea arterială. Din acest motiv, prevenirea și gestionarea ficatului gras nu se reduc la eliminarea unui singur produs din dietă. Este importantă tratarea problemelor metabolice existente, menținerea unei greutăți sănătoase și limitarea consumului de alcool.

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Un model alimentar recomandat frecvent este dieta mediteraneeană. Aceasta pune accent pe alimente vegetale, legume, fructe, produse bogate în fibre, carbohidrați complecși, proteine din plante sau pește și cantități moderate de grăsimi sănătoase.

Ce ar trebui redus în primul rând

Potrivit hepatologului, una dintre cele mai importante măsuri pentru persoanele cu ficat gras este reducerea zaharurilor simple și a carbohidraților rafinați. Lista include băuturile cu zahăr, dulciurile, sucurile de fructe, chipsurile, biscuiții, deserturile ambalate și alte produse ultraprocesate. Tot aici intră pâinea albă, orezul alb și anumite tipuri de paste obținute din făină rafinată.

Problema nu este, așadar, o singură prăjitură sau o singură felie de pâine albă consumată ocazional. Specialiștii atrag atenția asupra unui tipar alimentar dominat de produse rafinate, zaharuri ușor absorbabile și exces caloric.

Dr. Andres Splenser, endocrinolog specializat în tulburări metabolice și boala ficatului gras, recomandă ca atenția să fie îndreptată asupra sănătății metabolice în ansamblu. El subliniază importanța evitării excesului caloric cronic.

Cum ajung zahărul și carbohidrații rafinați să afecteze ficatul

Zaharurile simple și carbohidrații rafinați sunt absorbiți rapid. Acest lucru poate determina creșteri rapide ale glicemiei și ale nivelului de insulină. Dacă acest tipar se repetă frecvent, în timp poate contribui la apariția rezistenței la insulină. Organismul nu mai răspunde eficient la acest hormon, iar metabolismul glucozei și al grăsimilor este perturbat.

Potrivit explicațiilor doctorului. Janardhan, acest proces favorizează acumularea grăsimii viscerale. Este vorba despre grăsimea depozitată în jurul organelor interne, asociată cu un risc metabolic mai mare.

Grăsimea viscerală reprezintă, la rândul său, o sursă importantă pentru acumularea de grăsime în ficat. Astfel poate apărea un cerc vicios: excesul caloric și alimentele rafinate favorizează rezistența la insulină, iar aceasta susține acumularea suplimentară de grăsime.

De ce sunt problematice alimentele ultraprocesate

Produsele ultraprocesate sunt o altă categorie asupra căreia specialiștii atrag atenția. Acestea pot contribui la excesul caloric și la apariția unor probleme precum obezitatea, diabetul și trigliceridele crescute. Toate aceste afecțiuni sunt strâns legate de riscul de acumulare a grăsimii în ficat.

Alcoolul trebuie, de asemenea, limitat

Persoanele cu ficat gras ar trebui să acorde atenție și consumului de alcool. Acesta este una dintre cauzele importante ale acumulării de grăsime în ficat și poate agrava afectarea hepatică deja existentă. Dr. Janardhan recomandă reducerea consumului, în special în cazul persoanelor care au fost deja diagnosticate cu ficat gras.

Mișcarea contează la fel de mult ca alimentația

Schimbarea dietei este importantă, dar nu reprezintă singura măsură recomandată. Activitatea fizică regulată poate contribui la îmbunătățirea sănătății metabolice și la controlul factorilor care favorizează ficatul gras. Specialistul recomandă o combinație de exerciții cardio și antrenamente de forță sau rezistență.

Ficatul gras poate fi influențat prin schimbarea stilului de viață

Mesajul specialiștilor este că boala ficatului gras nu trebuie privită ca o problemă inevitabilă și imposibil de influențat. În anumite situații, acumularea de grăsime poate fi redusă prin schimbări susținute ale stilului de viață și prin controlul factorilor metabolici.

Cele mai importante măsuri includ reducerea zaharurilor simple și a carbohidraților rafinați, limitarea alimentelor ultraprocesate, evitarea excesului caloric și reducerea consumului de alcool.

În același timp, dieta poate fi orientată spre legume, fructe, alimente bogate în fibre, cereale integrale, nuci, semințe, proteine de calitate și surse sănătoase de grăsimi.