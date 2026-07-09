România devine unul dintre principalii furnizori de rapiță ai Uniunii Europene / Recolta din 2026 ar putea stabili un nou record

România își consolidează poziția de furnizor important de rapiță pentru Uniunea Europeană, într-un context în care procesatorii europeni concurează pentru materia primă necesară producerii uleiului vegetal și biodieselului. Recolta din 2026 este estimată la 2,55-2,6 milioane de tone, nivel care ar putea reprezenta un nou record, potrivit unei analize realizate de compania ucraineană de consultanță agricolă UkrAgroConsult, citată de Mediafax.

Suprafața cultivată cu rapiță a crescut

Suprafața cultivată cu rapiță în România este estimată la aproximativ 830.000 de hectare, față de 788.000 de hectare în sezonul anterior. Producția este prognozată la 2,55 milioane de tone, ușor peste cele aproximativ 2,5 milioane de tone obținute în sezonul 2025-2026.

Importanța României este susținută și de cererea ridicată din partea procesatorilor europeni. Rapița este utilizată pentru producerea uleiului vegetal, a șrotului destinat furajelor și, în special, a biodieselului.

Potrivit analiștilor, concurența dintre fabricile europene pentru cantitățile disponibile de rapiță s-a intensificat, iar România beneficiază de suprafețe cultivate extinse, o recoltă estimată peste nivelul sezonului trecut și acces direct la rutele comerciale europene și la Marea Neagră.

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Exporturile ar putea ajunge la un nivel record

Analiștii estimează că exporturile României ar putea atinge un nou maxim în sezonul 2026-2027, pe fondul interesului crescut al procesatorilor din alte state europene.

În anul agricol 2025-2026, România a exportat deja peste 280.000 de tone de rapiță în afara Uniunii Europene. Aceste date nu includ schimburile comerciale dintre statele membre, ceea ce înseamnă că volumul total al exporturilor a fost mai mare.

Portul Constanța și infrastructura dunăreană oferă României un avantaj logistic atât pentru livrările către piețele europene, cât și pentru exporturile către state din afara Uniunii Europene.

Temperaturile ridicate pot influența calitatea recoltei

Perspectivele favorabile sunt însoțite însă și de riscuri. Comisia Europeană și-a redus estimarea privind randamentul mediu al culturilor de rapiță din România de la 3,18 la 3,08 tone la hectar.

În unele regiuni din vestul și sud-vestul țării, recoltarea se desfășoară la temperaturi de 35-40 de grade Celsius. Căldura extremă poate afecta conținutul de ulei al semințelor și, implicit, valoarea acestora pentru procesatori.

Autoritățile române au precizat însă că recoltarea avansează în condiții bune, iar suprafața afectată de secetă este mai redusă decât în anii anteriori. În următoarele săptămâni, calitatea semințelor recoltate va fi unul dintre principalii indicatori urmăriți de piața europeană.

Prețul rapiței a început să scadă

Odată cu apariția noii recolte pe piață, prețurile au intrat pe un trend descendent. Contractele pentru rapiță tranzacționate la bursa europeană MATIF au coborât la aproximativ 504,5 euro pe tonă, după o scădere săptămânală de 14 euro.

Chiar și în aceste condiții, prețul rămâne cu aproximativ 35 de euro pe tonă peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit analiștilor, volatilitatea prețului petrolului și cererea pentru biocombustibili continuă să susțină piața, în timp ce recoltele din Europa, regiunea Mării Negre și Canada exercită presiune asupra cotațiilor.

Recolta din România are un rol important pentru piața europeană

Uniunea Europeană a extins în acest sezon suprafața cultivată cu rapiță cu aproximativ 4%, până la 6,25 milioane de hectare. Cu toate acestea, producția totală este estimată la 19,8 milioane de tone, sub nivelul sezonului trecut, din cauza randamentelor mai reduse.

În acest context, evoluția producției și calitatea recoltei din România pot influența prețurile, activitatea fabricilor europene de procesare și necesarul de importuri al Uniunii Europene