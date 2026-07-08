Ozempic (semaglutidă) este unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 și, în anumite situații, pentru controlul greutății corporale. O întrebare frecventă în rândul pacienților este dacă acest tratament poate fi administrat în siguranță persoanelor diagnosticate cu tiroidită Hashimoto.

Dr. Vlad Rădulescu, specialist în endocrinologie și nutriție, a explicat, într-un interviu pentru G4Food, că, în prezent, tiroidita Hashimoto nu reprezintă o contraindicație cunoscută pentru tratamentul cu Ozempic (semaglutidă). Studiile și datele disponibile nu indică faptul că medicamentul ar agrava boala autoimună tiroidiană sau ar influența evoluția acesteia. Totul este ca administrarea Ozempic să fie făcută doar la recomandarea medicului, în funcție de istoricul medical și de afecțiunile asociate, iar dieta recomandată să fie respectată.

Medicul a fost de acord să răspundă la întrebările noastre pe această temă:

G4Food: Ce aport caloric se recomandă în timpul tratamentului cu Ozempic?

Dr. Vlad Rădulescu: Nu există un aport caloric universal. Acesta trebuie individualizat în funcție de vârstă, sex, greutate, nivelul de activitate fizică și obiectivul terapeutic. Pentru scădere ponderală se recomandă un deficit energetic de aproximativ 500–750 kcal/zi, în funcție de fiecare persoană în parte.

G4Food: Câte grame de proteine ar trebui să consum zilnic pentru a evita pierderea masei musculare?

Dr. Vlad Rădulescu: Se recomandă aproximativ 1,0–1,2 g/kg greutate corporală ideală/zi, iar în timpul unei diete hipocalorice sau la persoanele active 1,2–1,5 g/kg/zi.

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G4Food: Există alimente pe care ar trebui evitate deoarece agravează greața sau alte efecte adverse ale Ozempic?

Dr. Vlad Rădulescu: Da. Se recomandă evitarea prăjelilor, alimentelor foarte grase, porțiilor mari, alcoolului în exces și băuturilor carbogazoase mai ales dacă agravează simptomele.

G4Food: Cum ar trebui distribuite mesele pe parcursul zilei?

Dr. Vlad Rădulescu: Ideal, în trei mese principale și, la nevoie, una-două gustări, cu accent pe proteine, legume și carbohidrați complecși.

G4Food: Este recomandat să se mănânce porții mai mici și mai dese?

Dr. Vlad Rădulescu: Da. Porțiile mici sunt mai bine tolerate deoarece semaglutida încetinește golirea gastrică.

G4Food: Ce cantitate de fibre este potrivită?

Dr. Vlad Rădulescu. Mayo Clinic recomandă persoanelor cu vârste mai mari de doi ani o cantitate de 14g de fibre la 1000kcal consumate.

G4Food: Tiroidita autoimună influențează siguranța sau eficiența Ozempic?

Dr. Vlad Rădulescu: Nu. Tiroidita Hashimoto (autoimună) nu reprezintă o contraindicație pentru semaglutidă – substanța active din Ozempic – și nu există dovezi că agravează boala autoimună.

G4Food: Ce analize tiroidiene ar trebui monitorizate și cât de des?

Dr. Vlad Rădulescu: TSH la 6–12 luni, dacă funcția tiroidiană este stabilă; FT4 dacă TSH este modificat; FT3 nu este recomandat de rutină.

G4Food:Greutatea este influențată mai mult de funcția tiroidiană sau de alimentație?

Dr. Vlad Rădulescu: Dacă hipotiroidismul este tratat și TSH este normal, alimentația și stilul de viață au impactul principal asupra greutății.

G4Food: Ce simptome ar trebui urmărite pentru a detecta agravarea bolii tiroidiene?

Dr. Vlad Rădulescu: Oboseală, intoleranță la frig, constipație, piele uscată, somnolență și creștere ponderală ușoară inexplicabilă.

G4Food: Care sunt riscurile specifice pentru pacienții cu tiroidită autoimună?

Dr. Vlad Rădulescu: Nu există riscuri suplimentare față de populația generală.

G4Food: Ce simptome necesită prezentare urgentă la medic?

Dr. Vlad Rădulescu: Durere abdominală severă, vărsături persistente, icter, febră sau imposibilitatea hidratării.

G4Food: Care este riscul de pancreatită și cum o recunosc?

Dr. Vlad Rădulescu: Este rară și se manifestă prin durere abdominală intensă cu iradiere spre spate, greață și vărsături persistente.

G4Food: Există risc de probleme ale vezicii biliare?

Dr. Vlad Rădulescu: Da, există un risc ușor crescut de litiază biliară și colecistită.

G4Food: Ce trebuie să fac dacă apar greață, vărsături sau constipație severe?

Dr. Vlad Rădulescu: Hidratați-vă, consumați mese mici și solicitați evaluare medicală, dacă simptomele persistă.

G4Food: Cum monitorizăm eventualele efecte adverse pe termen lung?

Dr. Vlad Rădulescu: Se monitorizează greutatea, tensiunea arterială, HbA1c – hemoglobin glicozilată (dacă este cazul), funcția renală și simptomele digestive.

G4Food: Ce medicamente sau suplimente pot interacționa cu Ozempic?

Dr. Vlad Rădulescu: Necesită atenție levotiroxina, insulina, sulfonilureele și warfarina; suplimentele uzuale nu au interacțiuni importante cunoscute.