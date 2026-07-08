Ozempic (semaglutidă) este unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 și, în anumite situații, pentru controlul greutății corporale. O întrebare frecventă în rândul pacienților este dacă acest tratament poate fi administrat în siguranță persoanelor diagnosticate cu tiroidită Hashimoto.
Dr. Vlad Rădulescu, specialist în endocrinologie și nutriție, a explicat, într-un interviu pentru G4Food, că, în prezent, tiroidita Hashimoto nu reprezintă o contraindicație cunoscută pentru tratamentul cu Ozempic (semaglutidă). Studiile și datele disponibile nu indică faptul că medicamentul ar agrava boala autoimună tiroidiană sau ar influența evoluția acesteia. Totul este ca administrarea Ozempic să fie făcută doar la recomandarea medicului, în funcție de istoricul medical și de afecțiunile asociate, iar dieta recomandată să fie respectată.
Medicul a fost de acord să răspundă la întrebările noastre pe această temă:
Dr. Vlad Rădulescu: Nu există un aport caloric universal. Acesta trebuie individualizat în funcție de vârstă, sex, greutate, nivelul de activitate fizică și obiectivul terapeutic. Pentru scădere ponderală se recomandă un deficit energetic de aproximativ 500–750 kcal/zi, în funcție de fiecare persoană în parte.
Dr. Vlad Rădulescu: Se recomandă aproximativ 1,0–1,2 g/kg greutate corporală ideală/zi, iar în timpul unei diete hipocalorice sau la persoanele active 1,2–1,5 g/kg/zi.
Dr. Vlad Rădulescu: Da. Se recomandă evitarea prăjelilor, alimentelor foarte grase, porțiilor mari, alcoolului în exces și băuturilor carbogazoase mai ales dacă agravează simptomele.
Dr. Vlad Rădulescu: Ideal, în trei mese principale și, la nevoie, una-două gustări, cu accent pe proteine, legume și carbohidrați complecși.
Dr. Vlad Rădulescu: Da. Porțiile mici sunt mai bine tolerate deoarece semaglutida încetinește golirea gastrică.
Dr. Vlad Rădulescu. Mayo Clinic recomandă persoanelor cu vârste mai mari de doi ani o cantitate de 14g de fibre la 1000kcal consumate.
Dr. Vlad Rădulescu: Nu. Tiroidita Hashimoto (autoimună) nu reprezintă o contraindicație pentru semaglutidă – substanța active din Ozempic – și nu există dovezi că agravează boala autoimună.
Dr. Vlad Rădulescu: TSH la 6–12 luni, dacă funcția tiroidiană este stabilă; FT4 dacă TSH este modificat; FT3 nu este recomandat de rutină.
Dr. Vlad Rădulescu: Dacă hipotiroidismul este tratat și TSH este normal, alimentația și stilul de viață au impactul principal asupra greutății.
Dr. Vlad Rădulescu: Oboseală, intoleranță la frig, constipație, piele uscată, somnolență și creștere ponderală ușoară inexplicabilă.
Dr. Vlad Rădulescu: Nu există riscuri suplimentare față de populația generală.
Dr. Vlad Rădulescu: Durere abdominală severă, vărsături persistente, icter, febră sau imposibilitatea hidratării.
Dr. Vlad Rădulescu: Este rară și se manifestă prin durere abdominală intensă cu iradiere spre spate, greață și vărsături persistente.
Dr. Vlad Rădulescu: Da, există un risc ușor crescut de litiază biliară și colecistită.
Dr. Vlad Rădulescu: Hidratați-vă, consumați mese mici și solicitați evaluare medicală, dacă simptomele persistă.
Dr. Vlad Rădulescu: Se monitorizează greutatea, tensiunea arterială, HbA1c – hemoglobin glicozilată (dacă este cazul), funcția renală și simptomele digestive.
Dr. Vlad Rădulescu: Necesită atenție levotiroxina, insulina, sulfonilureele și warfarina; suplimentele uzuale nu au interacțiuni importante cunoscute.
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