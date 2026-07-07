Sfaturile despre sănătatea inimii par, uneori, tot mai complicate. Însă cercetările recente arată că obiceiurile simple și alimentele obișnuite rămân printre cele mai importante pentru menținerea sănătății cardiovasculare, relatează The Healthy.

Un studiu publicat în 2025 în revista BMC Medicine a urmărit peste 3.000 de adulți din Marea Britanie, pe parcursul a 11 ani, analizând obiceiurile alimentare, tensiunea arterială, nivelul colesterolului și riscul cardiovascular.

Cercetătorii s-au concentrat asupra polifenolilor, compuși antioxidanți prezenți în numeroase alimente și băuturi de origine vegetală. Printre produsele asociate cu o sănătate mai bună a inimii s-au numărat fructele de pădure, nucile, ceaiul, cafeaua, uleiul de măsline și cerealele integrale.

Specialiștii subliniază că nu perfecțiunea contează, ci consecvența: schimbările mici, menținute pe termen lung, par să fie mai eficiente decât dietele drastice abandonate după câteva săptămâni.

Fructele de pădure, bogate în antioxidanți benefici pentru inimă

Fructele de pădure se numără printre cele mai studiate alimente atunci când vine vorba despre sănătatea cardiovasculară.

Potrivit cercetării, consumul lor a fost asociat cu valori mai bune ale tensiunii arteriale și colesterolului.

Beneficiile sunt puse pe seama flavonoidelor, compuși antioxidanți care oferă fructelor culorile intense și care ar putea avea efecte protectoare asupra sistemului cardiovascular.

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În plus, fructele de pădure sunt ușor de integrat în alimentația zilnică, putând fi consumate la micul dejun, ca gustare sau desert.

Ceaiul poate susține sănătatea cardiovasculară

Și ceaiul s-a aflat printre băuturile bogate în polifenoli asociate cu un risc cardiovascular mai redus.

Studiul a arătat că persoanele care consumau mai frecvent astfel de compuși prezentau, în timp, valori mai bune ale tensiunii arteriale și colesterolului.

Fenolii și flavonoidele din ceai sunt considerate principalele substanțe responsabile pentru aceste efecte.

Specialiștii spun că înlocuirea băuturilor îndulcite cu ceai poate reprezenta un obicei simplu, dar benefic pentru sănătatea pe termen lung.

Cafeaua, o sursă importantă de polifenoli

Cafeaua a fost, de asemenea, inclusă în categoria băuturilor asociate cu o sănătate cardiovasculară mai bună.

Potrivit cercetătorilor, acizii fenolici din cafea reprezintă o sursă importantă de antioxidanți pentru multe persoane.

Acest lucru nu înseamnă că băuturile bogate în zahăr și frișcă devin automat sănătoase, însă consumul moderat de cafea simplă poate face parte dintr-o alimentație echilibrată.

Autorii studiului subliniază că efectele benefice sunt legate de întregul model alimentar și de obiceiurile menținute în timp, nu de un singur aliment considerat miraculos.

Nucile oferă grăsimi sănătoase și fibre

Nucile au fost asociate cu valori mai bune ale colesterolului și cu un risc cardiovascular mai redus.

Acestea furnizează grăsimi nesaturate, fibre și antioxidanți, într-o cantitate relativ mică de produs.

Cercetătorii consideră că înlocuirea gustărilor ultraprocesate cu nuci poate reprezenta una dintre schimbările simple care, repetate constant, aduc beneficii pe termen lung.

Nucile se regăsesc frecvent și în modelele alimentare asociate cu longevitatea și sănătatea cardiovasculară.

Cerealele integrale rămân printre cele mai importante alimente pentru inimă

Deși carbohidrații sunt adesea subiect de controverse în nutriție, cerealele integrale continuă să fie recomandate de specialiști.

Ovăzul, orezul brun sau pâinea integrală conțin fibre și compuși antioxidanți care pot contribui la reducerea riscului cardiovascular.

În cadrul studiului, consumul mai mare de cereale integrale a fost asociat cu valori mai bune ale tensiunii arteriale și colesterolului.

Totodată, acestea oferă o senzație de sațietate mai îndelungată și pot ajuta la limitarea consumului de produse ultraprocesate.

Ce recomandă cercetătorii

Specialiștii spun că sănătatea inimii nu depinde de alimente-minune sau de diete restrictive, ci de obiceiuri simple și constante.

Integrarea zilnică a alimentelor bogate în polifenoli, precum fructele de pădure, ceaiul, cafeaua, nucile și cerealele integrale, poate reprezenta un pas important pentru menținerea sănătății cardiovasculare pe termen lung.