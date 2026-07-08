Nivelul hormonilor este influențat de numeroși factori, de la vârstă și stres până la calitatea somnului și anumite afecțiuni. Un rol important îl are însă și alimentația. O dietă echilibrată poate contribui la menținerea unui sistem endocrin sănătos, în timp ce consumul frecvent al unor alimente ultraprocesate sau bogate în aditivi poate influența procesele metabolice implicate în reglarea hormonilor, conform shefinds.com.

Mai mulți specialiști în nutriție și medicină funcțională au prezentat câteva categorii de alimente care, în opinia lor, ar trebui consumate cu moderație, în special de persoanele care se confruntă cu dezechilibre hormonale.

Uleiurile vegetale intens procesate

Printre produsele menționate se numără uleiurile vegetale rafinate, precum cele de rapiță, porumb sau soia, utilizate frecvent în alimentele ultraprocesate. Potrivit unor specialiști, consumul excesiv al acestor uleiuri poate favoriza inflamația cronică, mai ales atunci când alimentația este dezechilibrată și conține cantități mari de acizi grași Omega-6, raportate la aportul de Omega-3.

Există însă și cercetări care arată că efectele depind de cantitatea consumată și de dieta în ansamblu. Din acest motiv, numeroase ghiduri nutriționale recomandă limitarea alimentelor ultraprocesate și preferarea surselor de grăsimi precum uleiul de măsline extravirgin, avocado, nucile sau semințele.

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Produsele din soia nefermentată și neecologică

Soia conține fitoestrogeni, compuși vegetali care au o structură asemănătoare estrogenului uman. Unii specialiști recomandă prudență în cazul consumului excesiv de produse din soia foarte procesate, în special dacă acestea provin din culturi convenționale și conțin numeroși aditivi. În schimb, alimentele fermentate din soia, precum tempeh sau miso, sunt considerate opțiuni mai potrivite pentru o alimentație echilibrată.

În același timp, numeroase studii arată că un consum moderat de produse din soia nu produce dezechilibre hormonale la majoritatea persoanelor sănătoase.

Îndulcitorii artificiali

Produsele etichetate drept „fără zahăr” sau „zero calorii” conțin adesea îndulcitori artificiali precum sucraloza, aspartamul sau acesulfamul de potasiu. Unii experți consideră că utilizarea frecventă a acestor substanțe ar putea influența metabolismul glucozei și răspunsul organismului la insulină, deși rezultatele studiilor sunt încă neuniforme.

Autoritățile europene și americane de siguranță alimentară consideră că îndulcitorii aprobați sunt siguri atunci când sunt consumați în limitele dozelor zilnice admise.

Cu toate acestea, specialiștii recomandă reducerea consumului de băuturi și produse intens îndulcite, indiferent dacă zahărul este înlocuit cu îndulcitori artificiali.

Alcoolul afectează numeroase procese hormonale

Efectele alcoolului asupra organismului sunt bine documentate. Consumul regulat poate influența funcționarea ficatului, organ implicat în metabolizarea unor hormoni, inclusiv estrogenul. De asemenea, alcoolul poate reduce producția de melatonină, hormon esențial pentru reglarea somnului, și poate modifica nivelurile altor hormoni implicați în metabolism și răspunsul la stres.

Pe termen lung, consumul excesiv este asociat cu oboseală, tulburări de somn, modificări ale dispoziției și creștere în greutate.

Înlocuitorii vegetali ai cărnii

Produsele vegetale care imită carnea au devenit tot mai populare în ultimii ani. Nutriționiștii atrag însă atenția că multe dintre acestea sunt intens procesate și pot conține cantități mari de proteine izolate din soia, aditivi, arome și conservanți.

Nu toate produsele din această categorie au aceeași compoziție, iar valoarea lor nutritivă diferă semnificativ de la un producător la altul. Din acest motiv, specialiștii recomandă citirea etichetei și alegerea unor variante cu o listă cât mai scurtă de ingrediente și un grad redus de procesare.

Echilibrul alimentar rămâne cea mai bună strategie

Experții subliniază că sănătatea hormonală nu depinde de un singur aliment. O alimentație variată, bogată în fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, pește și grăsimi sănătoase, alături de un somn suficient, activitate fizică regulată și controlul stresului, reprezintă cele mai importante măsuri pentru menținerea echilibrului hormonal.

În cazul persoanelor care prezintă simptome persistente, precum oboseală accentuată, modificări importante ale greutății, tulburări menstruale sau alte semne sugestive pentru un dezechilibru endocrin, evaluarea medicală rămâne esențială înainte de modificarea dietei sau administrarea suplimentelor alimentare.