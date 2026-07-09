Consumatorii care speră la o ieftinire a cafelei vor mai avea de așteptat. Reprezentanții grupului italian Lavazza spun că piața mondială rămâne extrem de volatilă și că este nevoie de cel puțin doi ani consecutivi cu recolte bune în principalele țări producătoare pentru ca prețurile să se stabilizeze și să poată apărea reduceri la raft.

Declarațiile au fost făcute de președintele companiei, Giuseppe Lavazza, și sunt citate de Reuters, prin Agerpres.

În România, cafeaua este alimentul care s-a scumpit cel mai mult în ultimul an. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, prețul cafelei era în luna mai 2026 cu 21,12% mai mare față de aceeași perioadă din 2025.

Lavazza: este prea devreme pentru reduceri de preț

Potrivit lui Giuseppe Lavazza, instabilitatea de pe piața cafelei a devenit „noua normalitate”, iar producătorii nu pot vorbi, deocamdată, despre scăderi de preț pentru consumatori.

„Trăim o perioadă îndelungată de instabilitate şi incertitudine. Deocamdată este prea curând să spunem: s-a încheiat cea mai dificilă perioadă, piaţa va avea stabilitate, deci este momentul să ne gândim la reducerea preţurilor”, a declarat Giuseppe Lavazza.

Acesta susține că reducerea volatilității și diminuarea influenței speculațiilor de pe piață depind de recoltele din Brazilia și Vietnam, cele mai importante state producătoare de cafea.

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„Încă nu suntem siguri că piaţa ajunge la stabilitatea adecvată pe care ne-o dorim. Preţurile mai scăzute ale boabelor de cafea au nevoie de câteva luni pentru a fi resimţite de consumatori, iar volatilitatea continuă nu este de ajutor”, a explicat președintele Lavazza.

Fenomenul El Niño menține presiunea asupra pieței

După creșterile spectaculoase din 2024 și nivelurile record atinse în 2025, prețurile boabelor de cafea au înregistrat o ușoară temperare în acest an. Totuși, cotațiile au revenit pe creștere după avertismentul Organizației Națiunilor Unite privind intensificarea rapidă a fenomenului El Niño.

Potrivit estimărilor, fenomenul ar putea atinge o intensitate puternică în perioada iulie-septembrie, ceea ce crește riscul unor evenimente meteorologice extreme în numeroase regiuni ale lumii. Brazilia și Vietnam, principalii producători de cafea, sunt printre țările care pot fi afectate de schimbările climatice, cu impact direct asupra recoltelor și, implicit, asupra prețurilor.

Consumatorii continuă să cumpere cafea, în ciuda scumpirilor

Lavazza afirmă că majorările de preț nu au schimbat semnificativ comportamentul consumatorilor. În loc să renunțe la brandurile preferate, mulți aleg să consume cantități mai mici.

„Dacă preţurile cresc, desigur, trebuie să accepţi o uşoară reducere. Poate pierzi nişte clienţi, dar baza încă există acolo”, a spus Giuseppe Lavazza.

Declarațiile vin într-un moment în care cafeaua rămâne unul dintre produsele alimentare cu cele mai mari scumpiri din România, iar perspectivele unei ieftiniri rapide sunt, potrivit producătorilor, reduse.