Stadio Hospitality Concepts (SHC) anunță rebrandingul locației Stadio Unirii, care va funcționa de acum înainte sub numele Stadio Café Popular. Noul concept all-day își propune să ofere un spațiu dedicat socializării și întâlnirilor informale, inspirat de atmosfera familiară a anilor ’80-’90.

Potrivit companiei, transformarea face parte din strategia de repoziționare a grupului și urmărește adaptarea la noile obiceiuri de consum ale publicului urban.

Un concept cu accente retro și un nou meniu

Stadio Café Popular este una dintre locațiile dezvoltate integral de SHC, iar noua identitate pune accent pe elemente retro, un meniu adaptat conceptului și o atmosferă relaxată.

„Prin Stadio Café Popular ne-am dorit să conturăm un loc mai aproape de felul în care oamenii trăiesc astăzi orașul, dar și de cum își doresc să se simtă atunci când merg într-un restaurant: relaxați și bineveniți oricând. Am simțit nevoia să aducem un vibe nou și, de altfel, pentru mai multe locații SHC, 2026 este un an de ajustare și reconfigurare, prin care urmărim să răspundem mai bine diferitelor ocazii de consum și să consolidăm identitatea fiecăruia dintre restaurantele vizate”, a declarat Radu Dumitrescu, fondator și CEO al Stadio Hospitality Concepts.

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Gândit pentru orice moment al zilei

Noul concept este destinat unui public larg și poate fi ales atât pentru micul dejun și cafeaua de dimineață, cât și pentru prânz, cină sau întâlniri relaxate în weekend.

Reprezentanții SHC spun că noua locație păstrează atenția pentru design și experiența oferită oaspeților, elemente definitorii pentru grup.

Parte din strategia de dezvoltare a SHC

Compania precizează că această transformare face parte dintr-un proces mai amplu de dezvoltare a unor concepte cu identitate proprie, adaptate cerințelor actuale ale pieței și preferințelor consumatorilor.

Situat pe Bulevardul Unirii nr. 1, în apropierea Palatului Parlamentului, Stadio Café Popular își întâmpină clienții cu un spațiu reamenajat și un meniu nou, creat special pentru noul concept.

Stadio Hospitality Concepts deține în prezent restaurantele NOR – Sky Casual Restaurant, Vacamuuu, 18Lounge, Stadio Atrium, Stadio Herăstrău, Cișmigiu Bistro, Raionul de Pește și Stadio Café Popular.