Un regim alimentar bazat pe fructe, legume, nuci, leguminoase și cereale integrale ar putea contribui la reducerea riscului de demență, inclusiv în cazul persoanelor care prezintă markeri biologici asociați bolii Alzheimer. Aceasta este concluzia unui studiu publicat în revista JAMA Network Open, care sugerează că alimentația cu potențial inflamator redus ar putea avea un rol important în menținerea sănătății creierului pe măsură ce înaintăm în vârstă.

Cercetarea nu demonstrează că dieta previne demența, însă adaugă noi dovezi privind legătura dintre un stil alimentar sănătos și un risc mai mic de declin cognitiv.

Peste 1.800 de participanți urmăriți timp de până la 15 ani

Studiul a inclus 1.847 de adulți din Suedia, cu vârsta de cel puțin 60 de ani, care nu aveau demență la începutul cercetării. Timp de șase ani, participanții au completat chestionare detaliate despre alimentație, iar cercetătorii au analizat și trei biomarkeri din sânge asociați bolii Alzheimer și altor forme de afectare cerebrală.

Ulterior, participanții au fost monitorizați timp de până la 15 ani pentru a vedea câți dintre ei dezvoltă demență. În această perioadă, 240 de persoane au primit un astfel de diagnostic.

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Analiza a arătat că persoanele cu o alimentație cu potențial inflamator mai redus au avut, în general, un risc mai mic de demență. Asocierea a fost observată inclusiv în rândul participanților care prezentau biomarkeri ce indicau un risc biologic mai mare pentru boala Alzheimer.

La persoanele cu niveluri crescute ale biomarkerului p-tau217, o aderență mai mare la o alimentație antiinflamatoare a fost asociată cu un risc cu 29% mai mic de demență. Cercetătorii au observat reduceri similare și în cazul altor doi biomarkeri legați de inflamație și de afectarea celulelor nervoase.

Ce înseamnă, de fapt, o alimentație antiinflamatoare

Autorii studiului nu le-au cerut participanților să urmeze o dietă anume. În schimb, au evaluat obiceiurile alimentare folosind un indice care estimează potențialul inflamator al dietei.

Persoanele care consumau mai frecvent fructe, legume, nuci, leguminoase și cereale integrale și mai rar băuturi îndulcite cu zahăr, alimente ultraprocesate și carne roșie au obținut scoruri care indicau o alimentație cu potențial inflamator mai redus.

Acest tipar alimentar seamănă în multe privințe cu dieta mediteraneană, care pune accent pe alimente cât mai puțin procesate, pește, ulei de măsline și grăsimi sănătoase.

De ce este importantă inflamația pentru sănătatea creierului

Dr. Leana Wen, medic specialist în medicină de urgență și profesor asociat la George Washington University, a declarat pentru CNN că inflamația este un mecanism normal de apărare al organismului împotriva infecțiilor și leziunilor.

Problemele apar atunci când inflamația de intensitate redusă persistă ani la rând.

Potrivit medicului, acest proces poate afecta vasele de sânge, poate leza celulele nervoase și poate activa celulele imunitare din creier, mecanisme care sunt considerate implicate în declinul cognitiv și în apariția demenței.

Totuși, dr. Wen atrage atenția că inflamația reprezintă doar una dintre piesele unui tablou mult mai complex. Riscul de demență este influențat și de factori precum predispoziția genetică, bolile cardiovasculare, pierderea auzului, fumatul sau consumul excesiv de alcool.

Cercetătorii cer prudență în interpretarea rezultatelor

Deși rezultatele sunt încurajatoare, autorii studiului subliniază că acesta este unul observațional. Cu alte cuvinte, cercetarea identifică o asociere între alimentație și riscul de demență, dar nu poate demonstra că dieta este cauza directă a diferențelor observate.

În plus, alimentația participanților a fost evaluată prin chestionare, metodă care depinde de memoria și acuratețea răspunsurilor. De asemenea, cercetarea a fost realizată în rândul unor adulți în vârstă din Suedia, iar rezultatele ar putea să nu fie identice în populații cu obiceiuri alimentare sau caracteristici genetice diferite.

„Nu ne putem schimba vârsta sau genele, dar putem interveni asupra unor factori de risc care țin de stilul de viață”, explică dr. Leana Wen pentru CNN, subliniind că alimentația sănătoasă este una dintre alegerile pe care fiecare persoană le poate face pentru a-și proteja sănătatea pe termen lung.

Alimentația este doar una dintre piesele puzzle-ului

Specialiștii spun că protejarea sănătății creierului nu depinde de un singur aliment sau de o dietă-minune.

Activitatea fizică regulată, controlul tensiunii arteriale, al colesterolului și al diabetului, renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool, somnul suficient și menținerea unei vieți sociale active sunt toate asociate cu un risc mai mic de declin cognitiv.

La fel de importante sunt stimularea intelectuală, învățarea continuă și implicarea în activități care mențin creierul activ.

Concluzia studiului

Rezultatele publicate în JAMA Network Open susțin ideea că un tipar alimentar bazat pe alimente integrale și cât mai puțin procesate poate aduce beneficii inclusiv pentru sănătatea creierului.

Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma relația de cauzalitate, dovezile actuale sugerează că alegeri aparent simple – precum consumul mai frecvent de fructe, legume, leguminoase, nuci și cereale integrale și reducerea alimentelor ultraprocesate și a băuturilor îndulcite – pot face parte dintr-un stil de viață asociat cu un risc mai mic de demență.