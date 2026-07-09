Pepenele, fructele, legumele, pâinea și lactatele se regăsesc tot mai des în coșul de cumpărături al românilor în această vară, în timp ce comenzile de produse alimentare au devenit parte din rutina din timpul săptămânii, nu doar o soluție pentru weekend. Datele provin dintr-o analiză realizată de platforma de livrări Glovo, care compară comenzile din iunie 2026 cu cele din aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit analizei, românii comandă tot mai des produse proaspete și alimente de bază, semn că platformele de livrare sunt folosite din ce în ce mai mult pentru cumpărăturile zilnice, nu doar pentru achiziții ocazionale.

Produsele proaspete și alimentele de bază câștigă teren

În luna iunie 2026, coșurile de cumpărături realizate prin Glovo au inclus tot mai frecvent combinații de fructe, legume, pâine, lapte și ouă.

Comparativ cu iunie 2025, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la produsele de panificație, cu un avans de 35%, urmate de lapte, cu peste 30%, ouă, cu 25%, băuturi răcoritoare, cu 20%, dar și legume și fructe proaspete.

Pepenele devine unul dintre produsele-vedetă ale verii

Unul dintre cele mai evidente produse sezoniere este pepenele, care se numără printre cele mai comandate alimente în această perioadă și înlocuiește treptat fructele asociate primăverii.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit analizei, interesul pentru produsele specifice sezonului cald se reflectă tot mai clar în comenzile plasate de consumatori.

Suceava, Iași și Brăila, în topul creșterilor

La nivel național, cele mai rapide creșteri anuale ale comenzilor de produse din supermarket au fost înregistrate în Suceava, cu peste 30%, urmată de Iași, cu peste 25%, și Brăila, cu 21%.

În clasament urmează Bucureștiul, cu o creștere de 20%, apoi Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș și Ploiești.

Românii comandă mai des în timpul săptămânii

Analiza evidențiază și o schimbare a obiceiurilor de cumpărare. Dacă în primăvara acestui an duminica era ziua preferată pentru comenzile din supermarket, în sezonul de vară marțea a devenit cea mai aglomerată zi.

Comparativ cu iunie 2025, când cele mai multe comenzi erau plasate lunea, această schimbare sugerează că livrările rapide sunt integrate tot mai mult în rutina obișnuită a săptămânii, nu doar în pregătirea pentru weekend.

Datele fac parte dintr-o analiză realizată de Glovo pe baza comenzilor de produse din supermarket efectuate în România și compară evoluția din iunie 2026 cu aceeași perioadă a anului trecut.