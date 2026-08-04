Valurile de caniculă care au afectat Italia în ultimele luni au provocat moartea a cinci lucrători agricoli. Cea mai recentă victimă este un român în vârstă de 19 ani, care a murit duminică în timp ce culegea roșii în apropiere de Cremona, potrivit sindicatului Flai Cgil, citat de agenția EFE.

Tânărul lucra în condiții de căldură sufocantă. Cazul său readuce în atenție riscurile la care sunt expuși muncitorii agricoli în perioadele cu temperaturi extreme, în special cei care desfășoară activități fizice în aer liber.

Potrivit sindicatului, cinci persoane care lucrau în agricultură au murit în Italia în timpul valurilor de caniculă din ultimele luni. Cel mai recent caz s-a produs în nordul țării, într-o zonă cunoscută pentru activitățile agricole. Temperaturile ridicate cresc riscul de deshidratare, epuizare termică și insolație. Munca fizică desfășurată timp îndelungat în soare poate deveni periculoasă, mai ales în lipsa pauzelor, a apei și a spațiilor umbrite.

25 de orașe se află în alertă roșie

Italia traversează al patrulea val de caniculă din acest an. Până miercuri, 25 dintre cele 27 de orașe mari monitorizate de autorități vor rămâne sub alertă roșie, potrivit Ministerului italian al Sănătății. Alerta roșie indică un risc pentru întreaga populație, nu numai pentru persoanele în vârstă, copii sau bolnavii cronici. Orașele Messina și Reggio Calabria, din sudul Italiei, au trecut de la avertizare galbenă la alertă portocalie.

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Meteorologii estimează o scădere ușoară și temporară a temperaturilor între vineri și duminică. Răcirea ar urma să se resimtă în special în nordul țării și în regiunile centrale din apropierea Mării Adriatice. În aceste zone, temperaturile ar putea coborî sub 35 de grade Celsius. În restul Italiei, maximele ar urma să se mențină la aproximativ 36–37 de grade.

Căldură extremă și la munte

Temperaturile foarte ridicate vor persista și în zonele montane. În prezent, valori sub zero grade se înregistrează numai la altitudini cuprinse între 4.500 și 4.800 de metri. Spre sfârșitul săptămânii, nivelul la care temperaturile coboară sub zero grade ar urma să se reducă până la altitudini cuprinse între 3.800 și 4.200 de metri.

În același timp, patru regiuni din centrul și sudul Italiei se confruntă cu riscul apariției unor furtuni. Avertizările vizează Abruzzo, Umbria, Basilicata și Molise, pe fondul trecerii unui sistem de joasă presiune.

Piemontul se pregătește să declare stare de urgență

Canicula este însoțită de o secetă severă în regiunea Piemont. Vara aceasta este considerată una dintre cele mai secetoase din ultimii 70 de ani. În ultimele trei luni, regiunea a înregistrat un deficit de precipitații de 55%. Autoritățile se pregătesc să declare stare de urgență din cauza lipsei apei și a efectelor asupra agriculturii. „De la jumătatea lunii mai, temperaturile au fost peste cele normale, iar deficitul de apă pune în genunchi agricultura provinciei”, a declarat Bruno Mecca Cici, președintele Coldiretti Torino, una dintre cele mai importante organizații ale agricultorilor italieni.

Lipsa precipitațiilor afectează culturile și reduce rezervele de apă necesare irigațiilor. În același timp, căldura extremă pune în pericol sănătatea oamenilor care continuă să muncească pe câmp.