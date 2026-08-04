Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, cere Guvernului să asigure fondurile necesare pentru incinerarea animalelor afectate de pestă. O altă soluție ar fi modificarea legislației, astfel încât fermele private să fie obligate să constituie rezerve financiare pentru asemenea situații.

Solicitarea a fost făcută marți, în ședința extraordinară a Consiliului Județean Timiș. Discuția a pornit de la un focar apărut într-o exploatație de ovine din localitatea Giulvăz. Pentru incinerarea animalelor a fost solicitată suma de 50.000 de lei, transmite Agerpres.

Proprietarul exploatației refuză să achite cheltuielile

Potrivit lui Alfred Simonis, proprietarul exploatației private în care a fost identificat focarul refuză să suporte costurile incinerării. Motivele invocate ar fi lipsa banilor sau alte probleme financiare. În această situație, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș poate transmite somații și adrese, dar nu dispune de fondurile necesare pentru neutralizarea animalelor.

Pentru a împiedica extinderea bolii și apariția unor riscuri pentru populație, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență emite hotărâri prin care cheltuielile ajung în sarcina administrației județene. „Nu vom accepta la nesfârșit ca, de fiecare dată când apare o problemă la nivelul județului Timiș, care ține sau nu de competențele CJ, să acceptăm hotărâri ale CJSU prin care ne asumăm cheltuieli”, a declarat Alfred Simonis.

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Acesta a amintit că administrația județeană a mai fost obligată să suporte cheltuieli în situații legate de deșeuri, de animale din categoria micilor rumegătoare și de un focar de pestă porcină apărut în luna precedentă.

Simonis cere ca DSVSA să primească bani de la Guvern

Președintele CJ Timiș consideră că neutralizarea animalelor afectate de boli transmisibile reprezintă o problemă care trebuie gestionată prin instituțiile naționale. În opinia sa, direcțiile sanitar-veterinare ar trebui să primească fonduri de la Guvern pentru asemenea intervenții. „Suntem într-o situație excepțională, în sensul în care aceasta este o problemă guvernamentală. DSVSA ar trebui să aibă fondurile disponibile din partea Guvernului pentru a face aceste incinerări”, a afirmat Simonis.

El susține că administrația județeană poate interveni în cazul gospodăriilor populației sau al persoanelor care nu au posibilitatea financiară de a suporta cheltuielile. Situația ar trebui tratată diferit atunci când focarul apare într-o exploatație comercială.

Fermele ar putea fi obligate să constituie un fond de rezervă

Alfred Simonis propune introducerea unei obligații financiare pentru societățile care cresc și comercializează animale. La autorizarea activității, acestea ar putea fi obligate să constituie un fond de rezervă sau să încheie o asigurare care să acopere costurile neutralizării animalelor. În acest fel, cheltuielile generate de focarele apărute în ferme private nu ar mai fi transferate automat către bugetele administrațiilor locale sau județene. „Aceste companii ar trebui să aibă și resursele financiare pentru incinerarea animalelor. Orifacem o legislație sănătoasă, prin care să le obligăm să aibă o sumă garantată sau o asigurare, ori Guvernul trebuie să intervină și să achite aceste incinerări”, a declarat președintele CJ Timiș.

Simonis avertizează că asemenea cazuri pot apărea în orice județ. În lipsa unei reglementări clare, autoritățile locale pot fi obligate să plătească intervențiile, chiar dacă focarele provin din activitatea unor companii private care obțin venituri din creșterea și vânzarea animalelor.