Saganaki este unul dintre preparatele definitorii ale bucătăriei grecești, de la varianta clasică cu brânză prăjită, până la rețetele savuroase la cu sos bogat de roșii și feta gratinată. Pentru o variantă de post (vegană), absolut delicioasă, înlocuim creveții și brânza clasică cu vinete și ardei copți și brânză de post. Eu am optat pentru o variantă cu legume și brânză. Nu-i de post, dar e mai de vară.

Combinația dintre vinete, ardei copți și sosul bogat de roșii este o rețetă clasică de preparat mediteraneean.

Ingrediente pentru saganaki de legume

2 vinete medii

3-4 ardei roșii (pentru copt)

2-3 roșii proaspete (sau o conservă de roșii cuburi)

1 ceapă mare

4-5 căței de usturoi

200 g brânză feta sau feta vegană pentru varianta de post)

50 ml ulei de măsline extravirgin

Condimente: sare, piper proaspăt măcinat, oregano

Optional: puțin ardei iute sau chilli (dacă preferi varianta picantă).

Preparare pas cu pas

Spală vinetele, înțeapă-le cu o scobitoare și coacele pe plită, aragaz, grătar sau în cuptor. Curăță-le și pune-le la scurs. Coace ardeii roșii și roșiile, curăță-le de coajă și semințe și pune-le deoparte. Tocă mărunt ceapa și cățeii de usturoi. Într-o tigaie, încinge uleiul de măsline și călește ceapa timp de 10 minute la foc mic, adăugând usturoiul în ultimele 2 minute pentru a nu se arde. Pune în blender sau toacă mărunt vinetele și ardeii copți, roșiile coapte și amestecul de ceapă și usturoi călit. Pasează totul până obții un sos fin și aromat. Condimentează sosul generos cu sare, piper și oregano (și ardei iute, după gust). Turnă sosul obținut într-o tigaie. Sfărâmă deasupra un strat generos de brânză feta sau feta de post. Cu cât pui mai multă, cu atât crusta va fi mai apetisantă! Introdu tigaia în cuptorul preîncălzit la 200°C (căldură sus-jos) pentru aproximativ 20 de minute, până când brânza este bine topită și ușor rumenită.

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Servire

Servește preparatul fierbinte, neapărat alături de pâine proaspătă sau lipie grecească (pita), ideală pentru a nu lăsa nicio picătură din sosul delicios neconsumat.

Poftă bună!