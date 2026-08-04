VIDEO | Saganaki de legume, cu vinete și ardei copți. Reinterpretarea unui îndrăgit preparat grecesc, care include și o variantă de post

04 aug. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ingrediente pentru saganaki de legume
  2. Preparare pas cu pas
  3. Servire

Saganaki este unul dintre preparatele definitorii ale bucătăriei grecești, de la varianta clasică cu brânză prăjită, până la rețetele savuroase la cu sos bogat de roșii și feta gratinată. Pentru o variantă de post (vegană), absolut delicioasă, înlocuim creveții și brânza clasică cu vinete și ardei copți și brânză de post. Eu am optat pentru o variantă cu legume și brânză. Nu-i de post, dar e mai de vară.

Vezi galeria foto
4 poze

Combinația dintre vinete, ardei copți și sosul bogat de roșii este o rețetă clasică de preparat mediteraneean.

Ingrediente pentru saganaki de legume

  • 2 vinete medii

  • 3-4 ardei roșii (pentru copt)

  • 2-3 roșii proaspete (sau o conservă de roșii cuburi)

  • 1 ceapă mare

  • 4-5 căței de usturoi

  • 200 g brânză feta sau feta vegană pentru varianta de post)

  • 50 ml ulei de măsline extravirgin

  • Condimente: sare, piper proaspăt măcinat, oregano

  • Optional: puțin ardei iute sau chilli (dacă preferi varianta picantă).

Preparare pas cu pas

  1. Spală vinetele, înțeapă-le cu o scobitoare și coacele pe plită, aragaz, grătar sau în cuptor. Curăță-le și pune-le la scurs.
  2. Coace ardeii roșii și roșiile, curăță-le de coajă și semințe și pune-le deoparte.
  3. Tocă mărunt ceapa și cățeii de usturoi. Într-o tigaie, încinge uleiul de măsline și călește ceapa timp de 10 minute la foc mic, adăugând usturoiul în ultimele 2 minute pentru a nu se arde.
  4. Pune în blender sau toacă mărunt vinetele și ardeii copți, roșiile coapte și amestecul de ceapă și usturoi călit. Pasează totul până obții un sos fin și aromat.
  5. Condimentează sosul generos cu sare, piper și oregano (și ardei iute, după gust).
  6. Turnă sosul obținut într-o tigaie.
  7. Sfărâmă deasupra un strat generos de brânză feta sau feta de post. Cu cât pui mai multă, cu atât crusta va fi mai apetisantă!
  8. Introdu tigaia în cuptorul preîncălzit la 200°C (căldură sus-jos) pentru aproximativ 20 de minute, până când brânza este bine topită și ușor rumenită.
- articolul continuă mai jos -

Servire

Servește preparatul fierbinte, neapărat alături de pâine proaspătă sau lipie grecească (pita), ideală pentru a nu lăsa nicio picătură din sosul delicios neconsumat.

Poftă bună!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Gusturi locale
02 aug.
VIDEO | După îngheț și grindină, livada din Berchez rodește din nou / Tzompa Ferentz: „O singură dată am cules caise în 11 ani. Aceasta este a doua oară”
VIDEO | După îngheț și grindină, livada din Berchez rodește din nou / Tzompa Ferentz: „O singură dată am cules caise în 11 ani. Aceasta este a doua oară”
Interviuri
02 aug.
VIDEO | Cum văd românii bucătăria spaniolă. Sorin Barbu (Casa España): Românii care ne calcă pragul știu exact ce vor. 7 din 10 clienți comandă paella
VIDEO | Cum văd românii bucătăria spaniolă. Sorin Barbu (Casa España): Românii care ne calcă pragul știu exact ce vor. 7 din 10 clienți comandă paella
HoReCa
02 aug.
VIDEO | Sebastian Puznava, OMD Mamaia-Constanța: „Litoralul românesc nu este mai scump dacă comparăm servicii similare. Dacă vom compara trei stele din România cu cinci stele din altă parte, automat vom avea o problemă”
VIDEO | Sebastian Puznava, OMD Mamaia-Constanța: „Litoralul românesc nu este mai scump dacă comparăm servicii similare. Dacă vom compara trei stele din România cu cinci stele din altă parte, automat vom avea o problemă”
Fântâna de sănătate
01 aug.
VIDEO | Forțarea copilului să guste un aliment nou poate accentua refuzul / Corina Gheorghe, psiholog: „Expunerea treptată și exemplul părinților sunt mai utile”
VIDEO | Forțarea copilului să guste un aliment nou poate accentua refuzul / Corina Gheorghe, psiholog: „Expunerea treptată și exemplul părinților sunt mai utile”
Agribusiness
01 aug.
VIDEO | De luni până vineri, jurnalist și în weekend, fermier. Cum a construit Sorin Andreiana o mică fermă în jurul casei părintești
VIDEO | De luni până vineri, jurnalist și în weekend, fermier. Cum a construit Sorin Andreiana o mică fermă în jurul casei părintești