Saganaki este unul dintre preparatele definitorii ale bucătăriei grecești, de la varianta clasică cu brânză prăjită, până la rețetele savuroase la cu sos bogat de roșii și feta gratinată. Pentru o variantă de post (vegană), absolut delicioasă, înlocuim creveții și brânza clasică cu vinete și ardei copți și brânză de post. Eu am optat pentru o variantă cu legume și brânză. Nu-i de post, dar e mai de vară.
Combinația dintre vinete, ardei copți și sosul bogat de roșii este o rețetă clasică de preparat mediteraneean.
2 vinete medii
3-4 ardei roșii (pentru copt)
2-3 roșii proaspete (sau o conservă de roșii cuburi)
1 ceapă mare
4-5 căței de usturoi
200 g brânză feta sau feta vegană pentru varianta de post)
50 ml ulei de măsline extravirgin
Condimente: sare, piper proaspăt măcinat, oregano
Optional: puțin ardei iute sau chilli (dacă preferi varianta picantă).
Servește preparatul fierbinte, neapărat alături de pâine proaspătă sau lipie grecească (pita), ideală pentru a nu lăsa nicio picătură din sosul delicios neconsumat.
Poftă bună!
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