Piața mondială a cafelei se confruntă cu o combinație periculoasă de stocuri reduse, întârzieri ale recoltei și probleme de transport. Rezervele de Arabica monitorizate de bursa ICE se apropie de niveluri nemaiîntâlnite de la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, potrivit unei analize publicate de XTB România, citată de Agerpres.

Deși cafeaua s-a ieftinit de la începutul anului, evoluția din ultimele luni arată o revenire puternică a prețurilor. Contractele futures pentru Arabica au crescut cu aproape 10% în numai două ședințe de tranzacționare. Majorarea poate părea surprinzătoare, deoarece estimările privind recolta Braziliei sunt optimiste. Totuși, cantitatea de cafea care ar putea fi obținută nu coincide cu volumul disponibil imediat pentru cumpărători.

Ploile întârzie recolta din Brazilia

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite estimează că Brazilia ar putea obține o recoltă de peste 70 de milioane de saci. Alte instituții, printre care Compania Națională de Aprovizionare din Brazilia, au prognoze mai prudente.

Problema imediată este reprezentată de vreme. În Minas Gerais, cea mai importantă regiune producătoare de Arabica din Brazilia, au fost înregistrate puțin peste 32 de milimetri de precipitații într-o săptămână. Cantitatea reprezintă aproximativ 2.700% din media istorică a perioadei.

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Ploile abundente îi împiedică pe fermieri să recolteze boabele la timp. Ele îngreunează și uscarea cafelei, precum și transportul acesteia către depozite și porturi. În plus, umiditatea excesivă poate afecta boabele. Astfel, chiar dacă recolta totală va fi mare, cantitatea de cafea care îndeplinește criteriile de calitate pentru livrarea prin bursa ICE ar putea fi mai redusă. „Deși oferta potențială, pe hârtie, este uriașă, această cafea nu a ajuns încă pe piață”, arată analiza XTB România. O recoltă record nu garantează, prin urmare, refacerea rapidă a stocurilor bursiere.

Stocurile de Arabica au scăzut cu 26%

Întârzierile din Brazilia apar într-un moment în care rezervele disponibile sunt deja foarte reduse. Stocurile de Arabica certificate și monitorizate de ICE au înregistrat recent o scădere zilnică de 5,9%, cea mai mare de la începutul anului 2025. Pe parcursul a peste 25 de ședințe consecutive, rezervele s-au diminuat cu aproximativ 26%. Nivelul lor se apropie de pragul critic de 300.000 de saci, comparabil cu minimele înregistrate în urmă cu aproximativ trei decenii. Piața se teme că depozitele ar putea rămâne fără cantități suficiente înainte ca noua recoltă braziliană să ajungă efectiv la cumpărători. Această teamă a determinat prăjitorii și comercianții să plătească mai mult pentru cafeaua disponibilă imediat.

Situația este complicată și de problemele logistice din Marea Roșie. Rutele ocolitoare prelungesc durata transportului, iar costurile de asigurare și operare a navelor cresc. Companiile trebuie să mențină rezerve mai mari pentru a se proteja în fața întârzierilor. În același timp, cafeaua ajunge mai greu pe principalele piețe de consum. Presiunea nu vine, așadar, numai din cantitatea recoltată. Contează câtă cafea poate fi transportată, certificată și livrată la momentul în care cumpărătorii au nevoie de ea.

Cumpărătorii plătesc mai mult pentru cafeaua livrată imediat

Tensiunea de pe piață este vizibilă în diferența dintre contractele futures. Spreadul dintre contractele cu livrare în septembrie și cele cu livrare în decembrie a depășit 24 de cenți pe livră, un nivel record. Acest decalaj arată că livrarea imediată este mult mai valoroasă decât cafeaua promisă pentru lunile următoare. Prăjitorii și cumpărătorii acceptă o primă substanțială deoarece se tem de epuizarea stocurilor disponibile.

Contractele pentru anii următori indică însă prețuri mai mici. Piața anticipează că recoltele mari vor ajunge treptat la cumpărători și vor permite refacerea rezervelor.

Prețurile s-ar putea calma din toamnă

Dacă vremea permite finalizarea recoltei, iar problemele logistice se reduc, oferta ar putea crește în lunile următoare. Potrivit analistului financiar XTB România Radu Puiu, efectul ar trebui să devină vizibil asupra prețurilor începând din toamnă. Scenariul nu este însă garantat. Noi ploi abundente, probleme de calitate sau întârzieri în transport ar putea împinge cotațiile către maxime istorice.

Pe termen scurt, piața nu duce neapărat lipsă de cafea în sensul unei recolte insuficiente. Problema este că o parte importantă a boabelor nu a fost încă recoltată, uscată și livrată. Până când această cafea va ajunge pe piață, prețurile vor rămâne vulnerabile la orice veste negativă.