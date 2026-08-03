Câtă apă au nevoie animalele pe caniculă și ce trebuie să facă proprietarii când temperaturile cresc. ANSVSA: Vacile pot consuma peste 50 de litri pe zi

Temperaturile ridicate pot deveni periculoase și pentru animale, iar proprietarii, fermierii, transportatorii și autoritățile locale trebuie să respecte o serie de măsuri pentru prevenirea stresului termic. În contextul avertizărilor meteorologice privind canicula din perioada următoare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) reamintește obligațiile privind protejarea și bunăstarea animalelor, transmite MEDIAFAX.

Printre cele mai importante măsuri se numără accesul permanent la apă și umbră, protejarea animalelor de razele directe ale soarelui și evitarea activităților și transportului în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

Ce trebuie să facă fermierii pe caniculă

Fermierii și ceilalți deținători de animale trebuie să asigure adăposturi care să le protejeze de razele directe ale soarelui, precum și apă potabilă și hrană în cantități suficiente.

Trebuie verificată și funcționarea corespunzătoare a sistemelor de adăpare, furajare și ventilație.

ANSVSA precizează că este necesară și existența unor echipamente de rezervă, precum generatoare de energie și sisteme de ventilație, care să poată fi folosite dacă apar probleme.

Animalele trebuie să aibă acces permanent la zone umbrite și la surse de apă. Atunci când sursele de apă sunt greu accesibile, aceasta trebuie administrată manual și în mod regulat.

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Animalele de tracțiune nu trebuie folosite între orele 12:00 și 18:00 în anumite condiții

Reguli speciale se aplică animalelor folosite pentru tracțiune sau pentru alte activități de povară.

Acestea nu trebuie exploatate în intervalul 12:00–18:00, atunci când temperatura măsurată la umbră depășește 25°C.

Dacă proprietarii observă modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor, trebuie să contacteze de urgență medicul veterinar.

Obligații și pentru autoritățile locale

Administrațiile locale din zonele în care se desfășoară activități de transhumanță trebuie să monitorizeze efectivele de animale și să îi informeze pe crescători cu privire la fenomenele meteorologice prognozate.

De asemenea, autoritățile trebuie să asigure, împreună cu fermierii, posibilități pentru colectarea și neutralizarea deșeurilor de origine animală și să stabilească spații în care animalele să poată fi retrase în situații excepționale.

Ce trebuie să faci dacă ai câine sau pisică

Și animalele de companie ținute în exterior trebuie să aibă permanent la dispoziție apă proaspătă și un adăpost care să le protejeze de soare.

ANSVSA avertizează că animalele nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme închise, nici măcar pentru perioade scurte, deoarece temperatura din interior poate crește rapid și le poate pune viața în pericol.

Animalele trebuie să aibă permanent acces la apă și umbră și nu trebuie ținute legate într-un mod care să le împiedice să ajungă la aceste surse.

Caii și poneii ținuți în aer liber trebuie, la rândul lor, să beneficieze permanent de adăpost umbrit, apă potabilă și suficientă hrană.

Transportul animalelor ar trebui făcut noaptea sau dimineața devreme

În perioadele caniculare, deplasările animalelor trebuie efectuate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, astfel încât să fie evitate intervalele cu temperaturi ridicate.

Transportatorii trebuie să verifice condițiile de microclimat din mijloacele de transport și să reducă densitatea de încărcare cu 10–20%, în funcție de specie și de caracteristicile animalelor.

De asemenea, aceștia trebuie să aibă planuri de intervenție pentru situațiile în care apar întârzieri.

În cazul transporturilor cu o durată mai mare de opt ore, sistemele de ventilație trebuie să mențină temperatura din compartimentul animalelor între 5°C și 30°C pe întreaga durată a călătoriei, iar animalele trebuie să aibă permanent apă la dispoziție.

Câtă apă au nevoie animalele în zilele caniculare

Necesarul de apă poate crește considerabil în perioadele cu temperaturi ridicate.

Potrivit valorilor orientative prezentate de ANSVSA:

vacile de lapte au nevoie de 38–52 de litri de apă pe zi ;

; bovinele, de aproximativ 38 de litri pe zi ;

; caii, între 20 și 45 de litri pe zi ;

; porcii, între 4 și 11,5 litri pe zi ;

; oile, de aproximativ 6 litri pe zi ;

; păsările de curte, de aproximativ 0,5 litri pe zi.

Cantitățile sunt orientative și pot varia în funcție de vârsta și rasa animalului, starea fiziologică, temperatură și nivelul de umiditate.