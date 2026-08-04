Industria HoReCa din România a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 58,44 miliarde de lei, în creștere cu 12% față de anul precedent. Cu toate acestea, profitabilitatea companiilor s-a redus la 6% din venituri, cel mai mic nivel înregistrat după pandemie, potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței „Barometrul Ospitalității”, organizată de HORA (Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România).

Profitul net al companiilor din sector a scăzut de la 4,17 miliarde de lei în 2024 la 3,54 miliarde de lei în 2025, în condițiile în care costurile au continuat să crească. Restaurantele și hotelurile au înregistrat o profitabilitate de aproximativ 6%, iar în cazul barurilor aceasta a coborât la doar 4%.

„Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Operatorii HoReCa au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic, într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească”, a declarat Radu Savopol, președintele HORA.

Analiza realizată de economistul Iancu Guda arată că principalii factori care afectează profitabilitatea sunt creșterea costurilor operaționale, dificultatea transferării acestora către prețul final, eficiența operațională și presiunea asupra lichidității companiilor.

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În același timp, industria a continuat să creeze locuri de muncă. Numărul angajaților a crescut de la aproximativ 185.000 în 2024 la aproape 195.000 în 2025, dintre care circa 123.000 lucrează în restaurante și baruri.

Raportul evidențiază și accentuarea deficitului turistic. Românii au cheltuit în 2025 aproximativ 9,5 miliarde de euro pentru turism în străinătate, cu 617 milioane de euro mai mult decât în anul precedent, în timp ce cheltuielile turiștilor străini în România au scăzut la aproximativ 5 miliarde de euro.

În pofida dificultăților, contribuția sectorului la bugetul de stat a rămas semnificativă. Companiile din HoReCa au generat în 2025 taxe, impozite și contribuții estimate la 12,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 21 de lei la fiecare 100 de lei încasați de industrie.

Conferința a adus în discuție și rolul produselor locale în dezvoltarea industriei. Potrivit datelor prezentate de Edenred România, plățile cu cardul de masă în restaurante au crescut cu 20% față de 2024, pe fondul interesului tot mai mare al angajaților pentru mesele preparate din ingrediente locale.

O altă concluzie a raportului este schimbarea comportamentului de consum. Deși prețurile din restaurante, cafenele și cantine erau în iunie 2026 cu peste 11% mai mari decât în aceeași perioadă a anului anterior, estimările industriei indică o scădere de aproximativ 15% a traficului de clienți. Totodată, plățile digitale și soluțiile contactless devin un element important al experienței oferite consumatorilor.