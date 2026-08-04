Acciza aplicată motorinei standard comercializate în România va fi redusă temporar cu 30 de bani pe litru. Măsura include și motorina cumpărată pentru activitățile agricole, fiind importantă pentru fermele care folosesc cantități mari de carburant la lucrările mecanizate și la transport.

Președintele Nicușor Dan a promulgat marți legea care introduce măsuri de intervenție pe piața carburanților. Șeful statului a promulgat și actul normativ care prelungește termenul pentru cumpărarea anumitor locuințe cu TVA de 9%.

Acciza scade cu 300 de lei pentru 1.000 de litri

Reducerea accizei se aplică motorinei standard comercializate pe piața internă, nu numai carburantului destinat agriculturii. Fermierii se numără însă printre principalii beneficiari economici, deoarece motorina reprezintă o cheltuială importantă în producția vegetală, zootehnie și transportul produselor.

Nivelul accizei va scădea de la 2.804,29 lei la 2.504,29 lei pentru 1.000 de litri. Diferența este de 300 de lei la 1.000 de litri, echivalentul a 30 de bani pentru fiecare litru.

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Reducerea componentei fiscale nu garantează automat o ieftinire identică la pompă. Efectul final va depinde de modul în care operatorii transferă reducerea în prețurile de vânzare și de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului.

Măsura este distinctă de schema de ajutor de stat gestionată prin APIA, prin care agricultorii primesc rambursarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate la lucrările mecanizate.

Pentru ferme, costul motorinei se transmite în prețul lucrărilor de pregătire a terenului, semănat, tratamente, recoltare și transport. Carburanții mai scumpi pot majora costul producției agricole și, ulterior, prețurile alimentelor.

Situație de criză pe piața carburanților

Legea promulgată permite declararea situației de criză pe piața țițeiului, benzinei și motorinei. Actul normativ reintroduce mai multe măsuri aplicate anterior pentru limitarea efectelor scumpirilor.

Președintele a explicat că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea pieței petroliere internaționale au provocat creșteri accelerate ale prețurilor carburanților și în România. „Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici”, a transmis Nicușor Dan.

Scumpirea carburanților afectează transporturile, agricultura și distribuția mărfurilor. Costurile mai mari se pot transmite către consumatori prin prețurile produselor și serviciilor.

Adaosul comercial va putea fi plafonat

Printre măsurile prevăzute de lege se numără plafonarea adaosului comercial practicat pentru benzină și motorină. Scopul este limitarea creșterilor de preț pe circuitul de import, rafinare, distribuție și vânzare cu amănuntul. Exporturile de motorină vor putea fi restricționate temporar. Livrările externe vor necesita avizul prealabil al Ministerului Energiei, pentru ca necesarul pieței interne să fie acoperit cu prioritate.

Legea introduce și o contribuție de solidaritate pentru marile companii petroliere. Aceasta urmărește taxarea unei părți din veniturile suplimentare obținute în perioadele în care prețul petrolului crește puternic.

Măsurile au rolul de a limita efectele crizei asupra populației și sectoarelor economice dependente de carburanți. Aplicarea lor va începe după publicarea legii în Monitorul Oficial și intrarea acesteia în vigoare.

Termen prelungit pentru locuințele cu TVA de 9%

Al doilea act normativ promulgat de președinte vizează piața imobiliară. Termenul pentru finalizarea achiziției anumitor locuințe cu TVA redus de 9% este prelungit până la 30 septembrie 2026. Facilitatea îi vizează pe cumpărătorii care au semnat precontracte până la 31 iulie 2025 și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Aceștia vor putea încheia tranzacțiile fără aplicarea cotei majorate de TVA până la sfârșitul lunii septembrie.

Prelungirea a fost decisă și pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Blocajele produse de incident au întârziat unele proceduri necesare finalizării tranzacțiilor.

Noua lege elimină astfel costurile suplimentare care ar fi apărut dacă întârzierile administrative îi obligau pe cumpărători să plătească o cotă mai mare de TVA.