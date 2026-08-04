Fermierii cer schimbarea Strategiei pentru biodiversitate: „Protejarea naturii nu poate fi realizată prin transferarea costurilor exclusiv asupra fermierilor”

Federația LAPAR, Patronatul Planta Romanica și Federația Romalimenta cer Parlamentului și Guvernului revizuirea proiectului de lege privind Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Cele trei organizații avertizează că actuala formă ar putea genera restricții asupra terenurilor agricole și asupra activităților de cultivare și recoltare a plantelor medicinale, fără mecanisme clare de compensare, transmite AGERPRES.

Cele trei organizații, membre ale IMM România, precizează că susțin necesitatea conservării biodiversității, dar consideră că aplicarea strategiei trebuie să respecte principiile echității economice, proporționalității și dialogului cu organizațiile reprezentative ale sectoarelor afectate.

„În forma actuală, proiectul legislativ poate genera restricții asupra terenurilor agricole și asupra activităților de cultivare și recoltare a plantelor medicinale, fără mecanisme clare de compensare și fără o evaluare completă a impactului economic”, se arată în comunicatul celor trei organizații.

Organizațiile nu cer eliminarea țintelor europene

LAPAR, Planta Romanica și Romalimenta subliniază că o parte importantă dintre presiuni derivă din obligațiile europene, în timp ce strategia națională nu creează, prin ea însăși, obligații juridice noi.

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Din acest motiv, organizațiile spun că nu solicită eliminarea țintelor europene, ci introducerea unor garanții la nivel național astfel încât acestea să fie aplicate echitabil, etapizat și cu finanțare.

„Agricultura și sectorul plantelor medicinale reprezintă domenii strategice pentru România, contribuind la securitatea alimentară, sănătatea publică, dezvoltarea rurală, cercetarea și competitivitatea economiei naționale. Conservarea biodiversității trebuie să consolideze aceste domenii, nu să le afecteze”, se mai arată în document.

Ce solicită cele trei organizații

Printre principalele solicitări se află realizarea unei evaluări a impactului economic asupra agriculturii înainte de adoptarea legii și a măsurilor de implementare.

Organizațiile cer și garantarea faptului că restrângerea dreptului de proprietate poate fi realizată numai prin lege și cu respectarea principiului despăgubirii, în conformitate cu articolul 44 din Constituție.

Pe lista solicitărilor se mai află compensarea integrală și garantată a tuturor restricțiilor impuse proprietarilor și utilizatorilor de terenuri, prin mecanisme financiare operaționale.

Cele trei organizații cer, totodată, evitarea introducerii în legislația națională a unor cerințe de mediu suplimentare față de cele impuse prin Politica Agricolă Comună sau legislația europeană.

O altă propunere este elaborarea unei Strategii Naționale pentru Plante Medicinale și Aromatice, care să fie integrată în politica națională privind biodiversitatea.

LAPAR: „Fermierii sunt parteneri în protejarea naturii, nu adversarii ei”

Matei Titianu, președintele LAPAR, susține că fermierii nu ar trebui să suporte singuri costurile măsurilor adoptate pentru protejarea biodiversității.

„Protejarea biodiversității nu poate fi realizată prin transferarea costurilor exclusiv asupra fermierilor. Orice măsură trebuie fundamentată economic și însoțită de mecanisme reale de compensare. Fermierii sunt parteneri în protejarea naturii, nu adversarii ei”, a declarat Matei Titianu.

La rândul său, Aurel Popescu, președintele Romalimenta și Rompan, susține că securitatea alimentară și protecția mediului nu trebuie tratate ca obiective contradictorii.

„Asigurarea securității alimentare și accesul populației la alimente de calitate nu trebuie să vină în contradicție cu grija față de mediu și de protejare a biodiversității, ci trebuie să fie politici care să se armonizeze în implementare”, afirmă acesta.

Organizațiile cer dialog cu Guvernul și Parlamentul

LAPAR, Planta Romanica și Romalimenta își exprimă disponibilitatea de a participa la un dialog instituțional cu Parlamentul, Guvernul și ministerele de resort pentru elaborarea unui cadru legislativ pe care îl doresc echilibrat, bazat pe dovezi științifice și pe consultarea tuturor actorilor implicați.

Federația LAPAR reunește asociații și producători agricoli din întreaga țară și este membră a Alianței pentru Agricultură și Cooperare.

Planta Romanica este organizația patronală reprezentativă a industriei plantelor medicinale și aromatice, a suplimentelor alimentare și a produselor naturale din România.

Romalimenta este federația patronală reprezentativă a industriei alimentare și reunește asociații, patronate și companii din domeniu.

Guvernul a retras hotărârea de la publicarea în Monitorul Oficial

Discuțiile au loc în contextul în care Executivul a decis retragerea de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern aprobate privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030.

Decizia a fost luată pentru a nu exista riscul suspendării acesteia în baza plângerii prealabile formulate de PSD, având în vedere o miză financiară de 970 de milioane de euro din PNRR, potrivit declarațiilor făcute la finalul lunii iulie de premierul interimar Ilie Bolojan.