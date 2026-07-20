Canicula prăbușește recolta de grâu a Franței cu peste 7%. Un val de căldură extremă început în mai, a lovit puternic culturile

20 iul. 2026, Agribusiness
Canicula prăbușește recolta de grâu a Franței cu peste 7%. Un val de căldură extremă început în mai, a lovit puternic culturile
FOTO: Unsplash/ Paz Arando
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Cuprins
  1. Grâul francez, mai puțin, dar de o calitate excelentă pentru export
  2. Porumbul este lovit și mai dur de secetă

Franța, cel mai mare producător de cereale din Uniunea Europeană și un jucător cheie pe piața globală, se confruntă cu un declin sever al producției agricole din cauza anomaliilor climatice. Un val de căldură extremă început în mai, suprapus peste o primăvară secetoasă și o iarnă cu inundații în vestul țării, a lovit puternic culturile, anunță Agerpres.

Conform celei mai recente analize realizate de firma de consultanță Argus Media, recolta de grâu moale a Franței din acest an este estimată la 30,80 milioane de tone, marcând o scădere de 7,6% față de anul trecut.

Grâul francez, mai puțin, dar de o calitate excelentă pentru export

Studiul de teren efectuat de Argus Media arată că seceta a redus considerabil volumul producției, însă a adus un avantaj neașteptat. Maturizarea accelerată a culturilor sub soarele arzător a sporit calitatea boabelor. Grâul din acest an se remarcă prin niveluri ridicate de proteine, o greutate specifică mare și o umiditate scăzută, factori esențiali care vor ajuta Franța să își mențină standardele stricte cerute la export.

Cu toate acestea, cifrele de randament indică pierderi clare la hectar, așa cum o arată prognozele oficiale și cele private:

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  • Estimarea Argus Media (Privat): 30,80 milioane de tone în total, cu un randament de 6,67 tone/hectar (cu 6,5% sub media pe ultimii 10 ani).

  • Estimarea Ministerului Agriculturii (Agreste): 32,00 milioane de tone în total, cu un randament de 6,93 tone/hectar (în scădere de la 7,42 tone/hectar în anul precedent).

Porumbul este lovit și mai dur de secetă

Problemele Franței nu se opresc la culturile de grâu. Valurile succesive de căldură au devastat și perspectivele pentru culturile de primăvară, în special porumbul.

Consiliul Internațional al Cerealelor (IGC) a fost nevoit să opereze o revizuire drastică pentru Franța, reducând prognoza recoltei de porumb la doar 9 milioane de tone, față de estimarea inițială de 12 milioane de tone. La nivel continental, asociația Coceral a confirmat că seceta a făcut ravagii similare în culturile de porumb din Franța și Ungaria, afectând direct prognoza totală a Uniunii Europene.

Deși IGC a menținut stabilă prognoza pentru recolta mondială de grâu în sezonul 2026/2027, estimarea producției globale de porumb a fost tăiată cu 4 milioane de tone, coborând la 1,306 miliarde de tone din cauza problemelor climatice de pe continentul european.

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