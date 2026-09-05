Temperatura scăzută din frigider încetinește alterarea alimentelor, dar nu menține automat curate rafturile și sertarele. Ambalajele, produsele crude și lichidele vărsate pot lăsa în urmă resturi și microorganisme. O rutină simplă de igienizare presupune ștergerea rafturilor aproximativ o dată pe săptămână și o curățare temeinică la fiecare una până la trei luni, potrivit recomandărilor prezentate de Better Homes & Gardens, citate de Mediafax.

Pentru majoritatea gospodăriilor, o curățare rapidă a rafturilor o dată pe săptămână este suficientă pentru întreținerea curentă. Un moment potrivit este înainte de cumpărăturile săptămânale, când frigiderul este mai gol, iar suprafețele sunt mai ușor accesibile.

Această operațiune nu înlocuiește însă curățarea în profunzime. La fiecare una până la trei luni este indicată scoaterea rafturilor și a sertarelor detașabile și curățarea zonelor mai greu accesibile, precum șinele, colțurile și spațiile aflate sub sertare.

Resturile alimentare acumulate nu reprezintă doar o problemă de aspect sau miros. Dacă ajung în apropierea ventilatoarelor ori a altor componente ale aparatului, pot îngreuna întreținerea și buna funcționare a frigiderului.

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Lichidele vărsate trebuie șterse imediat

Frecvența curățării depinde și de cât de intens este folosit frigiderul. Petele și lichidele vărsate nu ar trebui lăsate până la următoarea curățenie programată, ci îndepărtate imediat ce sunt observate. Astfel poate fi redus riscul apariției mucegaiului și al contaminării altor alimente.

În gospodăriile numeroase, frigiderul poate necesita curățări mai frecvente, deoarece este deschis și utilizat mai des, iar riscul ca recipiente sau alimente să se verse este mai mare.

Contează și tipurile de produse depozitate. Carnea crudă, de exemplu, trebuie păstrată astfel încât sucurile acesteia să nu ajungă pe rafturi sau pe alte alimente. Recipientele bine închise și ambalarea corespunzătoare limitează contactul alimentelor cu suprafețele frigiderului și reduc riscul contaminării încrucișate.

Cu ce se curăță frigiderul

Pentru suprafețele care intră în contact sau se află în imediata apropiere a alimentelor sunt preferabile soluțiile de curățare simple. Better Homes & Gardens indică, printre variante, apa cu săpun, bicarbonatul de sodiu și oțetul alb.

După curățare, rafturile și sertarele trebuie clătite, acolo unde este cazul, și uscate complet înainte ca alimentele să fie puse înapoi. Umezeala persistentă poate crea condiții favorabile pentru dezvoltarea mucegaiului și a unor microorganisme.

O măsură suplimentară este depozitarea alimentelor în recipiente bine închise. Pot fi folosite și protecții detașabile pentru rafturi, care se spală separat și limitează contactul direct dintre eventualele scurgeri și suprafața frigiderului.

Ca regulă practică, petele și lichidele vărsate se curăță imediat, rafturile se șterg aproximativ o dată pe săptămână, iar întregul frigider se igienizează în profunzime la fiecare una până la trei luni.