O vacanță în Croația s-a transformat într-un conflict pentru patru turiști maghiari, după ce aceștia au fost invitați să părăsească un restaurant aglomerat pentru că au comandat doar desert. Nota totală pentru cele patru porții de clătite era de 28 de euro, notează Mediafax.

Potrivit relatării făcute de mama unuia dintre tineri, cei patru prieteni au așteptat aproximativ zece minute pentru a găsi o masă într-un restaurant popular de pe o insulă croată. Când a venit ospătarul, fiecare a comandat câte o porție de clătite, la prețul de 7 euro.

Comanda, în valoare totală de 28 de euro, nu a fost însă pe placul angajatului.

Ospătarul le-a cerut să elibereze masa

Incidentul s-ar fi petrecut în timpul unei seri aglomerate, în plin sezon turistic. Potrivit relatării citate de presa sârbă Blic, ospătarul le-ar fi reproșat tinerilor că ocupă o masă pentru a mânca doar clătite, în condițiile în care alți clienți așteptau în exterior.

Angajatul le-ar fi cerut celor patru să elibereze masa și să părăsească restaurantul.

Povestea a ajuns rapid pe rețelele de socializare și a generat reacții împărțite. O parte dintre utilizatori au criticat atitudinea personalului, argumentând că turiștii au comandat produse din meniu și au plătit pentru ele.

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Alții au considerat că restaurantul avea un motiv economic să fie nemulțumit, mai ales într-o perioadă în care mesele sunt foarte solicitate, iar o comandă formată exclusiv din desert poate aduce venituri mai mici decât o masă la care sunt comandate și feluri principale.

În Croația nu există o consumație minimă impusă prin lege

Incidentul a atras și o reacție oficială din partea reprezentanței din Ungaria a Comisiei Naționale de Turism din Croația.

Oficialii au precizat că legislația croată nu prevede o sumă minimă pe care un client trebuie să o cheltuiască într-un restaurant. Localurile trebuie să afișeze în mod clar prețurile și condițiile de servire.

În cazul unor dispute, clienții care consideră că au fost tratați necorespunzător se pot adresa Inspectoratului de Stat din Croația.

Cazul a relansat discuțiile despre relația dintre restaurante și turiști în sezonul estival, mai ales în zonele foarte aglomerate de pe litoralul Adriaticii. Din punct de vedere legal, însă, faptul că un client comandă un produs mai ieftin din meniu nu înseamnă că acesta trebuie să atingă o anumită valoare minimă a notei.