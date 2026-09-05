O zi petrecută în Delta Dunării poate costa aproximativ 270 de lei de persoană, dacă excursia cu barca și mesele sunt împărțite într-un grup de zece turiști. În cazul unui grup care a mers în Jurilovca și Dunavățu de Jos la finalul lunii august, cheltuielile pentru plimbarea cu barca și două mese au ajuns la 2.682 de lei, fără cazare și transport. Excursia a oferit și o imagine asupra schimbărilor produse de nivelul foarte scăzut al Dunării, care a modificat pe alocuri peisajul și traseele navigabile, conform Economedia.

Pentru grupul de zece persoane, excursia cu barca în zona Dunavățu de Jos a costat 1.100 de lei. Tariful este stabilit pentru întreaga ambarcațiune, astfel că, atunci când costul este împărțit între mai mulți turiști, prețul individual scade.

Vă recomandăm să citiți și: VIDEO | Poate fi Dobrogea mai multe decât o destinație de plajă? Radu Olteanu (Epic Vista Experience): „Avem 14 minorități, fiecare cu specificul, gastronomia, religia și tradițiile ei”

În cazul grupului, costul a fost de 110 lei de persoană.

- articolul continuă mai jos -

La această sumă se adaugă taxa de acces în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Pe pagina Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, tariful afișat pentru permisul de acces turist pentru o zi este de 1,05 euro plus TVA, echivalentul a 6,04 lei cu TVA inclus.

Pentru plata prin SMS, însă, suma comunicată în mesajul de confirmare a fost de 1,20 euro plus TVA pentru un adult. ARBDD precizează că tariful prin SMS poate varia în funcție de costurile operatorului de telefonie mobilă și de cursul valutar BNR utilizat la emiterea facturii.

Copiii și pensionarii beneficiază de acces gratuit.

Cât costă o masă cu pește în Delta Dunării

Mesele reprezintă o parte importantă din bugetul unei zile în Deltă, mai ales atunci când turiștii aleg preparate locale pe bază de pește.

În Jurilovca, nota de plată pentru zece persoane a fost de 774 de lei, fără bacșiș. Pe masă au ajuns, printre altele, șalău prăjit, icre de crap, ciorbă de perișoare de pește, platouri pescărești și hamsie prăjită.

Preparatele și produsele din pește au însumat aproximativ 594 de lei. Diferența a fost reprezentată de băuturi, cafea și limonade.

Prima masă a costat astfel 77,4 lei de persoană.

A doua masă, luată în Dunavățu de Jos, a costat 808 lei pentru același grup. Turiștii au comandat, între altele, patru platouri pescărești, somn prăjit cu mămăligă și mujdei și crap prăjit cu mămăligă și mujdei. Au fost comandate și preparate fără pește, precum ciorbă de văcuță și crispy de pui.

Preparatele din pește au însumat 384 de lei. Nota finală, care a inclus și cafea, limonadă și bere, a ajuns la 80,8 lei de persoană.

2.682 de lei pentru o zi, fără cazare și transport

Cele trei cheltuieli principale ale grupului au fost:

1.100 de lei pentru excursia cu barca;

774 de lei pentru masa din Jurilovca;

808 lei pentru masa din Dunavățu de Jos.

În total, cheltuielile au ajuns la 2.682 de lei pentru zece persoane, adică aproximativ 268 de lei de persoană.

Suma nu include cazarea, transportul până în Delta Dunării, combustibilul sau alte cheltuieli care pot apărea pe parcursul unei vacanțe.

Dunărea, la debite mult sub media lunii august

Excursia de la finalul lunii august a avut loc într-o perioadă hidrologică dificilă pentru Dunăre.

La 1 august, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, era de aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, față de o medie multianuală pentru luna august de circa 3.900 de metri cubi pe secundă, potrivit datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Pe 6 august, debitul la Baziaș a coborât la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, valoare prezentată de Administrația Națională „Apele Române” drept un nou minim istoric pentru acel moment.

Scăderea a continuat. Pe 13 august, debitul ajunsese la aproximativ 1.350 de metri cubi pe secundă, cu circa 65% sub media multianuală a lunii august.

Pe 21 august, debitul era de aproximativ 1.300 de metri cubi pe secundă, potrivit INHGA.

La 28 august s-a înregistrat o ușoară creștere, până la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă. Chiar și această valoare era cu aproximativ 62% sub media multianuală pentru luna august.

Pentru primele două zile următoare, hidrologii estimau o creștere până la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă.

Apa retrasă schimbă traseele și locurile în care pot fi observate păsările

Efectele nivelului scăzut al apei sunt vizibile și în interiorul Deltei.

În timpul plimbării cu barca în zona Dunavățu de Jos, conducătorul ambarcațiunii a explicat că în anumite zone nivelul apei a scăzut considerabil. Unele canale nu au mai putut fi incluse în traseu deoarece exista riscul ca barca să rămână blocată.

Schimbările au fost vizibile și în ceea ce privește fauna observată de turiști. În unele dintre zonele traversate au fost întâlnite mai puține păsări decât în urmă cu doi ani, când aceleași locuri ofereau un număr mai mare de observații.

Scăderea numărului de păsări observate într-un anumit punct nu înseamnă însă că acestea au dispărut din Delta Dunării. Retragerea apei modifică habitatul și poate schimba locurile în care păsările se hrănesc și se adăpostesc.

Situații similare au fost semnalate și în alte zone ale Deltei. În apropiere de Baia, de exemplu, un lac care la începutul anului avea un luciu de apă consistent a ajuns în mare parte acoperit de stuf și mlaștină, iar păsările care se hrăneau acolo s-au deplasat către alte zone.

Pentru turiști, o excursie în Delta Dunării la final de august 2026 înseamnă astfel o combinație între experiența gastronomică și plimbarea pe canale, dar și un peisaj diferit față de cel întâlnit în anii cu niveluri mai ridicate ale apei. Costul de aproximativ 268 de lei de persoană pentru barcă și două mese oferă un reper pentru bugetul unei zile, în condițiile în care cazarea și transportul sunt plătite separat.