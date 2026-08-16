Rețetele consacrate pot readuce în piață o parte dintre standardele folosite în România înainte de 1990, susține Aurel Simion, fondatorul brandului „Ca altădată”. El a explicat, în cadrul producției G4Food „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”, diferența dintre produsele tradiționale și mezelurile asociate perioadei comuniste.

Potrivit lui Simion, rețetele consacrate se bazează pe vechile standarde de produs, care au funcționat până în 1974. El dă exemplul parizerului de vită, despre care spune că poate fi un produs de calitate atunci când este realizat din pulpă de vită și respectă rețeta consacrată.

Discuția a pornit de la tendința de a asocia termenul „ca altădată” cu mezelurile din perioada comunistă. Aurel Simion face însă o distincție între produsele realizate în gospodării, după rețete locale, și produsele industriale fabricate în acea perioadă.

În cazul parizerului de vită, el susține că materia primă trebuie să fie de calitate, fără tendoane, vene sau alte componente care pot afecta textura unei paste foarte fine.

Simion consideră că un parizer realizat conform rețetei consacrate nu trebuie confundat cu variantele ieftine, în care pot fi utilizate ingrediente de substituție.

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„Parizerul se face foarte greu”, a spus el, explicând că un produs realizat din carne de calitate presupune costuri și un proces de fabricație diferit de unul destinat segmentului foarte ieftin.

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