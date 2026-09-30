APIA plătește peste 150 de milioane de lei pentru motorina utilizată în agricultură. Peste 15.000 de fermieri beneficiază de ajutor

30 sept. 2026, Articole / Reportaje
APIA plătește peste 150 de milioane de lei pentru motorina utilizată în agricultură. Peste 15.000 de fermieri beneficiază de ajutor
Foto Unsplash
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, aferentă trimestrului II din acest an, a anunțat instituția printr-un comunicat, transmite Agerpres.

Valoarea totală a ajutorului de stat este de 150,126 milioane de lei, pentru o cantitate de 110,132 milioane de litri de motorină.

Ajutorul de stat, acordat sub formă de rambursare, revine unui număr de 15.386 de beneficiari și este în cuantum de 2,697 lei/litru pentru motorina achiziționată în perioada 1 ianuarie – 6 aprilie 2026, respectiv de 2,397 lei/litru pentru motorina achiziționată în perioada 7 aprilie – 30 iunie 2026.

Peste 127 de milioane de lei pentru sectorul vegetal

Pentru sectorul vegetal, valoarea totală a ajutorului se ridică la 127,611 milioane de lei, aferentă unei cantități de 93,52 milioane de litri de motorină.

În sectorul zootehnic, valoarea ajutorului este de aproape 15,858 milioane de lei, pentru 11,682 milioane de litri de motorină.

Pentru sectorul de îmbunătățiri funciare se acordă un ajutor total de 6,657 milioane de lei, pentru 4,928 milioane de litri de motorină.

„Plățile vor ajunge în conturile fermierilor în zilele următoare. Cantitatea anuală maximă de motorină ce poate fi decontată este de 410.000.000 litri/an, prevăzută în anexa la HG nr. 1174/2014 cu modificările și completările ulterioare”, precizează APIA.

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