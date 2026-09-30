Heineken România, al doilea mare producător de bere de pe piața locală, pregătește o nouă investiție în apropierea fabricii sale din Ungheni, județul Mureș. Compania intenționează să cumpere de la producătorul de materiale de construcții Premaco un teren și o hală industrială, într-o tranzacție al cărei preț pornește de la aproximativ 1,12 milioane de euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Viorel Țibrea, în vârstă de 70 de ani, acționarul majoritar al Premaco, a aprobat vânzarea către Heineken România a unui teren cu suprafața de 6.161 de metri pătrați și a unei hale industriale de 1.628,8 metri pătrați.

Prețul minim stabilit este de 50 de euro pe metru pătrat pentru teren și de 500 de euro pe metru pătrat pentru hala industrială.

Proprietatea se învecinează cu fabrica de bere Heineken din Ungheni.

Heineken a investit deja 100 de milioane de euro în România

Heineken a cumpărat producătorul român Bere Mureș în 2018, într-o tranzacție de 150 de milioane de euro.

De atunci, grupul olandez a investit aproximativ 100 de milioane de euro pe plan local, cea mai recentă investiție fiind destinată tehnologizării fabricilor din Craiova și Ungheni.

Proiectul, în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, a inclus modernizarea unor echipamente și introducerea unor sisteme moderne de pompe de căldură de înaltă capacitate, proiectate pentru valorificarea căldurii reziduale rezultate din procesele industriale. O parte din investiție provine din fonduri nerambursabile prin PNRR.

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Heineken a intrat pe piața românească în 2003, când a achiziționat compania Brau Union.

În prezent, compania este al doilea mare producător de bere din România, după Ursus Breweries, și deține trei fabrici, la Craiova, Ungheni și Miercurea Ciuc. Grupul are peste 1.000 de angajați în România.

Cine este compania care vinde terenul și hala

Premaco activează în domeniul construcțiilor de peste 25 de ani, principala sa activitate fiind producția de prefabricate din beton.

În 2019, compania s-a divizat în trei societăți distincte, iar WSH Technology a preluat activitatea de producție a elementelor prefabricate din beton armat. Cristian Țibrea, fiul acționarului majoritar al fabricii, a preluat conducerea afacerii.

Familia Țibrea a investit și în hotelul de trei stele Concrete din Ungheni, aflat în apropierea platformei industriale Premaco. Hotelul are 28 de camere și două apartamente.

Premaco a încheiat anul trecut cu afaceri în ușoară scădere, la aproximativ 3,6 milioane de euro, în timp ce WSH Technology a raportat venituri de 1,6 milioane de euro.

Producția câștigă teren pe piața industrială și logistică

Tranzacția are loc într-un context în care spațiile de producție câștigă tot mai mult teren pe piața industrială și logistică din România, pe fondul interesului companiilor pentru producție și pentru relocarea unor activități mai aproape de piețele europene.

Aproximativ 28% dintre tranzacțiile de închiriere anunțate public în prima jumătate a anului 2026 au vizat spații de producție, aproape dublu față de anul trecut și mult peste media obișnuită de 10-15%, potrivit unui raport Colliers privind evoluția pieței imobiliare în primul semestru.

În același timp, aproximativ două treimi din cerere a venit din contracte noi sau relocări din spații mai puțin competitive.

În total, tranzacțiile publice au ajuns la aproximativ 340.000 de metri pătrați, cu circa 20% sub nivelul din prima jumătate a anului trecut, dar cu 47% peste media înregistrată în aceeași perioadă din 2017-2019.

„Producția câștigă tot mai mult teren, vedem solicitări recurente pe care în urmă cu câțiva ani nu le aveam și un interes în creștere din partea producătorilor asiatici, în special chinezi, care analizează România ca bază de nearshoring pentru piața europeană. Pentru piața industrială și logistică, acest lucru este important, deoarece companiile de producție tind să fie chiriași mai stabili și să rămână pe termen mai lung”, explică Victor Coșconel, Partner | Head of Leasing | Office & Industrial Agencies în cadrul Colliers.