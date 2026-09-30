Japonia a demarat prima sa inspecție la nivel național a cafenelelor cu animale, în contextul unor îngrijorări legate de bunăstarea animalelor, igienă și sănătate publică, a precizat un oficial guvernamental, informează miercuri Reuters, citat de Agerpres.

Ancheta la fața locului, care a început luna aceasta, va examina numărul de unități, tipurile de animale pe care acestea le adăpostesc și condițiile în care sunt ținute, precum și modul în care vizitatorii interacționează cu animalele.

Cafenelele cu animale exotice, unde vizitatorii pot interacționa cu specii care variază de la vidre la bufnițe și marmote, au devenit atracții populare atât pentru turiștii japonezi, cât și pentru cei străini. Însă unii experți susțin că anumite cafenele găzduiesc animale din specii amenințate, ceea ce ridică îngrijorări privind bunăstarea animalelor și comerțul cu animale sălbatice.

Japonia nu dispune de standarde specifice pentru astfel de cafenele și pentru manipularea multor animale exotice, a declarat Takuya Ishikawa, un oficial din cadrul Ministerului Mediului.

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„A existat un interes public puternic, inclusiv din partea grupurilor pentru drepturile animalelor, care au comunicat în mod regulat ministerului rezultatele propriilor cercetări”, a spus Ishikawa. „Experții care fac parte dintr-un grup consultativ guvernamental au exprimat, de asemenea, temeri referitoare la probleme potențiale în astfel de cafenele.”

Cafenelele cu animale domestice, precum pisicile și câinii, vor fi, de asemenea, incluse în sondaj.

Guvernul planifică totodată o campanie de sensibilizare, recunoscând că nu a făcut suficient pentru a informa publicul despre riscurile interacțiunii cu animalele exotice.

Perspectiva unei supravegheri mai stricte a fost salutată de reprezentanții industriei.

„Japonia este în mod evident deficitară la capitolul reglementări în domeniul bunăstării animalelor”, a spus Syaina Nozaki, manager al Owl Otter Cafe din Kamakura, în apropiere de Tokyo, care adăpostește animale salvate.

Nozaki a spus că speră ca reglementările să ajute unități precum cea pe care o conduce să se diferențieze de operatorii mai puțin responsabili, care urmăresc doar profitul.

Japonia, care dispune de o piață internă extinsă a animalelor de companie, ocupa locul al doilea în lume la importul de reptile și mamifere vii din punct de vedere valoric în 2024, potrivit unui raport publicat luna aceasta de World Wildlife Fund. Raportul subliniază riscurile asociate acestui comerț, inclusiv cele legate de speciile invazive introduse prin eliberarea animalelor de companie și de răspândirea bolilor zoonotice.

Dintre cele aproximativ 80 de cafenele cu animale sălbatice înregistrate în Tokyo și Osaka, trei sferturi erau înregistrate și pentru comercializarea animalelor, potrivit unui alt raport al WWF și al Universității Hokkaido.

Cercetătorii au vizitat 25 de cafenele, unde au găsit peste 1.700 de animale expuse, dintre care 27% aparțineau unor specii amenințate.

Peste 90% dintre cafenele expuneau animale considerate a prezenta un risc ridicat de a provoca leziuni prin contact, în timp ce probele prelevate de la patru cafenele au ieșit pozitive la E. coli enterohemoragică (EHEC), o bacterie care poate cauza diaree cu sânge.