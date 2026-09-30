Pasionații de istorie și nu numai sunt invitați la Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea pentru a descoperi cum se producea pâinea în vremea dacilor, în cadrul unei expoziții temporare realizate în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, transmite Agerpres.

Intitulată „Miros de pâine caldă – Pâinea în epoca regatului dac”, expoziția propune o incursiune în viața cotidiană a comunităților antice și reunește patrimoniul arheologic și pe cel etnografic, de la artefacte vechi de câteva mii de ani până la tradiții păstrate în gospodăriile rurale.

„Multe dintre luptele pentru existență, războaiele de succesiune, răscoalele și răsturnările de guverne au fost evenimente ce mărturisesc că situația pâinii a influențat dramatic puterea politică și societatea. Expoziția ce va fi vernisată la Muzeul Județean «Aurelian Sacerdoțeanu» Vâlcea etalează descoperirile arheologice și datele istorice referitoare la modul în care pâinea este evidențiată în cadrul societății dacice, subliniind statutul acestui aliment de bază ce se manifestă ca și catalizator al dezvoltării civilizațiilor din spațiul carpatic”, au transmis organizatorii.

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Deschiderea expoziției va avea loc joi, de la ora 13:00, iar aceasta va putea fi vizitată zilnic până pe 20 noiembrie.