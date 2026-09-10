Roșiile ajunse la maturitate, dar rămase verzi la sfârșitul sezonului, nu trebuie aruncate, iar să le faci gogonele nu e unica soluție. O banană și un spațiu închis pot grăbi coacerea lor în interiorul locuinței.

Când temperaturile scad, procesul natural de coacere a roșiilor încetinește, iar multe fructe riscă să rămână verzi pe plante. Horticultorul britanic Monty Don recomandă recoltarea acestora, individual sau împreună cu ciorchinele, și așezarea lor într-un sertar alături de o banană.

Metoda nu este doar un truc popular, arată express.co.uk. Ea se bazează pe acțiunea etilenei, un hormon vegetal sub formă de gaz, implicat în procesul de coacere a fructelor.

De ce ajută banana

Bananele eliberează etilenă, mai ales pe măsură ce se coc. Atunci când sunt păstrate într-un spațiu relativ închis împreună cu roșiile, concentrația acestui gaz crește și poate accelera schimbarea culorii și înmuierea fructelor. „Dacă le culegeți, individual sau împreună cu vrejul, și le puneți într-un sertar cu o banană, se vor coace și se vor înroși”, explică Monty Don în recomandările sale pentru luna septembrie.

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Royal Horticultural Society (RHS) confirmă principiul și recomandă introducerea roșiilor verzi într-o pungă de hârtie maro, împreună cu o banană sau cu o coajă de banană. Etilena eliberată în interiorul pungii ajută fructele care își pot continua coacerea după recoltare.

Cum se aplică metoda

Roșiile trebuie culese înainte de îngheț și manipulate cu grijă, deoarece loviturile sau crăpăturile favorizează alterarea. Se aleg fructele ajunse la dimensiunea normală, tari și sănătoase. Exemplarele foarte mici sau insuficient dezvoltate au șanse mai reduse să se coacă normal. Roșiile pot fi așezate într-un singur strat, într-un sertar, într-o cutie de carton sau într-o pungă de hârtie. Se adaugă o banană coaptă, iar recipientul se închide fără a-l transforma într-un spațiu complet lipsit de aer. Dacă este folosită o pungă, câteva orificii mici pot preveni acumularea excesivă de umiditate.

Recipientul se păstrează la temperatura camerei, ferit de lumina directă a soarelui. Roșiile trebuie verificate zilnic, iar cele care s-au copt sau prezintă urme de mucegai trebuie îndepărtate.

În funcție de stadiul de maturitate, coacerea poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni. University of Illinois Extension arată că roșiile aflate deja aproape de coacere pot căpăta culoare în una până la cinci zile atunci când sunt ținute într-o pungă de hârtie care reține o parte din etilena naturală.

Frigiderul nu grăbește coacerea

Roșiile verzi nu trebuie introduse în frigider pentru a se coace. Temperaturile scăzute încetinesc procesul și pot afecta ulterior gustul și textura. Frigiderul poate fi folosit doar după ce fructele sunt foarte coapte și se dorește încetinirea alterării.

Nici temperaturile foarte ridicate nu sunt ideale. Căldura excesivă poate reduce dezvoltarea pigmenților și poate face roșiile moi înainte să capete culoarea specifică soiului. Specialiștii recomandă păstrarea lor la temperatura obișnuită a camerei, departe de calorifere și de soarele direct.

Metoda cu banana poate salva o parte importantă din recolta de toamnă, dar nu face minuni. Roșiile complet imature, afectate de boli sau deteriorate de îngheț pot să nu se coacă normal. În plus, cele lăsate să se matureze pe plantă au, în general, cea mai bună calitate, potrivit specialiștilor în horticultură.