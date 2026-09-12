Pentru fermele zootehnice, reducerea mirosurilor poate fi abordată în mai multe puncte: ventilația halelor, aerul evacuat, așternutul, sistemele de răcire, transportul dejecțiilor și spațiile de depozitare.

Compania românească Odor Control, responsabilă cu eliminarea mirosurilor din ferme, este unul dintre participanții la cea de-a 26-a ediție ExpoApa, eveniment care este găzduit de Centrul Expozițional ROMEXPO.

Compania este recunoscută pentru faptul că dezvoltă soluții personalizate pentru neutralizarea gazelor urât-mirositoare, de la halele de păsări și fermele de bovine până la transportul și depozitarea dejecțiilor.

„Suntem o companie românească care de 15 ani dezvoltă soluții profesionale pentru tratarea mirosurilor neplăcute din toate industriile”,ne-a a spus Gabriela Coman, CEO Odor Control.

Soluții personalizate, în funcție de sursa mirosului

Unul dintre principiile pe care se bazează abordarea Odor Control este tratarea personalizată, în funcție de sursa și natura emisiilor.

Compania utilizează produse bazate pe uleiuri esențiale brevetate, concepute pentru captarea gazelor urât-mirositoare și transformarea acestora în săruri inerte, care nu mai generează miros.

- articolul continuă mai jos -

„Tratarea pe care o facem este personalizată, în funcție de sursă, cu produse care sunt bazate pe uleiuri esențiale, brevetate, dedicate captării gazelor urât-mirositoare și le transformă în săruri inerte care nu mai miros”, explică Gabriela Coman, pentru G4Food.

Potrivit acesteia, rezultatul urmărit este îmbunătățirea confortului atât pentru operatorii fermelor, cât și pentru vecini și, implicit, pentru animale.

La fermele de păsări, intervenția poate începe din sistemul de ventilație

Fermele de păsări reprezintă un exemplu în care controlul mirosurilor poate fi abordat în mai multe puncte ale fluxului.

Una dintre variante este intervenția asupra sistemului de ventilație, inclusiv la nivelul extracției. Aerul evacuat din hale poate fi tratat astfel încât cantitatea de gaze odorante care ajunge în exterior să fie redusă.

„Putem să venim cu tratare pe exterior, astfel încât aerul care iese din hale să nu mai interacționeze cu vecinii”, explică CEO-ul Odor Control.

Există însă și posibilitatea intervenției direct în interiorul halei, inclusiv la nivelul așternutului.

Așternutul, umiditatea și problema amoniacului

În fermele de păsări, calitatea așternutului este esențială pentru condițiile de creștere. Pe măsură ce acesta acumulează dejecții și umiditate, pot apărea probleme atât din perspectiva emisiilor de gaze, cât și a sănătății păsărilor.

Una dintre soluțiile prezentate de Odor Control presupune utilizarea unui aditiv pentru a îmbunătăți capacitatea de gestionare a umidității din așternut.

„Avem o variantă care să permită întreținerea așternutului în condiții mai bune, adică să absoarbă umiditatea și să nu mai permită emiterea de gaze urât-mirositoare, cum este amoniacul în interior”, afirmă Gabriela Coman.

Un așternut mai uscat și mai bine gestionat poate contribui, potrivit reprezentantei companiei, și la reducerea problemelor asociate pododermatitelor la puii de carne.

„Dacă așternutul nu e de calitate și este impregnat cu dejecții plus apa sau tot ce rezultă din perioada de creștere, atunci se dezvoltă niște pododermatite”, explică aceasta.

Prin utilizarea unui aditiv care ajută la captarea umezelii, poate fi îmbunătățită calitatea așternutului, cu posibilitatea reducerii incidenței acestor probleme.

Și fermele de bovine pot utiliza soluții pentru neutralizarea mirosurilor

Soluțiile Odor Control nu se limitează la sectorul avicol. În fermele deschise, inclusiv în exploatațiile de bovine sau în fermele de bovine la îngrășat, compania propune soluții pentru reducerea gazelor urât-mirositoare, în special a amoniacului.

Una dintre posibilitățile de aplicare este sistemul de răcire al fermei.

„Unde știm că acolo o cantitate de amoniac este cea mai mare, putem să venim chiar pe sistemul de răcire cu soluția de neutralizare, astfel încât să se reducă gazul rău-mirositor”, spune Gabriela Coman.

Potrivit acesteia, reacția de neutralizare se produce rapid.

Dejecțiile pot fi tratate inclusiv în timpul transportului

Un alt punct sensibil pentru ferme îl reprezintă gestionarea dejecțiilor. Odor Control poate interveni inclusiv în timpul transportului acestora, prin introducerea soluției de neutralizare în cisterne.

Astfel, atunci când dejecțiile sunt transportate și ulterior aplicate pe terenurile agricole, intensitatea mirosurilor poate fi redusă.

„Se poate pune soluția de neutralizare în interiorul cisternelor, se încarcă și pe urmă, când se deversează în câmp, acolo nu mai miroase atât de tare”, explică Gabriela Coman.

Există, de asemenea, soluții pentru etapa de depozitare a dejecțiilor, cu scopul de a limita emisiile de gaze urât-mirositoare care pot genera disconfort pentru locuitorii din apropierea fermelor.

Cât costă controlul mirosurilor?

Pentru fermieri, orice investiție trebuie raportată la costuri și rezultate. În cazul soluțiilor pentru controlul mirosurilor, Gabriela Coman consideră că acestea pot fi accesibile și pot avea un raport corect între preț și performanță.

„Sunt accesibile. Faptul că de 15 ani le implementăm în România arată că sunt într-un raport calitate-preț corect”, afirmă CEO-ul Odor Control.

În opinia sa, tratarea aerului poate părea inițial o cheltuială mai puțin evidentă decât alte investiții din fermă. Însă, pe măsură ce fermele se dezvoltă și comunitățile se extind în apropierea acestora, gestionarea mirosurilor devine o necesitate.

„În momentul în care discutăm de o cheltuială alocată tratării aerului, pare un ban aruncat în aer, dar este nevoie pentru a gestiona disconfortul olfactiv”, spune Gabriela Coman.

Fermele trebuie să conviețuiască cu comunitățile

Problema mirosurilor nu mai poate fi privită doar ca o chestiune tehnică. Pentru exploatațiile aflate în apropierea localităților, aceasta poate deveni și o problemă de relaționare cu comunitatea.

„Poluarea aerului este și un indicator de performanță zilelor noastre. Odată ce ne-am civilizat, oamenii au devenit mai sensibili, au nevoie de confort”, consideră Gabriela Coman.

Aceasta oferă exemplul Parisului, unde infrastructura de gestionare a deșeurilor funcționează în proximitatea zonelor urbane fără ca mirosurile să devină o problemă permanentă.

„De ce când mergem la Paris nu miroase a gunoi și groapa de gunoi este chiar aproape de centru? Pentru că totul se gestionează”, spune reprezentanta Odor Control.

În viziunea sa, investițiile în controlul mirosurilor fac parte din costurile pe care industriile trebuie să și le asume pentru a putea funcționa în apropierea comunităților.

„Sunt bani investiți pentru a gestiona acest disconfort, pentru că sunt industrii care trebuie să conviețuiască împreună cu ceilalți. Cu noi toți!”