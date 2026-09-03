Un italian care a împlinit recent 100 de ani spune că mersul pe jos, un pahar de vin și dansul fac parte din obiceiurile care l-au ajutat să ajungă la această vârstă. Raffaele Zanna dansează zilnic și este cunoscut în comunitatea sa drept „regele sălii de dans”.

Raffaele Zanna a împlinit 100 de ani pe 29 august. Cu această ocazie, familia i-a organizat o petrecere la care a participat și primarul localității în care locuiește, potrivit Mediafax.

Întrebat care este secretul longevității sale, pensionarul italian a vorbit despre câteva obiceiuri pe care le-a păstrat de-a lungul anilor.

Printre acestea se numără mersul pe jos și consumul unui pahar de vin. Un alt obicei important pentru Zanna este dansul, pe care spune că îl practică în fiecare zi.

În comunitatea sa, italianul este cunoscut drept „regele sălii de dans”, tocmai datorită pasiunii sale pentru dans și faptului că continuă să danseze la vârsta de 100 de ani.

Obiceiurile menționate de Zanna sunt asociate frecvent cu un stil de viață activ la vârste înaintate. Totuși, experiența unei singure persoane nu poate demonstra că mersul pe jos, vinul sau dansul sunt, în sine, cauza longevității.