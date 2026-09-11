Oțetul nu este potrivit pentru curățarea oricărei suprafețe. Care sunt materialele pe care le poate deteriora și cu ce soluții blânde îl poți înlocui

Soluțiile de curățat făcute în casă pot fi o alternativă simplă pentru întreținerea de zi cu zi, iar una dintre variante combină apă, săpun lichid de Castilia și alcool izopropilic.

Oțetul este nelipsit din multe rețete de curățenie făcute în casă, însă aciditatea lui îl face nepotrivit pentru anumite suprafețe. Acidul acetic ajută la dizolvarea depunerilor minerale, dar poate afecta piatra naturală, anumite tipuri de rosturi, ecranele electronice și finisajele unor blaturi, dulapuri, piese de mobilier sau podele.

Pentru murdăria grasă, o soluție pe bază de apă, săpun lichid de Castilia și alcool izopropilic poate fi o variantă mai potrivită. Ingredientele acționează diferit și se completează în procesul de curățare, potrivit Hunker.

Ce este săpunul de Castilia

Săpunul pur de Castilia are o istorie de câteva secole și își are originea în Spania, unde era preparat în mod tradițional din ulei de măsline produs local. Rețeta este simplă, iar săpunul rezultat este moale, face relativ puțină spumă și este blând cu pielea.

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Într-o soluție de curățat, săpunul ajută la desprinderea grăsimii și a murdăriei de pe suprafețe. Moleculele sale au componente care interacționează atât cu apa, cât și cu grăsimile, astfel încât particulele de murdărie pot fi desprinse și îndepărtate mai ușor.

Oțetul acționează diferit. Aciditatea sa este utilă mai ales în cazul depunerilor minerale și al anumitor reziduuri de săpun, în timp ce săpunul este mai potrivit pentru grăsime, ulei și murdărie.

Alcoolul izopropilic completează amestecul. Acesta poate ajuta la îndepărtarea unor reziduuri și se evaporă rapid, ceea ce poate contribui la o curățare fără urme.

Cum prepari soluția de curățat

Pentru această soluție ai nevoie de un recipient curat, gol și prevăzut cu pulverizator:

¼ cană de alcool izopropilic

1 ½ căni de apă distilată

3-5 picături de săpun lichid de Castilia, aproximativ ½-1 linguriță

5-10 picături de ulei esențial, opțional, pentru parfum

Pune alcoolul izopropilic și apa în recipient, apoi adaugă săpunul. Dacă vrei să folosești și ulei esențial, îl poți adăuga la final.

Amestecă ușor, prin rotirea recipientului. O agitare puternică va produce multă spumă.

Pentru curățare, pulverizează soluția pe suprafață și șterge cu o lavetă moale până când aceasta este uscată. Rețeta nu necesită clătire după folosire.

Pe ce suprafețe poate fi folosită

Soluția poate fi folosită pentru mai multe tipuri de suprafețe, însă este important să ții cont de materialul pe care îl cureți.

Săpunul de Castilia este folosit pentru suprafețe vopsite, mese din lemn, clanțe, covoare, plastic, toalete și unele suprafețe din piatră sau gresie. Alcoolul izopropilic diluat este potrivit pentru multe suprafețe, dar poate afecta anumite materiale plastice sensibile.

Pentru suprafețele delicate, este prudent să testezi mai întâi soluția într-o zonă mai puțin vizibilă.

Soluția curăță, dar nu este un dezinfectant

Prezența alcoolului conferă amestecului anumite proprietăți antibacteriene, însă concentrația finală este redusă prin diluare. În plus, dacă soluția este pulverizată și ștearsă imediat, timpul de contact poate fi prea scurt pentru eliminarea eficientă a germenilor.

Prin urmare, această rețetă este destinată în primul rând curățării. Atunci când suprafața trebuie dezinfectată, este nevoie de un produs destinat acestui scop și folosit conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Uleiul esențial este opțional

Uleiul esențial nu este necesar pentru ca soluția să curețe. În această rețetă, rolul lui este în principal să ofere un miros plăcut.

Unele uleiuri esențiale sunt asociate și cu proprietăți antibacteriene, însă prezența lor nu transformă soluția într-un dezinfectant. În plus, anumite uleiuri pot fi problematice pentru animalele de companie. Uleiul de arbore de ceai, de exemplu, nu este considerat sigur în preajma animalelor de companie.

Cum prepari săpun de Castilia acasă

Săpunul solid de Castilia poate fi preparat acasă prin metoda procesării la rece, folosind doar câteva ingrediente de bază: ulei, în mod tradițional ulei de măsline, apă și sodă caustică (hidroxid de sodiu). În timpul saponificării, soda caustică reacționează cu uleiul și este consumată în proces, rezultând săpunul. Pentru că hidroxidul de sodiu este o substanță corozivă, prepararea necesită mănuși și ochelari de protecție, ventilație bună și respectarea unei rețete verificate, cu gramaje exacte. Soda se adaugă întotdeauna în apă, niciodată invers, iar soluția se încălzește puternic. După ce amestecul de ulei și soluție alcalină este omogenizat și începe să se îngroașe, se toarnă în formă, se lasă să se întărească, apoi se scoate și se taie. Săpunul trebuie apoi lăsat la maturat câteva săptămâni. Varianta tradițională, bogată în ulei de măsline, produce un săpun cu spumă fină și textură cremoasă, care devine mai tare și mai blând pe măsură ce se maturează.