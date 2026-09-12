Ucraina nu analizează în prezent eliminarea taxei aplicate exporturilor de semințe de floarea-soarelui. Discuțiile din Parlament vizează în principal taxele pentru soia și rapiță. Autoritățile ucrainene nu consideră oportună eliminarea taxei de 10% aplicate exporturilor de semințe de floarea-soarelui. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Alimentației, Taras Vysotskyi, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, conform UkrAgroConsult.

Potrivit oficialului, subcomisia de specialitate a Parlamentului ucrainean continuă să analizeze două proiecte legislative privind suspendarea temporară a taxelor de export pentru culturile oleaginoase. Negocierile se concentrează însă asupra semințelor de rapiță și soia, nu asupra celor de floarea-soarelui.

Două proiecte propun suspendarea taxelor

Proiectele de lege nr. 15522 și 15522-1 au fost înregistrate în Parlamentul ucrainean în luna august. Acestea propun reducerea temporară la zero a taxelor pentru exporturile de soia, rapiță și semințe de floarea-soarelui. Inițiatorii susțin că actualele taxe afectează veniturile agricultorilor. Printre problemele invocate se află scăderea prețurilor de achiziție, limitarea posibilităților de export, procedurile administrative suplimentare și pierderea competitivității pe piețele externe.

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Ministerul Agriculturii arată însă că organizațiile importante din sector nu au ajuns la o poziție comună. Din acest motiv, consultările referitoare la soia și rapiță continuă, iar o decizie urmează să fie luată numai după obținerea unui acord între principalele categorii de participanți la piață.

În cazul florii-soarelui, autoritățile nu văd motive economice pentru schimbarea sistemului actual.

Semințele ocupă mult spațiu și sunt mai greu de transportat

Argumentul principal al ministerului este legat de eficiența economică și logistică. Semințele de floarea-soarelui au un volum mare în raport cu greutatea, ceea ce face transportul lor mai puțin avantajos decât expedierea produselor procesate. În loc să exporte materia primă, Ucraina preferă să o transforme în ulei și șrot. Produsele rezultate din procesare au o valoare adăugată mai mare și pot fi transportate mai eficient.

Menținerea taxei descurajează astfel exportul direct al semințelor și favorizează aprovizionarea fabricilor ucrainene de ulei. Vysotskyi susține că industria de procesare funcționează eficient în actualul sistem și că nu există, deocamdată, motive pentru schimbarea acestuia.

Exportatorii ucraineni plătesc o taxă internă de 10% atunci când trimit semințe de floarea-soarelui în afara țării. Uniunea Europeană (UE), în schimb, nu aplică o taxă la importul acestor semințe din Ucraina, potrivit explicațiilor oferite de ministru.

Fermierii și procesatorii au interese diferite

Dezbaterea evidențiază diferența dintre interesele producătorilor agricoli și cele ale industriei de procesare. Eliminarea taxei ar putea deschide fermierilor accesul la mai mulți cumpărători externi și ar putea susține prețul semințelor. În schimb, exporturile mai mari de materie primă ar putea reduce cantitățile disponibile pentru fabricile ucrainene. Procesatorii ar putea fi obligați să ofere prețuri mai mari pentru a-și asigura necesarul sau să își reducă activitatea.

Actuala taxă protejează, prin urmare, aprovizionarea industriei interne, dar poate limita prețul primit de fermieri. Tocmai această diferență de interese explică lipsa unei poziții comune în cazul rapiței și al soiei.

Ucraina rămâne un furnizor important de ulei de floarea-soarelui pentru piața europeană. În perioada 1 iulie 2025 – 1 februarie 2026, țara a livrat aproximativ 950.000 de tone către UE, reprezentând cea mai mare parte a importurilor europene din această categorie. Deocamdată, guvernul de la Kiev transmite că taxa pentru semințele de floarea-soarelui va rămâne neschimbată. O eventuală relaxare a regimului este discutată numai pentru soia și rapiță, iar decizia finală nu a fost încă luată.