Carne de capră, cereale și gazelă, gătite lent în vase de lut alese în funcție de preparat. Descoperirile din orașul sirian Hama arată că bucătăria epocii bronzului era mult mai sofisticată decât s-ar putea crede. O echipă internațională coordonată de cercetătoarea daneză Mette Marie Hald a reconstituit o parte din practicile culinare ale locuitorilor orașului Hama de acum aproximativ 4.500 de ani. Cercetătorii au analizat oase de animale, resturi vegetale carbonizate și reziduuri organice păstrate pe pereții interiori ai vaselor. De asemenea, au studiat compoziția, proveniența, forma și proprietățile ceramicii.

Studiul a fost publicat în Journal of Archaeological Science: Reports și a trecut prin procesul de evaluare științifică.

Vase diferite pentru fiecare tip de mâncare

Analizele arată că locuitorii din Hama nu foloseau toate recipientele în același mod. Vasele aveau proprietăți termice diferite și erau alese în funcție de alimentele care urmau să fie preparate.

Situația seamănă, potrivit cercetătorilor, cu alegerea actuală între o tigaie din fontă și una acoperită cu un strat antiaderent. Fiecare material reacționează diferit la căldură și poate influența procesul de gătire. „Pare ceva modern, această varietate de oale și vase de gătit”, a declarat Mette Marie Hald, arheobotanistă la Muzeul Național al Danemarcei.

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O parte dintre vase era fabricată local, din argilă amestecată cu calcit. Alte recipiente conțineau argilă și fragmente de bazalt și ar fi fost aduse din regiunile de stepă aflate la est de oraș. Folosirea selectivă a vaselor indică existența unor cunoștințe practice despre modul în care materialele păstrează și distribuie căldura. Nu era vorba doar despre existența mai multor forme de ceramică, ci despre atribuirea unor întrebuințări culinare distincte.

Capră, cereale și carne de gazelă

Printre ingredientele identificate se numără cerealele și carnea de capră. Cercetătorii au găsit și urme asociate cărnii de gazelă, un produs care ar fi putut proveni din zone mai îndepărtate. Hama era deja un centru important, conectat la rute comerciale extinse încă din perioada calcolitică târzie, în mileniul al IV-lea înaintea erei noastre. Poziția sa permitea aprovizionarea cu alimente și obiecte provenite dintr-un teritoriu mai larg decât împrejurimile orașului.

Existența ingredientelor și vaselor aduse de la distanță arată că alimentația era legată de schimburile comerciale. Bucătăria unui oraș din epoca bronzului depindea deja de rețele regionale de aprovizionare.

Cercetătorii au găsit și indicii privind arderea lemnului rășinos la prepararea anumitor mâncăruri. Unele alimente ar fi fost gătite într-un anumit tip de vas, iar combustibilul putea contribui la obținerea unei arome specifice.

Ce pot dezvălui resturile păstrate în vase

Descoperirile provin din săpăturile realizate la Hama între 1931 și 1938 de o echipă daneză condusă de arheologul Harald Ingholt. O parte importantă a obiectelor, inclusiv oase, resturi vegetale și ceramică, a fost transportată în Danemarca pentru studiu.

Noile tehnologii permit analizarea acestor materiale la aproape un secol după excavare. Identificarea plantelor, a oaselor și a reziduurilor organice poate arăta ce alimente erau folosite și cum erau preparate. Analizele chimice ale ceramicii pot indica, în același timp, locul din care proveneau vasele. „Era o epocă a regatelor, a orașelor bine organizate și a societăților stratificate. În acest context, nu este surprinzător faptul că oamenii de atunci stăpâneau și tehnici culinare sofisticate”, a explicat Mette Marie Hald.

Surpriza, spune cercetătoarea, constă în posibilitatea de a prezenta dovezi concrete despre aceste practici. Resturile recuperate nu permit refacerea unor rețete complete, dar pot demonstra asocierea dintre anumite ingrediente, tipuri de vase și tehnici de preparare.

Dovezile confirmă informațiile din textele cuneiforme

Concluziile sunt compatibile cu informațiile oferite de texte cuneiforme din perioade ulterioare. Acestea descriu preparate cu numeroase ingrediente și procedee culinare elaborate. Noul studiu împinge însă dovezile materiale ale unei asemenea diversități mai departe în trecut. Bucătăria sofisticată nu pare să fi apărut brusc odată cu rețetele scrise. Ea se dezvoltase deja în gospodăriile orașelor din epoca bronzului.

Cercetarea nu dezvăluie numai ce mâncau locuitorii din Hama. Ea arată că alegerea recipientului, proveniența ingredientelor, sursa de căldură și aroma preparatului puteau forma, încă de acum 4.500 de ani, un adevărat sistem culinar.