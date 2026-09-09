Consumul regulat de ceai, cafea sau alte băuturi la temperaturi foarte ridicate poate fi asociat cu un risc mai mare de cancer esofagian, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Oxford pe aproape un milion de persoane, relatează BBC.

Cercetarea, publicată în International Journal of Cancer, este prezentată de autori drept cel mai amplu studiu de până acum care investighează legătura dintre temperatura băuturilor și cancerul esofagian.

Persoanele care au declarat că beau ceai sau cafea „foarte fierbinte” au avut un risc de aproximativ trei ori mai mare de a dezvolta cancer esofagian comparativ cu cele care consumau băuturile calde, dar nu fierbinți. Cercetătorii subliniază însă că riscul absolut de a dezvolta acest tip de cancer rămâne redus.

Peste 65 de grade Celsius, băutura este considerată „foarte fierbinte”

Studiul a inclus date de la 977.282 de bărbați și femei de vârstă mijlocie. Cercetătorii au definit drept „foarte fierbinte” orice băutură consumată la o temperatură de cel puțin 65 de grade Celsius.

Riscul a fost mai mare și în cazul persoanelor care consumau șase sau mai multe băuturi fierbinți pe zi.

Explicația propusă este că lichidele foarte fierbinți pot afecta în mod repetat mucoasa esofagului în timpul trecerii către stomac. Leziunile produse de temperaturile ridicate ar putea contribui, în timp, la apariția unor modificări celulare.

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Adăugarea laptelui poate reduce temperatura unei băuturi, însă nu înseamnă neapărat că aceasta devine suficient de rece pentru a elimina riscul asociat temperaturii foarte ridicate.

Cât de fierbinte este cafeaua sau ceaiul imediat după preparare

Apa proaspăt fiartă ajunge la aproximativ 100 de grade Celsius. Atunci când este turnată într-o cană, temperatura scade de obicei la aproximativ 90-95 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că băutura este mult mai fierbinte decât pragul de 65 de grade Celsius utilizat în studiu.

Recomandarea este ca băutura să fie lăsată câteva minute înainte de consum.

Cancer Research UK precizează că nu există un interval exact de timp care să poată fi recomandat pentru toate băuturile, deoarece temperatura de răcire depinde de mai mulți factori. Organizația recomandă ca oamenii să aștepte până când băutura este confortabil de consumat, în loc să o bea cât timp este încă foarte fierbinte.

Cafeaua servită „extra hot” poate depăși 80 de grade Celsius

Temperatura la care este servită cafeaua diferă în funcție de preparare și de preferințele consumatorului.

Un studiu separat, realizat pe 118 adulți tineri care au degustat cafea neagră la temperaturi diferite, a arătat că majoritatea participanților au considerat cafeaua prea fierbinte abia de la aproximativ 70 de grade Celsius.

Potrivit producătorului de pahare MTPak Coffee, temperatura considerată ideală pentru cafeaua destinată consumului „to go” este cuprinsă între 49 și 60 de grade Celsius. În cazul în care un client solicită cafeaua „extra hot”, aceasta poate fi servită la temperaturi de peste 82 de grade Celsius.

Riscul individual de cancer rămâne redus

Cercetătorii estimează că între unul și două din zece cazuri de cancer esofagian ar putea fi prevenite dacă oamenii ar renunța la consumul de băuturi foarte fierbinți.

Cancerul esofagian cu celule scuamoase este însă o formă rară de cancer. În Marea Britanie, riscul ca o persoană să fie diagnosticată cu această boală pe parcursul vieții este de aproximativ 1%.

Prin urmare, chiar dacă băuturile consumate la temperaturi foarte ridicate pot crește riscul, probabilitatea individuală de a dezvolta boala rămâne mică.

„Mai sunt necesare cercetări pentru a identifica exact temperaturile băuturilor asociate cu această creștere a riscului”, a declarat coordonatoarea studiului, dr. Keren Papier. Ea a amintit că cercetări realizate anterior în America de Sud, unde este consumată frecvent o băutură tradițională foarte fierbinte pe bază de plante, mate, au indicat o asociere similară.

Cercetătorii atrag atenția că temperatura băuturilor nu este principalul factor de risc pentru cancerul esofagian. Fumatul și consumul de alcool au o contribuție mai importantă.

Printre simptomele care pot apărea în cazul cancerului esofagian se numără arsurile la stomac, indigestia, durerea în gât sau în piept și scăderea în greutate.