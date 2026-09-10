Scăderea în greutate poate aduce mai multă încredere și o stare de sănătate mai bună. Schimbarea poate afecta însă ritualurile familiei, intimitatea și echilibrul existent într-o relație.

Medicamentele din categoria agoniștilor receptorului pentru peptidul 1 asemănător glucagonului (GLP-1), precum Wegovy, reduc apetitul și senzația persistentă de foame. Mounjaro este frecvent inclus în aceeași categorie, deși substanța sa activă, tirzepatida, acționează asupra a două sisteme hormonale.

Pe măsură ce aceste tratamente sunt utilizate de tot mai multe persoane, efectele lor sunt observate și în afara cabinetului medical. The Guardian a adunat mărturiile a 11 cititori despre modul în care pierderea în greutate și schimbarea relației cu mâncarea le-au influențat cuplurile, familiile sau prieteniile. Relatările nu reprezintă un studiu și nu demonstrează că medicamentele provoacă probleme în relații. Ele arată însă ce se poate întâmpla atunci când una dintre persoane își schimbă rapid corpul, obiceiurile și modul în care se percepe.

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O schimbare pozitivă poate tulbura vechiul echilibru

Psihologul clinician Lindsey Berisha explică faptul că relațiile dezvoltă, în timp, un anumit echilibru și un grad de predictibilitate. Atunci când unul dintre parteneri trece printr-o transformare importantă, acest echilibru poate fi perturbat. Chiar dacă schimbarea este benefică, partenerul se poate simți nesigur, lăsat în urmă sau îngrijorat că relația va deveni diferită.

Unii utilizatori ai tratamentelor GLP-1 spun că nu mai sunt preocupați permanent de mâncare. În același timp, pot înțelege că dificultatea de a-și controla greutatea nu a fost doar o problemă de voință. Pentru anumite persoane, această schimbare de perspectivă și apariția compasiunii față de sine pot conta chiar mai mult decât kilogramele pierdute. Transformarea poate modifica însă raportul de putere dintr-un cuplu. O femeie care a slăbit aproximativ 32 de kilograme a povestit că soțul i-a spus că nu mai este îndrăgostit de ea. Cei doi au decis să încerce să-și repare căsnicia, dar intimitatea nu revenise.

Un alt material publicat anterior de The Guardian arată că specialiștii nu atribuie asemenea situații unui singur factor. Scăderea în greutate poate crește încrederea unei persoane și poate scoate la suprafață probleme mai vechi, care anterior erau puse exclusiv pe seama greutății.

Se schimbă și ritualurile construite în jurul mâncării

Mâncarea nu este doar o necesitate biologică. Ea poate reprezenta un mod de conectare în familie, de la mesele pregătite împreună până la ieșirile la restaurant sau gustările consumate în fața televizorului. Reducerea apetitului poate face ca persoana aflată sub tratament să mănânce porții mult mai mici, să evite anumite preparate sau să nu mai fie interesată de ritualurile culinare comune. Una dintre persoanele intervievate de The Guardian a spus că se simte uneori „lacoma” atunci când împarte mâncarea cu partenerul care urmează un tratament GLP-1. Deși era bucuroasă pentru rezultatele lui, recunoștea că simte și o anumită invidie.

O altă femeie, care folosea Wegovy, nu i-a spus fiicei sale despre tratament. Tânăra a aflat întâmplător, după ce un prieten a observat medicamentul în frigider. Reacția a inclus îngrijorare, furie și gelozie, mai ales pentru că gătitul și mesele împreună reprezentau o parte importantă a vieții familiei.

Rușinea poate duce la secrete

Mai multe persoane au recunoscut că au ascuns tratamentul de cei apropiați. Unele se temeau că vor fi acuzate că aleg o scurtătură sau că nu au suficientă voință pentru a slăbi fără medicamente.

O femeie a povestit că nu îi poate vorbi soțului despre experiența sa, deoarece acesta consideră tratamentele prea riscante și nu acceptă obezitatea drept o boală cronică. Lipsa dialogului a creat distanță între cei doi, deși ea considera medicamentul esențial pentru sănătatea sa. Stigmatizarea poate continua astfel chiar și după pierderea kilogramelor. Persoana se poate bucura de îmbunătățirea sănătății, dar poate simți în același timp rușine pentru modul în care a obținut rezultatul.

Prieteniile pot deveni tensionate

Schimbarea nu afectează doar cuplurile. O cititoare a relatat că prietena sa vorbește aproape exclusiv despre kilogramele pierdute, hainele care îi vin din nou și complimentele primite. Deși se bucură pentru ea, femeia spune că discuțiile permanente despre greutate îi accentuează propriile dificultăți legate de alimentație și imagine corporală. Ea se teme și că popularitatea medicamentelor ar putea întări ideea că un corp mai mare este automat inacceptabil.

Pentru alte persoane, experiența a fost pozitivă. Unele relații s-au consolidat, partenerii au adoptat împreună obiceiuri mai sănătoase, iar schimbarea greutății nu a produs conflicte importante.

Medicamentele nu pot fi considerate cauza directă a despărțirilor

Psihologul Rachel Goldman subliniază că reacțiile celor apropiați pot varia de la susținere până la nesiguranță și teamă. Aceste reacții nu indică automat că există o problemă cu medicamentul sau cu relația. Datele științifice privind efectul direct al tratamentelor GLP-1 asupra relațiilor, dorinței sexuale sau conectării emoționale sunt încă limitate. Este dificil de separat influența medicamentului de efectele slăbirii, schimbările hormonale, vârsta, starea de sănătate și problemele existente anterior în cuplu.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) precizează că Wegovy reglează apetitul prin creșterea senzației de sațietate și reducerea foamei și a poftelor alimentare. Mounjaro este autorizat pentru controlul greutății la anumite persoane cu obezitate sau suprapondere și probleme asociate. Acestea sunt medicamente eliberate pe bază de prescripție și trebuie folosite sub supraveghere medicală. Apariția unor schimbări emoționale importante sau a unor probleme legate de alimentație trebuie discutată cu medicul, fără întreruperea tratamentului din proprie inițiativă.