Inspectorii sanitari veterinari au aplicat, în luna august, amenzi în valoare totală de peste 1,46 milioane de lei operatorilor din sectorul produselor alimentare de origine nonanimală. În urma celor peste 8.100 de controale efectuate la nivel național, principalele probleme constatate au fost legate de igienă, procedurile HACCP, etichetare și trasabilitatea produselor.

În luna august 2026, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene și cea a municipiului București au efectuat 8.104 controale în unități din industria agroalimentară, potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), transmis Agerpres.

Verificările au vizat operatori din mai multe domenii, printre care fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, producția de băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare.

În urma controalelor, inspectorii au aplicat 103 avertismente și 164 de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 1.464.200 de lei.

Probleme de igienă și deficiențe în sistemul HACCP

Printre principalele neconformități identificate s-au numărat nerespectarea normelor de igienă în spațiile de producție și depozitare, probleme privind echipamentele și utilizarea substanțelor dezinfectante, precum și prezența insectelor.

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Inspectorii au constatat, de asemenea, deficiențe în implementarea și documentarea procedurilor bazate pe sistemul HACCP, utilizat pentru identificarea și controlul riscurilor privind siguranța alimentelor.

Alte probleme au vizat etichetarea și ambalarea produselor, caracteristicile acestora, documentele de trasabilitate și starea de sănătate sau echiparea personalului.

ANSVSA precizează că verificările au avut atât un rol preventiv, cât și unul de consiliere pentru operatorii din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate atunci când deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau când inspectorii au identificat riscuri semnificative pentru sănătatea consumatorilor.

„Rezultatele controalelor din luna august arată că majoritatea operatorilor economici depun eforturi pentru a respecta legislația, însă nu tolerăm abaterile de la normele de igienă și trasabilitate. Acțiunile noastre au atât un rol de consiliere, cât și de fermitate acolo unde deficiențele nu sunt remediate. Siguranța alimentară nu este negociabilă”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA, citat în comunicat.

Inspectorii au prelevat probe pentru analize de laborator

În timpul controalelor au fost prelevate și probe pentru analize de laborator. Testele au urmărit verificarea conformității produselor și respectarea limitelor admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise.

Acțiunile de control au vizat astfel atât condițiile în care sunt produse, depozitate și comercializate alimentele, cât și conformitatea produselor din punct de vedere al siguranței alimentare.