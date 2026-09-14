Recolta ridicată de rapiță consolidează poziția României la export / Constanța, hub regional pentru oleaginoase

14 sept. 2026, Agribusiness
Recolta ridicată de rapiță consolidează poziția României la export / Constanța, hub regional pentru oleaginoase
Rapița, vedeta sezonului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

România și-a consolidat poziția pe piața regională de export a rapiței, pe fondul unei recolte ridicate și al problemelor de aprovizionare din alte zone ale Mării Negre. Portul Constanța a înregistrat livrări la niveluri ridicate, iar cererea s-a extins odată cu revenirea Turciei pe piața românească, notează Rador, citat de AgroPortal.

Potrivit AgroPortal, care citează o declarație a Olenei Hesova, analistă a piețelor cerealelor, culturilor oleaginoase și leguminoaselor din cadrul UkrAgroConsult, exporturile de rapiță prin Constanța au crescut semnificativ în actualul sezon.

Un factor important îl reprezintă revenirea Turciei, care în perioada anterioară s-a orientat în principal către rapița ucraineană. Restricțiile și dificultățile de aprovizionare din alte direcții ale regiunii Mării Negre au contribuit astfel la creșterea rolului României în comerțul regional.

„Acest lucru confirmă încă o dată creșterea rolului orașului Constanța ca hub regional pentru culturile oleaginoase și uleiurile din regiunea Mării Negre și a Dunării. O parte dintre noile fluxuri comerciale s-ar putea menține chiar și după reluarea exporturilor ucrainene, dacă se vor forma lanțuri de aprovizionare stabile”, estimează Olena Hesova.

- articolul continuă mai jos -

Perspective mai dificile pentru recolta din 2027

Condițiile favorabile din actualul sezon contrastează însă cu perspectivele pentru recolta de rapiță din 2027. Deficitul de umiditate din sol afectează deja pregătirea terenurilor și lucrările de însămânțare a rapiței de toamnă în mai multe țări din regiunea Mării Negre și a Dunării.

„Deficitul de umiditate din sol complică pregătirea terenurilor și însămânțarea rapiței de toamnă în mai multe țări din regiunea Mării Negre și a Dunării. Astfel, factorul meteorologic ar putea limita extinderea suprafețelor cultivate chiar și în condițiile unei rentabilități atractive a culturii și ale unei cereri ridicate”, a declarat analista.

Evoluția condițiilor meteorologice din perioada următoare va fi, astfel, un factor important pentru suprafețele însămânțate și pentru potențialul recoltei de rapiță din 2027.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
14 sept.
O nouă metodă poate combate sfredelitorul porumbului chiar în timpul recoltării / Dăunătorul poate distruge recolta dacă nu se intervine
O nouă metodă poate combate sfredelitorul porumbului chiar în timpul recoltării / Dăunătorul poate distruge recolta dacă nu se intervine
Agribusiness
12 sept.
Ucraina păstrează taxa de 10% la exportul semințelor de floarea-soarelui / Kievul preferă să vândă ulei, nu materie primă
Ucraina păstrează taxa de 10% la exportul semințelor de floarea-soarelui / Kievul preferă să vândă ulei, nu materie primă
Agribusiness
12 sept.
Cum pot fermele să reducă mirosurile și emisiile de amoniac / Gabriela Coman, CEO Odor Control: „Există soluții. De ce când mergem la Paris nu miroase a gunoi și groapa de gunoi este chiar aproape de centru? Pentru că totul se gestionează!”
Cum pot fermele să reducă mirosurile și emisiile de amoniac / Gabriela Coman, CEO Odor Control: „Există soluții. De ce când mergem la Paris nu miroase a gunoi și groapa de gunoi este chiar aproape de centru? Pentru că totul se gestionează!”
Agribusiness
11 sept.
România vrea să grăbească exporturile de lactate către China / Procesatorii vor avea legătură directă cu birourile economice din Beijing și Shanghai
România vrea să grăbească exporturile de lactate către China / Procesatorii vor avea legătură directă cu birourile economice din Beijing și Shanghai
Agribusiness
10 sept.
România ar putea recolta 11,8 milioane de tone de grâu în 2026 / O mare fermă extinde folosirea biostimulatorilor
România ar putea recolta 11,8 milioane de tone de grâu în 2026 / O mare fermă extinde folosirea biostimulatorilor

Cele mai noi articole

Aplicația care îi ajută pe spanioli să evite produsele din Maroc / A strâns 50.000 de utilizatori într-o zi / Atunci când identifică un produs marocan, pe ecran apare o imagine a regelui Mohammed al VI-lea zâmbind
Aplicația care îi ajută pe spanioli să evite produsele din Maroc / A strâns 50.000 de utilizatori într-o zi / Atunci când identifică un produs marocan, pe ecran apare o imagine a regelui Mohammed al VI-lea zâmbind
Bucharest Food Week  2026: Bucureștiul devine capitala gastronomiei timp de o săptămână / Meniuri fixe la 69, 119 și 189 de lei, în peste 100 de restaurante / Unde poți degusta live zacuscă și unde are loc un masterclass dedicat brânzeturilor artizanale românești
Bucharest Food Week  2026: Bucureștiul devine capitala gastronomiei timp de o săptămână / Meniuri fixe la 69, 119 și 189 de lei, în peste 100 de restaurante / Unde poți degusta live zacuscă și unde are loc un masterclass dedicat brânzeturilor artizanale românești
Amenzi de peste 1,46 milioane de lei pentru nereguli în industria alimentară. Ce au găsit inspectorii ANSVSA
Amenzi de peste 1,46 milioane de lei pentru nereguli în industria alimentară. Ce au găsit inspectorii ANSVSA
Metode din bătrâni pentru a păstra fasolea verde sau ciupercile pentru iarnă / Înșiratul pe ață este folosit extrem de rar azi, deși astfel gustul se păstrează cel mai bine
Metode din bătrâni pentru a păstra fasolea verde sau ciupercile pentru iarnă / Înșiratul pe ață este folosit extrem de rar azi, deși astfel gustul se păstrează cel mai bine
Ce ar trebui să mănânci la micul dejun după 50 de ani / Nutriționistă: O schimbare simplă poate crește aportul de fibre
Ce ar trebui să mănânci la micul dejun după 50 de ani / Nutriționistă: O schimbare simplă poate crește aportul de fibre