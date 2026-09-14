România și-a consolidat poziția pe piața regională de export a rapiței, pe fondul unei recolte ridicate și al problemelor de aprovizionare din alte zone ale Mării Negre. Portul Constanța a înregistrat livrări la niveluri ridicate, iar cererea s-a extins odată cu revenirea Turciei pe piața românească, notează Rador, citat de AgroPortal.

Potrivit AgroPortal, care citează o declarație a Olenei Hesova, analistă a piețelor cerealelor, culturilor oleaginoase și leguminoaselor din cadrul UkrAgroConsult, exporturile de rapiță prin Constanța au crescut semnificativ în actualul sezon.

Un factor important îl reprezintă revenirea Turciei, care în perioada anterioară s-a orientat în principal către rapița ucraineană. Restricțiile și dificultățile de aprovizionare din alte direcții ale regiunii Mării Negre au contribuit astfel la creșterea rolului României în comerțul regional.

„Acest lucru confirmă încă o dată creșterea rolului orașului Constanța ca hub regional pentru culturile oleaginoase și uleiurile din regiunea Mării Negre și a Dunării. O parte dintre noile fluxuri comerciale s-ar putea menține chiar și după reluarea exporturilor ucrainene, dacă se vor forma lanțuri de aprovizionare stabile”, estimează Olena Hesova.

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Perspective mai dificile pentru recolta din 2027

Condițiile favorabile din actualul sezon contrastează însă cu perspectivele pentru recolta de rapiță din 2027. Deficitul de umiditate din sol afectează deja pregătirea terenurilor și lucrările de însămânțare a rapiței de toamnă în mai multe țări din regiunea Mării Negre și a Dunării.

„Deficitul de umiditate din sol complică pregătirea terenurilor și însămânțarea rapiței de toamnă în mai multe țări din regiunea Mării Negre și a Dunării. Astfel, factorul meteorologic ar putea limita extinderea suprafețelor cultivate chiar și în condițiile unei rentabilități atractive a culturii și ale unei cereri ridicate”, a declarat analista.

Evoluția condițiilor meteorologice din perioada următoare va fi, astfel, un factor important pentru suprafețele însămânțate și pentru potențialul recoltei de rapiță din 2027.