Gramma Wines, crama fondată de Marian Olteanu în apropierea Iașului, investește în dezvoltarea unei experiențe turistice în jurul vinului. Proiectul include spații pentru degustări, gastronomie și evenimente, iar planul pe termen lung al antreprenorului este transformarea cramei într-un wine resort. Investiția în actuala locație se ridică la aproximativ un milion de euro.

Pentru Marian Olteanu, dezvoltarea zonei de enoturism nu a fost neapărat o alegere strategică, ci o evoluție firească a businessului. „A fost un must, pentru că asta e direcția noastră naturală”, spune fondatorul Gramma Wines, care consideră că apropierea cramei de Iași reprezintă unul dintre principalele avantaje ale proiectului.

Potrivit sursei citate, consumatorii sunt tot mai interesați de experiențe, iar o vizită la cramă poate deveni atât o activitate turistică, cât și o opțiune pentru companii care organizează evenimente pentru angajați sau clienți.

„Ce experiență mai interesantă și mai memorabilă poate fi decât o degustare și o vizită la cramă”, afirmă Marian Olteanu.

O experiență accesibilă, la câțiva kilometri de Iași

Deși enoturismul este încă asociat de mulți consumatori cu o experiență destinată unui segment restrâns, antreprenorul susține că vizita la cramă poate fi accesibilă unui public mult mai larg.

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„Cu undeva în jur de 20 de euro poți face o jumătate de zi la cramă”, explică Marian Olteanu. Programul poate include plimbarea prin vie și degustarea vinurilor.

În cazul Gramma Wines, proximitatea față de oraș elimină una dintre problemele importante ale enoturismului românesc: transportul. Crama se află la aproximativ 7,5 kilometri de Palatul Culturii din Iași, iar drumul poate fi parcurs cu o mașină comandată printr-o platformă de ride sharing. „La noi ajungi în 15 minute din centrul Iașului”” spune Olteanu.

De la vie la vin: cum arată vizita la Gramma Wines

Experiența oferită vizitatorilor începe în vie, unde aceștia află informații despre poziționarea geografică a cramei și despre modul în care aceasta influențează vinul.

Olteanu explică faptul că Gramma Wines se află „la limita nordică a culturii viței de vie”, într-un climat rece care contribuie la aciditatea vinurilor. În același timp, amplasarea pe ceea ce a fost fundul Mării Sarmatice contribuie, potrivit acestuia, la mineralitatea vinurilor. „Practic cu personalitatea părții pe care nu o mai întâlnești în alt loc, e acel termen terroir inventat de francezi”, afirmă fondatorul cramei.

Vizitatorii află apoi informații despre soiuri și suprafețele cultivate, după care turul trece în zona de producție. Pentru Olteanu, această parte are și un rol de educare a consumatorului.

„Ne dorim ca fiecare om care ne trece pragul să devină și un fel de ambasador al brandului”, spune el.

Vizitatorii pot vedea inclusiv procesele prin care trec strugurii și vinul, de la recoltarea în lădițe și desciorchinare până la presarea pneumatică și fermentarea controlată în recipiente de inox. O parte dintre vinuri sunt produse și în recipiente ceramice de tip „ou”, care influențează modul în care vinul fermentează și se maturează.

„Ouăle” ceramice, între tradiție și tehnologie

Recipientele ceramice folosite la Gramma Wines au la bază principiul amforelor, o metodă veche de vinificație readaptată în producția modernă.

„Acum moda revine”, spune Marian Olteanu. El explică faptul că aceste recipiente contribuie la dezvoltarea profilului aromatic în timpul fermentației și permit micro-oxigenarea vinului în perioada de maturare, fără aportul notelor de lemn specifice baricului.

Pentru cramă, recipientele au și o funcție legată de experiența vizitatorului. „Un material tot organic, care arată și bine și contribuie la experiența de vizitare a cramei”, spune Olteanu.

Moldova are potențial, dar încă puține crame

În opinia fondatorului Gramma Wines, Dealurile Moldovei reprezintă una dintre cele mai importante zone viticole ale României, însă potențialul regiunii nu este încă exploatat la nivelul altor zone viticole.

„Regiunea Dealurile Moldovei este cea mai întinsă și cea mai diversificată regiune viticolă din România”, afirmă Olteanu. El consideră că regiunea are „un potențial extraordinar”, dar este dezavantajată de numărul mai redus de crame în comparație cu Dealu-Mare, Dobrogea sau Oltenia.

Un alt factor este distanța față de București, principalul centru economic al țării. În plus, antreprenorul vorbește despre un apetit mai redus pentru risc în regiune și despre faptul că dezvoltarea sectorului viticol s-a bazat mai mult pe cramele deja existente și modernizate, la care s-au adăugat câteva proiecte mai mici.

Transportul și cazarea, două dintre problemele enoturismului

Dezvoltarea turismului viticol vine însă cu provocări logistice. Una dintre cele mai evidente este faptul că degustarea vinului intră în conflict cu necesitatea de a conduce ulterior.

„Cel mai greu e să fii responsabil. Și atunci, dacă vii la cramă, clar bei, ceea ce e incompatibil cu condusul”, explică Marian Olteanu.

În multe regiuni viticole, cramele sunt amplasate în zone rurale fără infrastructură turistică dezvoltată, ceea ce înseamnă că vizitatorii au nevoie de transport organizat și, uneori, de cazare.

În cazul Gramma Wines, apropierea de Iași reduce semnificativ această problemă. „Noi cred că suntem privilegiați în punctul ăsta de vedere, pentru că apropierea de Iași ne face să nu mai avem această problemă a cazării”, spune Olteanu.

Vânzarea directă și vizitatorii ca „ambasadori” ai brandului

Pentru Gramma Wines, enoturismul nu este doar o extensie a activității cramei, ci și un canal de business.

Olteanu spune că mizează pe turism atât pentru „vânzările directe, care înseamnă un cashflow mai bun și margini mai bune”, cât și pentru marketingul generat de vizitatori.

Logica este simplă: consumatorul vede cum este produs vinul, îl degustă în locul în care s-a născut și pleacă de la cramă cu o experiență pe care o poate transmite mai departe.

„Cel mai probabil o să pleci cu o amintire plăcută și o să povestești în microcomunității tale și asta cel mai probabil va stârni curiozitatea unora și îi transformă în potențial client”, explică antreprenorul.

Gastronomie bazată pe producători locali

Experiența de la cramă este completată de gastronomie, iar Gramma Wines lucrează cu producători locali pentru produsele servite la degustări și evenimente.

„Avem și producători locali, atât de brânzeturi, cât și de preparate din carne”, spune Olteanu. Pentru degustările scurte sunt pregătite platouri de brânzeturi și charcuterie, în timp ce pentru evenimente corporate, nunți sau botezuri sunt disponibile meniuri mai complexe, furnizate împreună cu un partener local.

În acest fel, dezvoltarea cramei are efecte și asupra economiei din jur. Potrivit lui Olteanu, investiția generează locuri de muncă și susține furnizori locali, inclusiv în zona materialelor de construcții.

„Cred că orice tip de investiție contribuie, dar în cazul nostru înseamnă mai multe locuri de muncă”, afirmă el.

„Gramma 2030 e Gramma Wine Resort”

Planul de dezvoltare al cramei are un orizont clar: 2030. „Gramma 2030 e Gramma Wine Resort. Asta e planul nostru la care nu ne abatem și pe care îl avem încă din 2020”, spune Marian Olteanu.

Investițiile au fost gândite etapizat. Mai întâi a fost replantată via, apoi a fost modernizată crama, iar următorul pas este dezvoltarea unor spații exterioare pentru degustări, printr-un proiect finanțat din fonduri.

Antreprenorul ia în calcul și dezvoltarea unei componente de cazare, dar numai după ce fluxul de vizitatori va justifica o astfel de investiție.

„În momentul în care voi avea senzația unui flux de vizitatori, o să încerc să fac ceva și pentru cazare”, spune Olteanu.

Fondurile europene, un impuls pentru investiții

În dezvoltarea proiectului, fondurile au avut un rol important. Marian Olteanu spune că finanțările sunt utile, cu condiția ca antreprenorii să respecte regulile programului și să nu încerce să adapteze artificial proiectul după propriile necesități.

„Important este să știi în ce să te bagi, să te înarmezi și cu răbdare, pentru că totodată trebuie și să faci lucrurile corect”, afirmă el.

În cazul Gramma Wines, finanțarea a contribuit la asumarea proiectului de dezvoltare. „Dacă nu ar fi existat fondurile, probabil nici nu aș fi avut curaj să încerc transformarea asta”, spune Olteanu.