Vânzările cu amănuntul au crescut în Uniunea Europeană cu 1% în iulie 2026 față de aceeași lună din 2025, însă România a înregistrat cea mai mare scădere anuală din blocul comunitar, de 5,7%, potrivit datelor Eurostat, citate de Economedia.
La nivelul zonei euro, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în ritm anual. România a fost urmată în clasamentul scăderilor de Germania, cu minus 2,5%, Italia, cu minus 1%, și Spania, cu minus 0,7%.
Comparativ cu luna precedentă, situația este diferită. În iulie 2026, vânzările cu amănuntul din România au crescut cu 0,8%, după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.
Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la carburanți, unde vânzările au avansat cu 2,2%, și la produsele alimentare, băuturi și tutun, cu 0,9%. Comerțul cu produse nealimentare a scăzut ușor, cu 0,1%.
La nivelul UE, cele mai mari creșteri lunare au fost raportate în Letonia, 2,5%, Cipru, 2%, Luxemburg, 1,8%, Slovenia, 1,7%, și Croația, 1,4%. Ungaria a avut o creștere de 1%, iar Malta și Belgia de câte 0,9%.
Datele Institutului Național de Statistică arată o evoluție mai slabă a comerțului românesc în iulie față de aceeași lună din 2025.
În serie brută, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără autovehicule și motociclete, a scăzut cu 6,2%. Scăderea a fost determinată de reducerea vânzărilor de carburanți, cu 7%, a produselor nealimentare, cu 6,4%, și a produselor alimentare, băuturilor și tutunului, cu 5,4%.
În serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, scăderea anuală a fost de 6,1%. Produsele nealimentare au înregistrat un declin de 6,7%, produsele alimentare, băuturile și tutunul de 5,8%, iar carburanții de 4,4%.
În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,7% în serie brută, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În serie ajustată, declinul a fost de 5,8%.
Produsele nealimentare au avut cea mai mare scădere, de 7,2% în serie brută, urmate de carburanți, cu minus 4,5%, și de produsele alimentare, băuturile și tutunul, cu minus 4,4%.
În serie ajustată, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 7,4%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,5%, iar comerțul cu carburanți cu 2,9%.
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